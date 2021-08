Der amtierende Champions-League-Sieger FC Chelsea beginnt bald die Mission Titelverteidigung. Wer überträgt die Königsklasse in der Saison 2021/22 im Free-TV und Livestream, wenn es dann losgeht mit dem Wettbewerb? Das verraten wir Euch in diesem Artikel.

Der FC Chelsea um das DFB-Trio Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger gewann durch einen 1:0-Sieg gegen Manchester City in der vergangenen Saison zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den prestigereichen Henkelpott. Für die bevorstehende Champions-League-Saison 2021/22 werden die Karten jedoch wieder neu gemischt. Aktuell laufen noch zahlreiche Qualifikationsspiele, Mannschaften wie PSV Eindhoven und AS Monaco kämpfen um ein Ticket für die Gruppenphase.

Wenn dann alle 32 Teilnehmer feststehen, werden die acht Vierer-Gruppen am 26. August ausgelost. Am 14. September geht dann die Vorrunde los.

Wenn es dann soweit ist, stellt sich die Frage, wer die Spiele übertragen wird und was es im Free-TV und Livestream zu sehen gibt.

Wer zeigt / überträgt Champions League in der Saison 2021/22 im Free-TV und Livestream?

Im Vergleich zur abgelaufenen Saison hat sich bezüglich der Übertragungsrechte für die Königsklasse einiges verändert. Sky, 2020/21 noch für den Großteil der Spiele verantwortlich war, zeigt etwa keine Spiele mehr.

Wer zeigt / überträgt Champions League in der Saison 2021/22 im Free-TV?

Exakt ein CL-Spiel wird im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Zum Glück aller Fußballfans ist es das Champions-League-Finale. Das ZDF zeigt das Duell um die Trophäe live und in voller Länge im Free-TV. Dabei ist auch egal, ob eine deutsche Mannschaft im Endspiel steht oder nicht.

Wer zeigt / überträgt Champions League in der Saison 2021/22 im Livestream

Auch im ZDF-Livestream wird das Finale in Sankt Petersburg gezeigt. Darauf könnt Ihr völlig kostenlos und ohne Registrierung zugreifen.

Das ZDF kümmert sich also ums Finale, DAZN jedoch ebenfalls. Der Streamingdienst zeigt nämlich den Großteil der Königsklasse 2021/22, genauer gesagt hat sich DAZN die Exklusivrechte für 121 von 137 Spielen gesichert. DAZN-Kunden bekommen dabei alle Mittwochsspiele und fast alle Dienstagsspiele sowie zahlreiche Konferenzen angeboten.

DAZN-Nutzer sehen in der Saison 2021/22 noch mehr Sport als zuvor. Neben der Champions League bietet "das Netflix des Sports" unter anderem auch mehr Bundesliga-Spiele als noch in der vergangenen Spielzeit an. Die Serie A, Ligue 1 und Primera Division sind ebenfalls weiterhin Bestandteil des Angebots.

14,99 Euro werden für das Abonnement im Monat fällig, für das Jahresabo fallen 149,99 Euro an. Davor könnt Ihr DAZN jedoch erst einmal einen Monat lang gratis testen, damit Ihr später entscheiden könnt, ob der Anbieter überhaupt Euren Wünschen entspricht.

Wer zeigt / überträgt Champions League in der Saison 2021/22 im Pay-TV ?

Die übrigen 16 Duelle, also die jeweiligen Topspiele des Dienstagabends, gibt es dann bei Amazon Prime zu sehen. Der Pay-TV-Anbieter ist erst in dieser Saison bei der Champions League eingestiegen. Ein Amazon-Prime-Abonnement kostet aktuell pro Monat 7,99 Euro und im Jahr 69 Euro. Wie DAZN bietet auch Amazon Prime davor eine 30 Tage lange Gratiszeit an.

Champions League: Die Mannschaften nehmen bereits fix teil

26 von 32 Mannschaften haben sich bereits erfolgreich für die Champions League qualifiziert. Deutschland vertreten beim Turnier Meister Bayern München, DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund, der VfL Wolfsburg und RB Leipzig.