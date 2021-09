Benfica vs. FC Barcelona, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League trifft Benfica Lissabon auf den FC Barcelona. Hier erfahrt Ihr, wie sich das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.



Benfica vs. FC Barcelona heute live in der Champions League: Anpfiff, Ort, Infos

Am 2. Spieltag der UEFA Champions League reist der FC Barcelona zu Benfica Lissabon. Die Portugiesen feierten zuletzt fünf Heimsiege und sind in dieser Europapokal-Saison noch unbesiegt.

Die Katalanen stehen nach der 0:3-Abfuhr zuhause gegen den FC Bayern schon unter Druck. Vor allem für Barcas Coach Ronald Koeman geht es in dieser Partie ums Ganze.

Das Spiel beginnt am Mittwoch, 29.09.2021, um 21 Uhr im Estadio da Luz von Lissabon.

Benfica vs. FC Barcelona heute live in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream

Benfica gegen den FC Barcelona wird nicht live im frei empfangbaren TV übertragen. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, mit von der Partie zu sein - und zwar DAZN. Der Streamingdienst zeigt Euch die 90 Minuten via Livestream.

Ab dieser Saison strahlt DAZN den Großteil der Königsklasse aus, insgesamt sind es 121 Begegnungen. Sky befindet sich nicht mehr unter den übertragenden Sendern, dafür mischt Amazon Prime Video nun mit. Dort wiederum läuft während der Vorrunde aber immer nur ein Dienstagsspiel, 15 der 16 Partien der Woche lassen sich dementsprechend bei DAZN verfolgen.

Der Streamingdienst zeigt ab dieser Saison nicht nur mehr von der Champions League live, sondern auch von der Bundesliga. Hier finden nach den Freitagen jetzt auch alle Übertragungen am Sonntag statt.

DAZN hat seine Preise daher etwas erhöht: Das Monatsabo gibt es für 14,99 Euro pro Monat, das Jahresabo kostet 149,99 Euro. Nur noch im September besteht die Möglichkeit, den Gratis-Probemonat abzuschließen, ab Oktober verfällt dieses Angebot.

Auf der Plattform enthalten sind in internationaler Hinsicht zudem auch einige Top-Ligen enthalten: die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1. Zu sehen gibt es zudem etliche Qualifikationsspiele zur WM 2022 sowie über den Fußball hinaus die NBA, die NFL, die NHL, die MLB, Tennis, Boxen, Motorsport und mehr.

Benfica vs. FC Barcelona: Champions League heute live im Liveticker

Wer kein Abo bei DAZN hat, dennoch aber nichts verpassen will, ist hier richtig. Bei SPOX steht ein Liveticker zum Duell zwischen Benfica und Barca bereit.

Hier geht's zum Liveticker Benfica vs. Barca.

Hier geht's zur Mittwochs-Konferenz.

Benfica vs. FC Barcelona heute live in der Champions League: Das direkte Duell

Benfica konnte das erste Aufeinandertreffen vor exakt 60 Jahren für sich entscheiden, wartet seither aber auf den nächsten Coup gegen die Katalanen. Barca blieb in den folgenden sechs Duellen mit drei Siegen ohne Niederlage.

In diesen sechs Partien ließen die Blaugrana nur ein Gegentor zu, in den jüngsten vier Vergleichen traf Benfica nicht einmal. In den jüngsten drei Auswärtsduellen holte Barcelona ein Sieg bei zwei torlosen Remis.

Benfica vs. FC Barcelona heute live in der Champions League: Die aktuelle Tabelle der Gruppe E