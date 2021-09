FC Bayern in der Champions League: Spielplan, Termine, Gruppengegner, Übertragung im TV und Livestream

Mitte September beginnt auch in der Champions League eine neue Saison. SPOX liefert alle wichtigen Informationen zur Gruppenphase des FC Bayern München: Gegner, Spielplan und Termine, Übertragung im TV und Livestream.

FC Bayern in der Champions League: Termine, Gruppengegner

Die Titelverteidigung ist misslungen. Nachdem der FC Bayern München die UEFA Champions League im Jahr 2020 noch sensationell gewonnen hatte, schied er in der zurückliegenden Saison bereits im Viertelfinale aus. Gegen Paris Saint-Germain war Endstation. Was hält die jetzige Spielzeit für den FCB international bereit?

Ehe sich der deutsche Rekordmeister dem Einzug in das Endspiel im Zuge der K.o.-Phase nähern wollen wird, muss wie gewohnt erst einmal die Gruppenphase überstanden werden. Dort bekommen es die Bayern, das ergab die Auslosung Ende August, mit dem FC Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew zu tun. Kein Selbstläufer, jedoch eine allemal machbare Aufgabe für die Münchner.

Wann trifft der FCB wann auf wen? Nach der Auslosung dauerte es knapp zwei Tage, bis von der UEFA auch die exakten Spieltermine bekanntgegeben wurden. Zum Auftakt am 14. September wartet gleich ein Hammer-Duell: Das Team von Julian Nagelsmann gastiert im Camp Nou, steht dort Barca gegenüber, das auch ohne Lionel Messi Rache nehmen möchte für das historische 2:8-Debakel im CL-Viertelfinale 2020.

Die Heim-Premiere in der neuen Königsklassen-Saison findet dann noch im selben Monat statt: Dynamo Kiew kommt am 29. September zum zweiten Spieltag in die Allianz Arena, woraufhin nacheinander beide Begegnungen mit Benfica anstehen - am 20. Oktober erst auswärts in Lissabon, am 2. November schließlich auf Münchner Boden. Am 23. November treten die Bayern in der Ukraine bei Dynamo an, abgeschlossen wird die Vorrunde dann mit dem zweiten Kräftemessen mit Barca am 8. Dezember, diesmal vor heimischer Kulisse.

Das Dynamo-Spiel am 23. November wird bereits um 18.45 Uhr angestoßen, die restlichen Champions-League-Partien der Bayern finden ab 21 Uhr statt.

FC Bayern in der Champions League: Spielplan

Termin Begegnung DI, 14.09., 21.00 Uhr FC Barcelona - FC Bayern MI, 29.09., 21.00 Uhr FC Bayern - Dynamo Kiew MI, 20.10., 21.00 Uhr Benfica Lissabon - FC Bayern DI, 02.11., 21.00 Uhr FC Bayern - Benfica Lissabon DI, 23.11., 21.00 Uhr Dynamo Kiew - FC Bayern MI, 08.12., 21.00 Uhr FC Bayern - FC Barcelona

FC Bayern in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream

Die neue Champions-League-Saison bringt auch etwas Neues hinsichtlich der Übertragung im Fernsehen mit sich. Pay-TV-Sender Sky sendet keine Partien der Königsklasse mehr, dafür zeigt Streamingdienst DAZN 121 Saisonspiele live. Neu mit von der Partie ist als ausstrahlender Sender jetzt Amazon Prime Video, das jedoch auch nur 16 Spiele exklusiv hat.

Simpel zu merken: Dienstags laufen sieben von acht Spiele auf DAZN, eine Top-Begegnung dafür bei Amazon Prime Video. Mittwochs überträgt DAZN alles.

Offiziell steht bis dato nur die TV-Aufteilung hinsichtlich der ersten drei Spieltage der Gruppenphase fest. Bayerns Auftakt gegen Barca wird von Amazon Prime Video übertragen. Das Rückspiel gegen die Katalanen wird ebenso auf DAZN ausgestrahlt wie das Heimspiel gegen Dynamo und das Auswärtsspiel gegen Benfica. Es sind nämlich jeweils Begegnungen an einem Mittwoch.

Offen bleibt noch, wo das Heimspiel gegen Benfica und das Auswärtsspiel gegen Dynamo gezeigt wird. Es sind beides Dienstagsspiele.

Weder DAZN noch Amazon Prime Video sind kostenlose Dienste. DAZN kostet inzwischen 14,99 Euro im Monatsabo und 149,99 Euro im Jahresabo, da im Live-Programm ab dieser Saison nicht nur mehr Champions League, sondern mit 106 Spielen auch mehr Bundesliga enthalten ist. Alle Partien, die freitags und sonntags ausgetragen werden, lassen sich bei DAZN verfolgen.

Für Amazon Prime Video werden derweil pro Monat 7,99 Euro fällig, respektive 69 Euro im Jahresabo. Wer jedoch schon Prime-Mitglied ist, muss nichts weiter tun - es fallen keine zusätzlichen Kosten an. Es besteht übrigens auch die Möglichkeit, Prime Video erst einmal 30 Tage lang gratis zu testen.