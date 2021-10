Nach Tor gegen Wolfsburg: Red Bull Salzburgs Karim Adeyemi mit Botschaft an Streamer Elias Nerlich

Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg hat seinen Führungstreffer in der Champions League beim 3:1-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg seinem Kumpel Elias Nerlich, bekannter Streamer aus der FIFA-Szene unter seinem Alias 'EliasN97', gewidmet.



Nerlich war auf Einladung Adeyemis am Mittwochabend im Salzburger Stadion. Auf Instagram veröffentlichte er den Chatverlauf zwischen den beiden, in dem Adeyemi ihm bei einem Tor die "97" in Anlehnung an Nerlichs Accountnamen auf sämtlichen Social-Media-Kanälen versprach.

Es ist nicht der erste Berührungspunkt Nerlichs mit bekannten Profifußballern. Mit Brasilien-Star Richarlison tauschte er sich beispielsweise schon des Öfteren aus und zuletzt nahm sogar Bayern-Star Alphonso Davies an einem seiner organisierten FIFA-Turniere teil.

Für Adeyemi, der längst beim FC Bayern und dem BVB auf dem Zettel steht, war es im dritten Spiel bereits der dritte Treffer in der laufenden Champions-League-Saison.