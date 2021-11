In der Champions League stehen die restlichen Begegnungen im Rahmen des 4. Spieltags der Gruppenphase an. SPOX teilt Euch mit, welche Partien anstehen und wie Ihr sie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Acht Spiele am Dienstag, acht Spiele am Mittwoch. Nachdem der 4. Spieltag der laufenden Champions-League-Gruppenphase gestern mit acht Begegnungen eröffnet wurde, stehen am heutigen 3. November die restlichen acht Duelle an.

Wer trifft auf wen und wo lassen sich die Spiele jeweils heute live im TV und Livestream verfolgen? Hier erfahrt Ihr es.

Champions League am Mittwoch: Begegnungen am 4. Spieltag

So wie am Dienstag sind auch am heutigen Mittwoch je zwei Bundesligisten im Einsatz - und zwar Borussia Dortmund und RB Leipzig.

Während der BVB im heimischen Signal Iduna Park Ajax Amsterdam empfängt und sich für das deftige 0:4-Niederlage aus dem Hinspiel von vor zwei Wochen revanchieren will, empfangen die Leipziger das Starensemble von Paris Saint-Germain zum Spitzenspiel. Die beiden Spiele mit deutscher Beteiligung beginnen um 21 Uhr.

Den Anfang machen am früheren Abend ab 18.45 Uhr die Aufeinandertreffen AC Mailand gegen FC Porto und Real Madrid gegen Schachtjor Donezk. Die weiteren Duelle, die um 21 Uhr angestoßen werden: Manchester City gegen Club Brügge, FC Liverpool gegen Atletico Madrid, Sporting Lissabon gegen Besiktas Istanbul und Sheriff Tiraspol gegen Inter Mailand.

© getty 3:2: Messi und Co. behielten in Paris gegen Leipzig die Oberhand.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Ab dieser Saison teilt sich DAZN die Rechte an der Ausstrahlung der Königsklasse nicht mit Sky, sondern mit Amazon Prime Video. Dort läuft immer dienstags ein Spiel.

Das hat dementsprechend zu bedeuten, dass mittwochs - und somit auch heute - alle Partien von DAZN gezeigt werden.

Der Streamingdienst ist kostenpflichtig und bietet zwei Abo-Modelle an: einerseits das Monatsabo. Es kostet 14,99 Euro pro Monat und lässt sich jederzeit kündigen oder pausieren. Wer sich für das Jahresabo entscheidet, zahlt 149,99 Euro, spart hierbei aber auch 12,50 Euro, wenn man die monatlichen Beiträge mal auf ein Jahr hochrechnet.

DAZN hat in seinem Live-Programm neben der Königsklasse auch die Bundesliga, die Serie A, die Primera Division oder die Ligue 1, womit Ihr in den Genuss vieler europäischer Top-Vereine und deren Stars kommt - international, aber auch in den jeweiligen Ligen.

Über den Fußball hinaus bekommt Ihr auf der Plattform auch US-Sport mit der NBA, der NFL, der NHL und der MLB geboten, dazu dann auch noch Tennis, Boxen, Darts, Golf, MMA, Motorsport oder Wintersport. Für jeden Sportfan sollte so etwas dabei sein.

Champions League, Übertragung am Mittwoch: Wo läuft welches Spiel?