FC Chelsea vs. Zenit St. Petersburg heute live in der Champions League: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker, Anpfiff

Am heutigen Dienstag startet der Titelverteidiger FC Chelsea in die Königsklasse. Gegner am 1. Spieltag der Gruppenphase ist Zenit St. Petersburg. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Chelsea vs. Zenit St. Petersburg: Ort, Datum, Uhrzeit

Der FC Chelsea um Coach Thomas Tuchel sicherte sich vergangene Saison den Champions-League-Titel mit einem 1:0 Sieg im Finale über Manchester City. Siegtorschütze war der teuerste deutsche Spieler aller Zeiten: Kai Havertz. Dies war der zweite Sieg der Köngisklasse in der Historie des Klubs aus London.

Auch diese Saison tätigte der Klub wieder einige spektakuläre Transfers und verpflichtete zum Beispiel den belgischen Nationalspieler Romelu Lukaku von Inter Mailand. Mit dem russischen Verein Zenit St. Petersburg kommt ein Verein, der sich fast jährlich für die Champions League qualifiziert, aber erst dreimal über die Gruppenphase hinauskam. Die Partie findet an der Stamford Bridge in London statt, Anpfiff ist um 21.00 Uhr. Leiten wird die Partie Bartosz Frankowski.

Champions League: FC Chelsea vs. Zenit St. Petersburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Champions-League-Auftakt vom FC Chelsea um Stareinkauf Lukaku wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragungsrechte liegen bei DAZN und Amazon Prime Video. Pro Spieltag könnt ihr 15 von 16 Spielen in der Gruppenphase live und exklusiv auf DAZN mitverfolgen. Das Topspiel am Dienstag könnt ihr live auf Amazon Prime Video verfolgen. DAZN bietet außerdem in der Gruppenphase am Dienstag und Mittwoch jeweils eine Konferenz mit allen Spielen an, mit Ausnahme des Topspiels am Dienstag.

Für die Champions-League-Fans aus der Schweiz sei erwähnt, dass dort nichts von der Champions League auf DAZN zu sehen ist.

In Österreich dagegen könnte ihr alle Spiele der Champions League von der Gruppenphase bis zum Finale sehen.

Für ein DAZN-Abonnement fallen im Monat Kosten in Höhe von 14,99 Euro an. Das Jahresabo ist für 149,99 Euro pro Jahr erhältlich. Bevor Ihr auch nur einen Cent zahlt, könnt Ihr DAZN noch bis zum 30. September erst einmal 30 Tage lang kostenlos testen.

Champions League, Gruppenphase: Die Spiele am Dienstag

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Dienstag, 14. September 18.45 Uhr FC Sevilla Salzburg DAZN Dienstag, 14. September 18.45 Uhr Young Boys Bern ManUnited DAZN Dienstag, 14. September 21.00 Uhr Chelsea Zenit St. Petersburg DAZN Dienstag, 14. September 21.00 Uhr Kiew Benfica Lissabon DAZN Dienstag, 14. September 21.00 Uhr Barcelona FC Bayern München Amazon Prime Video Dienstag, 14. September 21.00 Uhr Villareal Bergamo DAZN Dienstag, 14. September 21.00 Uhr Lille VFL Wolfsburg DAZN Dienstag, 14. September 21.00 Uhr Malmö FF Juventus Turin DAZN

Champions League: FC Chelsea vs. Zenit St. Petersburg heute live im Liveticker

Ihr seid heute Abend unterwegs, wollt aber trotzdem immer auf dem Laufenden bleiben, was in der Champions League passiert? Dann seid Ihr hier bei uns genau richtig. Mit den Livetickern von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Hier geht's zum Liveticker FC Chelsea vs. Zenit St. Petersburg.

Hier geht's zum Liveticker für die Konferenz am heutigen Dienstag.

FC Chelsea gegen Zenit St. Petersburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Chelsea: Mendy - Chalobah - Thiago Silva - Rüdiger - Hudson-Odoi - Kovacic - Saul Niguez - Marcos Alonso - Ziyech - Havertz - Lukaku

Mendy - Chalobah - Thiago Silva - Rüdiger - Hudson-Odoi - Kovacic - Saul Niguez - Marcos Alonso - Ziyech - Havertz - Lukaku Petersburg: Kritsyuk - Sutormin - Christyakov - Rakytskyy - Douglas Santos - Erokhin - Kuzyaev - Wendel - Mostovoy - Azmoun- Dzyuba

Champions League: Die Gruppe H mit Chelsea und Petersburg