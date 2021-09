Champions League live bei Amazon Prime: Dieses Spiel kommt am 2. Spieltag im Livestream

Die Champions League ist voll im Gange. Der 2. Spieltag steht bevor. Eines der 16 Gruppenspiele gibt es wie auch am vorigen Spieltag bei Amazon Prime zu sehen. Welches Duell Ihr dabei im Livestream verfolgen könnt, zeigen wir Euch mit diesem Artikel.

Am 14. September ging die Champions-League-Saison 2021/22 los. Am ersten Spieltag der Gruppenphase gab es aus deutscher Sicht viel Positives: Der FC Bayern München setzte sich mit 3:0 gegen den FC Barcelona durch. Borussia Dortmund gewann den Auftakt gegen Besiktas Istanbul mit 2:1. Der VfL Wolfsburg rettete mit zehn Mann ein torloses Unentschieden gegen den französischen Meister OSC Lille über die Ziellinie.

Lediglich RB Leipzig musste eine Niederlage einstecken. In einem Neun-Tore-Spektakel ging der deutsche Vizemeister mit 3:6 gegen Manchester City unter.

Nun steht jedoch der zweite Vorrundenspieltag bevor. Dieser wird am 28. September und am 29. September ausgetragen. Am Dienstag in sechs Tagen trifft der BVB auf Sporting Lissabon, RB Leipzig empfängt Club Brügge.

Der FC Bayern und der VfL Wolfsburg sind dann am Mittwoch gefragt. Die Münchner müssen gegen Dynamo Kiew ran. Der FC Sevilla ist bei den Wölfen zu Gast.

Datum Anpfiff Heim Auswärts Gruppe Dienstag, 28. September 18.45 Uhr Ajax Amsterdam Besiktas JK C Dienstag, 28. September 18.45 Uhr Shakhtar Donetsk Inter Mailand D Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Paris Saint-Germain Manchester City A Dienstag, 28. September 21.00 Uhr RB Leipzig Club Brügge A Dienstag, 28. September 21.00 Uhr FC Porto FC Liverpool B Dienstag, 28. September 21.00 Uhr AC Mailand Atletico Madrid B Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Borussia Dortmund Sporting Lissabon C Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Real Madrid Sheriff Tiraspol D Mittwoch, 29. September 18.45 Uhr Atalanta Bergamo Young Boys Bern F Mittwoch, 29. September 18.45 Uhr Zenit St. Petersburg Malmö FF H Mittwoch, 29. September 21.00 Uhr Bayern München Dynamo Kiew E Mittwoch, 29. September 21.00 Uhr Benfica Lissabon FC Barcelona E Mittwoch, 29. September 21.00 Uhr Manchester United FC Villarreal F Mittwoch, 29. September 21.00 Uhr RB Salzburg Lille OSC G Mittwoch, 29. September 21.00 Uhr VfL Wolfsburg FC Sevilla G Mittwoch, 29. September 21.00 Uhr Juventus Turin FC Chelsea G

Champions League live bei Amazon Prime: Dieses Spiel kommt am 2. Spieltag im Livestream

Amazon Prime ist seit dieser Saison ebenfalls Rechteinhaber an Spielen aus der Königsklasse. Der Video-on-Demand-Anbieter überträgt in der Vorrunde pro Spieltag ein Dienstagsspiel mit deutscher Beteiligung, insgesamt gibt es im Laufe des Turniers 16 Duelle bei Amazon Prime zu sehen. Am 2. Spieltag seht Ihr deshalb die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Sporting Lissabon live und in voller Länge bei Amazon Prime.

Das dafür benötigte Abonnement kostet im Monat 7,99 Euro. Für das Jahresabo fallen 69 Euro an. Davor könnt Ihr das Angebot einen Monat lang kostenlos testen. Wer bereits Prime-Mitglied ist, muss für die Champions League nichts draufzahlen.

Die restlichen 15 Partien laufen allesamt bei DAZN. Beim Streamingdienst bekommt Ihr zudem auch an beiden Tagen jeweils eine Konferenz mit allen Spielen, die bei DAZN laufen, geboten.

Für das DAZN-Abo müsst Ihr nach Ablauf des kostenlosen Probemonats pro Monat 14,99 Euro und pro Jahr 149,99 Euro hinblättern, denn das "Netflix des Sports" bietet neben Fußball auch eine Vielzahl anderer Sportarten an.

Champions League: Borussia Dortmund vs. Sporting Lissabon im Liveticker

Für alle, die keine Möglichkeit haben, Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon bei Amazon Prime live zu verfolgen, bietet SPOX einen Liveticker zum Mitlesen an.

Hier geht's zum Liveticker: Borussia Dortmund vs. Sporting Lissabon.