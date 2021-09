Young Boys Bern trifft am 1. Spieltags der Champions League- Saison 2021/22 auf Manchester United. Die Begegnung beginnt heute 18.45 Uhr. Hier könnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker verfolgen.

Christiano Ronaldo ist zurück im Dress von Manchester United und bestreitet heute sein erstes Champions League Spiel für die Red Devils gegen Young Boys Bern. Die heutige Partie wird um 18.45 im Stadion Wankdorf in Bern angepfiffen. Wir verfolgen für euch die gesamte Partie im Liveticker.

Young Boys Bern vs. Manchester United: Champions League heute im Liveticker

Vor Beginn: In der heutigen Partie zwischen Young Boys Bern und Manchester United sind die Rollen klar verteilt: Eindeutiger Favorit ist der Klub aus England. Mit Christiano Ronaldo konnte Manchester United ihre letzte Partie in der Liga mit 4:1 gewinnen und steht damit an der Tabellenspitze der Premier League! Ein Selbstläufer wird die heutige Partie gewiss jedoch nicht. 4:0 gewann Young Boys Bern ihre letzte Partie gegen den FC Zürich. In der Liga ist die Mannschaft aktuell jedoch nur vierter. Sie werden alles versuchen zu Hause Ronaldo und Co. Paroli zu bieten.

Vor Beginn: Angesetzt ist die heutige Partie für 18.45 Uhr. Austragungsort ist das Stadion Wankdorf in Bern.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Champions League- Partie zwischen Young Boys Bern und Manchester United.

Young Boys Bern vs. Manchester United: Champions League heute im live im TV und im Livestream

Die Begegnung zwischen Young Boys Bern und Manchester United ist heute Abend live exklusiv auf DAZN zu sehen! Anpfiff des Spiels in der Gruppe F ist um 18.45. Die Übertragung bei DAZN beginnt unmittelbar vor der Partie. Uwe Morawe ist als Kommentator für das Spiel zuständig.

Ihr könnt heute Abend das gesamte Spiel auch bequem im Livestream verfolgen. Mit der kostenfreien DAZN- App seht Ihr die Partie somit auch auf euerem Tablet oder Smartphone.

Um die Begegnung schauen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges DAZN- Abonnement. Das schlägt mit monatlich 14,99 Euro zu Buche. Für 149,99 Euro gibt es aber auch ein Jahres- Abo bei DAZN, mit welchem Ihr auf das Jahr gesehen 29,89 Euro sparen könnt. Alternativ könnt Ihr bis zum Ende des Monats am 30. September euch noch den kostenfreien Probemonat bei DAZN sichern.

Young Boys Bern vs. Manchester United: Champions League heute im Liveticker - Die Gruppe F im Überblick

Platzt Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Atalanta 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Young Boys Bern 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Manchester United 0 0 0 0 0:0 0 0 1 Villarreal CF 0 0 0 0 0:0 0 0

