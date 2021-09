Champions League, 2. Spieltag: Übertragung im TV und Livestream

Der erste Champions-League-Spieltag ist vorüber, alles blickt auf den zweiten Spieltag. In sechs bzw. sieben Tagen kämpfen die 32 europäischen Topklubs erneut um Punkte. Wie Ihr die Partien des 2. Vorrundenspieltags der Königsklasse live im TV und Livestream sehen könnt, erklären wir Euch hier.

Champions League, 2. Spieltag: Datum, Spiele, Ansetzungen

Die Champions-League-Gruppenphase geht ohne große Pause weiter. In der nächsten Woche steht bereits der zweite Spieltag an. Dabei geht die erste Hälfte mit acht Partien am Dienstag, den 28. September, über die Bühne. Die andere Hälfte steigt dann am Folgetag, dem 29. September.

RB Leipzig hat nach der 3:6-Auftaktpleite gegen Manchester City am kommenden Dienstag um 21 Uhr Club Brügge zu Gast. Parallel dazu empfängt Borussia Dortmund zuhause Sporting Lissabon.

Der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg sind dann am Mittwoch an der Reihe. Der Rekordmeister trifft auf Dynamo Kiew, die Wölfe empfangen den FC Sevilla.

Datum Anpfiff Heim Auswärts Gruppe Dienstag, 28. September 18.45 Uhr Ajax Amsterdam Besiktas JK C Dienstag, 28. September 18.45 Uhr Shakhtar Donetsk Inter Mailand D Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Paris Saint-Germain Manchester City A Dienstag, 28. September 21.00 Uhr RB Leipzig Club Brügge A Dienstag, 28. September 21.00 Uhr FC Porto FC Liverpool B Dienstag, 28. September 21.00 Uhr AC Mailand Atletico Madrid B Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Borussia Dortmund Sporting Lissabon C Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Real Madrid Sheriff Tiraspol D Mittwoch, 29. September 18.45 Uhr Atalanta Bergamo Young Boys Bern F Mittwoch, 29. September 18.45 Uhr Zenit St. Petersburg Malmö FF H Mittwoch, 29. September 21.00 Uhr Bayern München Dynamo Kiew E Mittwoch, 29. September 21.00 Uhr Benfica Lissabon FC Barcelona E Mittwoch, 29. September 21.00 Uhr Manchester United FC Villarreal F Mittwoch, 29. September 21.00 Uhr RB Salzburg Lille OSC G Mittwoch, 29. September 21.00 Uhr VfL Wolfsburg FC Sevilla G Mittwoch, 29. September 21.00 Uhr Juventus Turin FC Chelsea G

Champions League, 2. Spieltag: Übertragung im TV und Livestream

Fast alle Spiele des 2. Spieltags überträgt DAZN. Genauer gesagt laufen 15 der 16 Partien live und in voller Länge im Livestream bei DAZN. Lediglich Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon zählt nicht zum DAZN-Angebot am 2. Spieltag. Diese Partie läuft exklusiv bei Amazon Prime. DAZN hat zudem sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch jeweils eine Konferenz parat.

Für die Spielzeit 2021/22 besitzt der Streamingdienst die Übertragungsrechte für 121 von 137 Spielen. Die 16 Duelle, die DAZN nicht zeigt, bietet allesamt Amazon Prime an.

Doch die Champions League ist nur ein kleiner Teil des gesamten DAZN-Angebots. Fußballfans etwa sehen auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, Ligue 1, Primera Division und zahlreiche Pokalbewerbe bei DAZN.

Wer nicht unbedingt der größte Fußballfan ist, hat ebenfalls reichlich Gründe, DAZN zu nutzen. Das "Netflix des Sports" hat nämlich unter anderem auch folgende Sportarten im Angebot: US-Sport (NHL, MLB, NBA, NFL), Radsport, Tennis, Handball, Wintersport, Motorsport, Rugby, Wrestling, MMA (UFC), Boxen und Darts.

Vor der ersten Abo-Zahlung könnt Ihr DAZN einen Monat lang kostenlos testen, danach fallen entweder 14,99 Euro oder 149,99 Euro an.

Das Abo für Amazon Prime kostet im Monat 7,99 Euro, für ein Jahresabo werden 69 Euro fällig. Auch hier gibt es ebenfalls die Möglichkeit, das Angebot einen Monat lang gratis zu testen.

