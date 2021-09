Die Königsklasse des Fußball ist endlich zurück! Am heutigen Dienstag, den 14. September beginnt der 1.Spieltag der Champions League- Saison 2021/22. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine Minute, da wir für Euch den gesamten Spieltag im Liveticker als Konferenz verfolgen.

Startschuss für die Champions League- Saison 2021/22! Heute um 18.45 Uhr beginnt endlich der wichtigste Wettbewerb im europäischen Fußball. Im Liveticker als Konferenz verfolgen wir für Euch alle Spiele des 1. Spieltags live und in voller Länge.

Champions League: Konferenz am Dienstag heute im Liveticker

Vor Beginn: Auftakt in die Champions League- Saison 2021/22. 32 Teams messen sich ab heute in der Königsklasse des Fußballs. Der Titelverteidiger kommt aus England und ist der FC Chelsea. Sie sind unter anderem auch einer der Topfavoriten auf den Titel. Der Topfavorit in dieser Saison ist jedoch Paris Saint-Germain. Mit einer Transfer-Offensive in diesem Sommer die ihres Gleichen sucht, wäre alles andere als der Titel für die Franzosen eine Enttäuschung.

Vor Beginn: Der Spieltag heute ist in zwei Abschnitte unterteilt. Die ersten beiden Partien des Tages beginnen heute um 18.45 Uhr. Die übrigen sechs Partien beginnen später am Abend um 21.00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Champions League- Konferenz der Saison 2021/22.

Champions League: Konferenz am Dienstag heute im TV und im Livestream

Die Übertragungsrechte für die Champions League- Saison 2021/22 haben sich grundlegen geändert. Der Bezahlsender Sky ist nicht mehr, wie noch im letzten Jahr, für die Übertragungen zuständig. Im Free-TV laufen in diesem Jahr auch keine Partien der Champions League. Die Rechte für die neue Saison haben sich exklusiv die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime Video gesichert.

Ein Großteil der Spiele dieser Champions League- Saison wird auf DAZN übertragen werden. Ganze 121 von 137 Spielen wird der Streaming- Anbieter live und in voller Länge zeigen. Dazu zählen auch sieben der acht Spiele am heutigen Abend. Die Begegnungen könnt Ihr auch bequem im Livestream über die DAZN- App schauen. Mit Eurem Smartphone oder Tablet seht Ihr mit der App das komplette Angebot live und in voller Länge. Diese Spiele zeigt DAZN heute live und exklusiv:

Young Boys Bern - Manchester United (Spielbeginn: 18.45 Uhr)

FC Sevilla - RB Salzburg (Spielbeginn: 18.45 Uhr)

Dynamo Kiev - Benfica Lissabon (Spielbeginn: 21 Uhr)

FC Villarreal - Atalanta Bergamo (Spielbeginn: 21 Uhr)

FC Chelsea - Zenit St. Petersburg (Spielbeginn 21 Uhr)

Malmö FF - Juventus Turin (Spielbeginn: 21 Uhr)

OSC Lille - VfL Wolfsburg (Spielbeginn: 21 Uhr)

Um die Partien live sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges DAZN-Abo. Der monatliche Preis dafür beträgt 14,99 Euro. DAZN bietet auch ein Jahres- Abo in Höhe von 149,99 Euro an. Damit spart Ihr auf das Jahr gesehen 29,89 Euro. Alternativ dazu, könnt Ihr auch noch bis Monatsende am 30. September einen kostenlosen Probemonat buchen.

Der andere Rechteinhaber dieser Champions League- Saison ist Amazon Prime Video. Der Streamingdienst zeigt insgesamt 16 Partien live in dieser Saison. Dazu zählt unter anderem auch das heutige Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern. Ein Amazon Prime Video- Abo kostet monatlich 7,99 Euro oder jährlich 69 Euro.

Alternativ könnt Ihr Amazon Prime Video auch kostenfrei einen Monat lang testen. Das Angebot läuft im Livestream über die Prime Video- App auch bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone.

Champions League, 1. Spieltag: Übertragung im TV und Livestream am Dienstag - wo läuft was?

Termin Begegnung Übertragung DI, 14.09., 18.45 Uhr Young Boys Bern - Manchester United DAZN DI, 14.09., 18.45 Uhr FC Sevilla - RB Salzburg DAZN DI, 14.09., 21.00 Uhr FC Barcelona - FC Bayern München Amazon Prime Video DI, 14.09., 21.00 Uhr Dynamo Kiew - Benfica Lissabon DAZN DI, 14.09., 21.00 Uhr FC Villarreal - Atalanta Bergamo DAZN DI, 14.09., 21.00 Uhr OSC Lille - VfL Wolfsburg DAZN DI, 14.09., 21.00 Uhr FC Chelsea - Zenit St. Petersburg DAZN DI, 14.09., 21.00 Uhr Malmö FF - Juventus Turin DAZN