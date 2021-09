Wer zeigt / überträgt Besiktas vs. BVB in der Champions League heute live im TV und Livestream?

Borussia Dortmund spielt heute bei Besiktas Istanbul in die Champions League. Wer das Spiel der Gruppe C live im TV und Live-Stream zeigt und überträgt, verraten wir Euch hier.

Wer zeigt / überträgt Besiktas vs. BVB heute live im TV und Livestream?

Borussia Dortmund startet am heutigen Mittwoch, 15. September, mit der Auswärtspartie beim türkischen Meister Besiktas Istanbul in die Champions League. Spielbeginn im Vodafone Park in Istanbul ist bereits um 18.45 Uhr.

Dort muss der BVB ohne die Unterstützung der eigenen Fans auskommen, da es diesen untersagt wurde das Spiel zu besuchen. In das 42.000 Zuschauer fassende Stadion dürfen heute 20.594 Zuschauer.

Der zuletzt in der Bundesliga mit 4:3 bei Bayer Leverkusen siegreiche BVB geht als Favorit in die Partie. BVB-Trainer Marco Rose erwartet einen heißen Tanz. "Wir wissen, dass dort eines der lautesten Stadien in Europa ist. Das stachelt uns an. Besiktas verteidigt sehr aggressiv, hat Qualität nach vorne. Das wird ein hartes Spiel für uns."



Das Spiel des BVB bei Besiktas Istanbul gibt es heute nicht live im Free-TV zu sehen. Das ZDF zeigt heute aber um 23 Uhr eine einstündige Zusammenfassung aller Partien des 1. Spieltags.

Exklusiv wird der erste Champions-League-Auftritt des BVB in der Saison 2021/22 von DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt mit Ausnahme des jeweiligen Topspiels am Dienstag alle Champions-League-Spiele im Livestream.

Zur heutigen Partie beginnt die Berichterstattung bereits um 17.45 Uhr. Moderator ist Tobi Wahnschaffe, Kommentator Uli Hebel, zudem ist Experte Ralph Gunesch für Euch im Einsatz. Besiktas gegen den BVB könnt Ihr auf DAZN auch als Teil der Konferenz ab 18.30 Uhr sehen. Zweites Spiel der frühen Konferenz ist Sheriff Tiraspol vs. Schachtjor Donezk.



Wettbewerb: Champions League

Runde: 1. Spieltag, Gruppe C

1. Spieltag, Gruppe C Datum: 15. September 2021

Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Vodafone Park (Istanbul)

Vodafone Park (Istanbul) Übertragung: DAZN

DAZN Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League, Gruppenphase: Die Spiele am Mittwoch

Termin Begegnung Übertragung MI, 15.09., 18.45 Uhr Besiktas Istanbul - Borussia Dortmund DAZN MI, 15.09., 18.45 Uhr Sheriff Tiraspol - Schachtjor Donezk DAZN MI, 15.09., 21.00 Uhr Manchester City - RB Leipzig DAZN MI, 15.09., 21.00 Uhr Club Brügge - Paris Saint-Germain DAZN MI, 15.09., 21.00 Uhr Atletico Madrid - FC Porto DAZN MI, 15.09., 21.00 Uhr FC Liverpool - AC Mailand DAZN MI, 15.09., 21.00 Uhr Sporting Lissabon - Ajax Amsterdam DAZN MI, 15.09., 21.00 Uhr Inter Mailand - Real Madrid DAZN



Ihr könnt Besiktas gegen den BVB heute nicht live bei DAZN verfolgen? SPOX bietet Euch mit einem ausführlichen Liveticker die perfekte Alternative an.



Besiktas: Destanoglu - Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala - Pjanic, Souza - Ghezzal, Larin, Nkoudou - Batshuayi

Destanoglu - Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala - Pjanic, Souza - Ghezzal, Larin, Nkoudou - Batshuayi Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Reus, Brandt - Malen, Haaland

Vor. Aufstellung: So könnte der BVB bei Besiktas spielen © getty 1/14 Am Mittwoch (18.45 Uhr) startet Borussia Dortmund mit einem Auswärtsspiel gegen Besiktas in die neue Champions-League-Saison. Wie könnte Marco Rose seine Mannschaft aufstellen? © getty 2/14 Verzichten muss Rose auf Can (Muskelverletzung), Morey (Knieverletzung), Reyna (Muskelverletzung), Schulz (Muskelverletzung), Tigges (Muskelverletzung) und Zagadou (Aufbautraining). Hazard steht vor einer Kader-Rückkehr © getty 3/14 Tor: Gregor Kobel © getty 4/14 Abwehr: Thomas Meunier © getty 5/14 Mats Hummels - nach überstandenen Patellasehnenproblemen kam Hummels gegen Leverkusen erst in der Schlussphase für Neuzugang Marin Pongracic, der zuvor eine überzeugende Leistung gezeigt hatte. Vermutlich kriegt in Istanbul der Routinier den Vorzug. © getty 6/14 Manuel Akanji © getty 7/14 Raphael Guerreiro © getty 8/14 Mittelfeld: Mahmoud Dahoud - weil Witsel wohl eine Pause bekommt, rutscht Dadoud auf die Sechs. © getty 9/14 Jude Bellingham © getty 10/14 Marco Reus © getty 11/14 Julian Brandt © getty 12/14 Sturm: Donyell Malen - in Leverkusen wurde Malen nur eingewechselt, in Istanbul darf er vermutlich starten. © getty 13/14 Sturm: Erling Haaland © getty 14/14 Und so sähe das taktisch aus. Im Vergleich zum 4:3-Spektakel gegen Leverkusen gäbe es zwei Wechsel: Hummels und Malen für Pongracic und Witsel.

Champions League: Die Gruppe E mit Besiktas und BVB