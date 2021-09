Mit acht Partien wird heute die Champions League 2021/22 eröffnet. Wir zeigen Euch, wie und wo die Spiele heute im TV und Livestream in einer Konferenz übertragen werden.

In der Champions League rollt am heutigen Dienstag, 14. September, endlich wieder der Ball! Am 1. Spieltag der Gruppenphase stehen acht Partien auf dem Programm, darunter die Auftaktpartien des FC Bayern München beim FC Barcelona und des VfL Wolfsburg bei OSC Lille.

Alle acht Spiele werden heute im Livestream übertragen. Für die Übertragung von sieben Partien ist der Streamingdienst DAZN verantwortlich. Das Spiel des FC Bayern beim FC Barcelona ist exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen.

Champions League, 1. Spieltag: Spielplan und Übertragung im TV und Livestream am Dienstag

Termin Begegnung Übertragung DI, 14.09., 18.45 Uhr Young Boys Bern - Manchester United DAZN DI, 14.09., 18.45 Uhr FC Sevilla - RB Salzburg DAZN DI, 14.09., 21.00 Uhr FC Barcelona - FC Bayern München Amazon Prime Video DI, 14.09., 21.00 Uhr Dynamo Kiew - Benfica Lissabon DAZN DI, 14.09., 21.00 Uhr FC Villarreal - Atalanta Bergamo DAZN DI, 14.09., 21.00 Uhr OSC Lille - VfL Wolfsburg DAZN DI, 14.09., 21.00 Uhr FC Chelsea - Zenit St. Petersburg DAZN DI, 14.09., 21.00 Uhr Malmö FF - Juventus Turin DAZN

Viele Fans wollen sich an jedem Champions-League-Spieltag über alle Partien umgehend informieren und diese live verfolgen. Für diese ist die Konferenz das perfekte Medium.

CL, Konferenz am Dienstag: Übertragung im TV und Livestream

Eine Konferenz zu parallel laufenden Spielen wird es auch in der Champions-League-Saison 2021/22 geben - allerdings nicht im Free-TV oder im Pay-TV. Der Streamingdienst DAZN, der 121 der 137 Spiele exklusiv überträgt, bietet an jedem Spieltag der Champions League auch eine Konferenz an.

Diese beinhaltet die Spiele, die an diesem Tag von DAZN übertragen werden. Das heute exklusiv von Amazon Prime Video gezeigte Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern ist daher nicht in der Konferenz zu sehen, dafür die anderen sieben Partien inklusive OSC Lille gegen den VfL Wolfsburg.

Die Konferenz bei DAZN beginnt heute um 18.30 Uhr mit Moderator Tobi Wahnschaffe um 18.30 Uhr. Zuerst beinhaltet die Konferenz die Spiele Sevilla - Salzburg (Kommentator: Holger Pfandt) und Young Boys - Man United (Komm.: Uli Hebel). Ab 21 Uhr werden die Spiele Lille - Wolfsburg (Kommentator: Marco Hagemann), Chelsea - Zenit (Komm.: Lukas Schönmüller), Kiew - Benfica (Komm.: Nico Seepe), Villarreal - Atalanta (Komm.: Freddy Harder), Malmö - Juventus (Komm.: Michael Born) zu einer Konferenz zusammengeschaltet.

Auch die Konferenz ist bei DAZN nur mit einem Abo zu sehen. Der Streamingdienst bietet zwei Abo-Alternativen an: Das Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) und das Jahresabo (einmalig 149,99 Euro). Das Angebot des kostenlosen Probemonats ist noch bis Ende September wahrzunehmen.

Auch in Österreich, wo alle Spiele auf DAZN zu sehen sind, fehlt in der Dienstagskonferenz immer das in Deutschland von Amazon Prime Video gezeigte Spiel. In der Schweiz ist auf DAZN nichts von der Champions League zu sehen, also heute auch keine Konferenz.

CL, Konferenz am Dienstag im Liveticker

Eine Konferenz in schriftlicher Form gibt es bei SPOX. In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts von den Spielen am heutigen Dienstag. Und das beste: Der Liveticker ist kostenlos. In der Tagesübersicht findet Ihr die Links zu den Livetickern der Einzelspiele.

