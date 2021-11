Malmö vs. Chelsea, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League trifft Malmö auf Chelsea. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Duell des Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Malmö hat seine bisherigen Gruppenspiele der Königsklasse allesamt torlos verloren. Im Hinspiel gegen Chelsea gaben sie sich mit 4:0 in London geschlagen. Die Blues entschieden bisher zwei Partien in der Champions League und nahmen nur eine Auswärtsniederlage hin.

Malmö hat in der Königsklasse keinen wirklichen Lauf. Mit null Punkten belegen sie nach drei Gruppenspielen den letzten Platz der Gruppe H. Chelsea, die amtierenden Sieger der ausgelaufenen Champions League Saison, befinden sich mit sechs Zählern auf Platz zwei. Juve führt unterdessen die Gruppe mit neun Punkten an und St. Petersburg liegt mit drei Punkten auf Platz drei. Malmö erlebte in den vergangenen zehn Wettbewerb übergreifenden Partien eine ständige Berg- und Talfahrt. Chelsea hat im Gegenzug nur zwei der letzten zehn Spiele verloren, ein Remis hingenommen und sieben Partien gewonnen.

Holt Euch ein DAZN-Abonnement und schaut damit das Champions-League-Spiel zwischen Malmö und dem Chelsea heute im Livestream!

Malmö vs. Chelsea, Champions League: Die wichtigsten Infos zum Spiel

Nachdem Chelsea das Hinspiel vor etwas mehr als zehn Tagen mit 4:0 gewann, hoffen die Schweden natürlich auf eine Revanche. Diese wird, am 02.11.2021 um 18.30 Uhr, angepfiffen. Spielort ist das Swedbank Stadion in Malmö.

Malmö vs. Chelsea: Champions League heute live im TV und Livestream

Das Spiel Malmö vs. Chelsea wird heute nicht im Free-TV verfügbar sein.

Was für beinahe alle weiteren Spiele der diesjährigen Champions League-Saison gilt, trifft auch auf dieses Spiel zu: Der Streamingdienst DAZN hat die exklusiven Übertragungsrechte inne.

Natürlich bietet DAZN das Spiel auch per Livestream über die Website oder die Apps auf den diversen Endgeräten an.

Um diese Partie verfolgen zu können, wird ein Abonnement vorausgesetzt. Dieses kostet derzeit 14,99€ monatlich oder 149,99€ pro zwölf Monate. Hier könnt Ihr direkt die Mitgliedschaft abschließen, die am Besten zu Euch passt.

Malmö vs. Chelsea: Champions League heute live im Liveticker

Könnt Ihr die Begegnung nicht live sehen, lassen wir Euch bei SPOX natürlich nicht auf dem Trockenen sitzen. Wie immer sind wir mit einem Liveticker dabei.

Hier geht's zur Partie Malmö vs. Chelsea.

Malmö vs. Chelsea, Champions League: Der direkte Vergleich

Lediglich 3-mal standen sich diese beiden Clubs gegenüber. Diese Partien fanden zwischen 2019 und 2021 statt. All diese Partien entschied Chelsea für sich. In Malmö haben die Blues 2019 mit 1:2 gewonnen. In London fertigten sie Malmö mit 3:0 und 4:0 ab.

Malmö vs. Chelsea, Champions League: Der aktuelle Tabelle der Gruppe H