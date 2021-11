SPOX-Voting: Wie weit kommt der BVB in der Europa League?

Borussia Dortmund hat mit einer 1:3-Pleite bei Sporting Lissabon die Chance auf das Achtelfinale der Champions League verspielt und überwintert damit "nur" in der Europa League. Was meint Ihr, wie weit kommt der BVB?

"Das war ein beschissener Abend. Wir sind raus, das ist die bittere Wahrheit. Sporting hat gar nichts für das Spiel gemacht und gewinnt 3:1. Das ist schwierig zu akzeptieren", sagte Marco Reus bei DAZN und gab zu: "Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht. Wir diskutieren immer über die gleichen Fehler, die wir machen. Da fällt es einem schwer, Worte zu finden. Komplett unnötig."

Statt in der Königsklasse, setzt der BVB im kommenden Jahr seine Saison auf der europäischen Bühne in der Europa League fort. In der ersten K.o.-Runde (17./24. Februar) treffen die Dortmunder auf einen Gruppenzweiten aus der Europa-League-Vorrunde. Der Gegner wird am 13. Dezember ausgelost.

Zuletzt spielte der BVB in der Saison 2017/18 in der Europa League. Damals war im Achtelfinale gegen Red Bull Salzburg Endstation. Wir wollen von Euch wissen: Wie weit kommt das Team von Marco Rose diesmal? Holt der BVB gar den Pott in den Pott? Stimmt ab!

Am Voting teilnehmen könnt Ihr im Web direkt hier im Artikel. Für App-User geht es hier zum Voting.