Ronaldo-Festspiele: Die wichtigsten Spielerrekorde der Champions League © getty 1/32 Mit seinem 177. Einsatz hat Cristiano Ronaldo den ehemaligen Keeper Iker Casillas als Rekordspieler der Champions League eingeholt. Wir zeigen Euch zahlreiche weitere Spielerrekorde in Europas Eliteklasse. © getty 2/32 EWIGE TORJÄGERLISTE: Cristiano Ronaldo führt mit 135 Toren. © getty 3/32 Spieler mit den meisten CL-Titeln: Francisco Gento (6) - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 und 1966. Ronaldo ist einer von vielen Spielern, der die Königsklasse fünfmal gewonnen hat. Er kann also noch mindestens gleichziehen. © getty 4/32 Spieler mit den meisten Teilnahmen an einem CL-Finale: Paolo Maldini (AC Mailand) und Francisco Gento (Real Madrid) mit jeweils 8 © getty 5/32 Beste Torquote: Gerd Müller - 0,97 Tore pro Spiel (34 Tore in 35 Spielen) © getty 6/32 Häufigster Torschützenkönig: Cristiano Ronaldo (7) - 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 © getty 7/32 Meiste Treffer in einer CL-Saison: Cristiano Ronaldo mit 17 Toren (2013/14) © getty 8/32 Meiste Tore in der Gruppenphase: Lionel Messi (68) © getty 9/32 Meiste Tore in der Gruppenphase innerhalb einer Saison: Cristiano Ronaldo (11 in der Saison 2015/16 für Real Madrid) © getty 10/32 Mindestens ein Treffer in jedem Gruppenspiel einer Saison: Cristiano Ronaldo (2017/18) © getty 11/32 Meiste Tore in der K.o.-Phase: Cristiano Ronaldo (65) © getty 12/32 Meiste Tore in der K.o.-Phase innerhalb einer Saison: Cristiano Ronaldo mit zehn Toren 2016/17 © getty 13/32 Die meisten Tore in einem Spiel: Lionel Messi (7. März 2012 beim 7:1-Sieg mit Barcelona gegen Leverkusen) und Luiz Adriano (21. Oktober 2014 beim 7:0-Sieg mit Donezk gegen BATE Baryssau) mit jeweils 5 © getty 14/32 Die meisten Dreierpacks: Lionel Messi und Cristiano Ronaldo (8) © getty 15/32 Top-Torjäger in CL-Endspielen: Cristiano Ronaldo (4) © getty 16/32 Meiste Tore für einen Klub: Lionel Messi (120 für Barcelona) © getty 17/32 Meiste Freistoßtore: Cristiano Ronaldo (12) © getty 18/32 Das schnellste Tor: Roy Makaay (nach 10,12 Sekunden für FC Bayern München gegen Real Madrid am 7. März 2007) © getty 19/32 Jüngster Torschütze: Ansu Fati (17 Jahre und 40 Tage am 10. Dezember 2019 für den FC Barcelona gegen Inter Mailand) © getty 20/32 Jüngster Torschütze in zwei aufeinanderfolgenden Spielen: Jude Bellingham (mit 18 Jahren und 78 Tagen für Dortmund, 14. April 2021 gegen Manchester City und 15. September gegen Besiktas Istanbul) © getty 21/32 Ältester Torschütze: Francesco Totti (38 Jahre und 59 Tage am 15. November 2014 für AS Rom gegen ZSKA Moskau) © getty 22/32 Jüngster Spieler mit 50 Siegen: Thomas Müller (26 Jahre und 72 Tage) © getty 23/32 Der jüngste Spieler mit 30 Einsätzen: Cesc Fabregas (20 Jahre und 207 Tage) © getty 24/32 Jüngster Spieler, der zum Einsatz kam: Youssoufa Moukoko (16 Jahre und 18 Tage am 18. Dezember 2020 für Borussia Dortmund gegen Zenit St. Petersburg) © getty 25/32 Ältester Spieler, der zum Einsatz kam: Marco Ballotta (43 Jahre und 253 Tage am 11. Dezember 2007 für Lazio Rom gegen Real Madrid) © getty 26/32 Ältester Spieler mit Einsatz in einem CL-Finale: Edwin van der Sar (40 Jahre und 211 Tage am 28. Mai 2011 für Manchester United gegen den FC Barcelona) © getty 27/32 Ältester Torschütze in einem Endspiel: Paolo Maldini (36 Jahre und 333 Tage am 25. Mai 2005 für AC Mailand gegen den FC Liverpool) © getty 28/32 Ältester Sieger in einem Finale: Paolo Maldini (38 Jahre und 331 Tage am 23. Mai 2007 für AC Mailand gegen den FC Liverpool) © getty 29/32 Jüngster Spieler in einem Finale: Nwankwo Kanu (18 Jahre und 296 Tage am 24. Mai 1995 für Ajax Amsterdam gegen AC Mailand) © getty 30/32 Jüngster Torschütze in einem Finale: Patrick Kluivert (18 Jahre und 327 Tage am 24. Mai 1995 für Ajax Amsterdam gegen AC Mailand) © getty 31/32 Der jüngste Sieger in einem Finale: Nwankwo Kanu (18 Jahre und 296 Tage am 24. Mai 1995 für Ajax Amsterdam gegen AC Mailand) © getty 32/32 Größter zeitlicher Abstand zwischen erstem und letztem CL-Spiel: Oleksandr Shovkovskiy (22 Jahre, Dynamo Kiew)

Champions League, 2. Spieltag im Liveticker

Zu jeder Partie bietet SPOX außerdem einen ausführlichen Liveticker an. Wer also kein DAZN-Abo hat, muss nicht auf die Königsklasse verzichten. Ihr wollt mehrere Spiele gleichzeitig im Auge behalten? Dann hat SPOX auch dafür eine Lösung - nämlich die Liveticker-Konferenz.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.