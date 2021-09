Der BVB startet heute mit einem Auswärtsspiel bei Besiktas Istanbul in die Champions League 2021/22. In unserem Liveticker könnt Ihr das Spiel verfolgen.

Borussia Dortmund legt heute in der Champions League bei Besiktas Istanbul los. Gelingt dem BVB ein guter Auftakt? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

Besiktas vs. BVB: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Borussia Dortmund geht als Favorit in seine Auftaktpartie in der Gruppe C. Trainer Marco Rose erwartet dennoch einen heißen Tanz. "Wir wissen, dass dort eines der lautesten Stadien in Europa ist. Das stachelt uns an", sagte er. Der BVB kam mit einem 4:3-Sieg in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen gut aus der Länderspielpause. Besiktas Istanbul ist in der heimischen Süper Lig nach vier Spieltagen mit zehn Punkten Tabellenführer.

Vor Beginn: Das erste Spiel des BVB in der neuen Champions-League-Saison wird um 18.45 Uhr im Vodafone Park in Istanbul angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spieles in der Champions League zwischen Besiktas Istanbul und Borussia Dortmund.

Besiktas vs. BVB: Champions League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Besiktas: Destanoglu - Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala - Pjanic, Souza - Ghezzal, Larin, Nkoudou - Batshuayi

Destanoglu - Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala - Pjanic, Souza - Ghezzal, Larin, Nkoudou - Batshuayi Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Reus, Brandt - Malen, Haaland

Besiktas vs. BVB: Champions League heute live im TV und Livestream

Das Spiel des BVB bei Besiktas Istanbul wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zu sehen ist es exklusiv bei DAZN. Der Streamingdienst beginnt mit der Übertragung eine Stunde vor Spielbeginn um 17.45 Uhr. Als Moderator ist Tobi Wahnschaffe Einsatz, Experte ist Ralph Gunesch, der das Spiel schließlich mit Kommentator Uli Hebel begleiten wird.

DAZN zeigt in dieser Saison 121 Begegnungen der Königsklasse im Livestream. Ein Monatsabo kostet 14,99 Euro pro Monat, das Jahresabo 149,99 Euro. Nur noch im September besteht die Möglichkeit, den Gratis-Probemonat abzuschließen, ab Oktober verfällt dieses Angebot.

