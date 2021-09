BVB-Juwel Bellingham knackt CL-Rekord von Mbappe - Loblied von Haaland

Jude Bellingham hat beim 2:1-Sieg des BVB zum Champions-League-Auftakt bei Besiktas einen Rekord von Kylian Mbappe gebrochen. Viel Lob gab es nach dem Spiel von einem Teamkollegen, den Bellingham an diesem Abend in den Schatten stellte.

"Er ist fantastisch. Er ist gerade einmal 18, drei Jahre jünger als ich. Das ist verrückt. Er ist fantastisch, mehr kann ich nicht sagen", schwärmte BVB-Stürmer Erling Haaland nach dem Spiel bei DAZN. Auch der ebenfalls stark spielende BVB-Keeper Gregor Kobel stimmte in Haalands Lobeshymnen ein: "Er ist ein super Junge mit viel Qualität und hat sich in jeden Ball reingeworfen."

Bellingham hatte den BVB in Istanbul erst in Führung gebracht und das 2:0 von Haaland kurz vor der Pause mit einem starken Solo mustergültig vorbereitet. Mit seinem Treffer zum 1:0 trug sich der englische Nationalspieler außerdem ganz nebenbei in die Rekordbücher der Königsklasse ein.

Mit 18 Jahren und 78 Tagen ist er nun der jüngste Spieler, der in zwei aufeinanderfolgenden Einsätzen ein Tor erzielen konnte. Zur Erinnerung: Vor seinem Treffer gegen Besiktas hatte Bellingham den BVB in der vergangenen CL-Saison beim Ausscheiden gegen Manchester City im Viertelfinale zunächst in Führung gebracht.

Bellingham verbesserte die Marke des vorherigen Rekordhalters Kylian Mbappe, der 2017 für die AS Monaco 18 Jahre und 85 Tage alt war, als ihm in zwei CL-Spielen in Serie jeweils ein Treffer gelang.

BVB schlägt Besiktas: Die Stimmen zu Spiel