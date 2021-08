Champions League 2021/22: Termine, Auslosung, Übertragung im TV und Livestream

Nicht mehr lange, dann startet die Gruppenphase der Champions League 2021/22. Wir geben Euch alle Informationen zu den Terminen, der Auslosung und der Übertragung der Spiele im TV und im Livestream.

In den meisten europäischen Ligen hat die Saison 2021/22 bereits begonnen. Neben der Bundesliga startete beispielsweise auch die Premier League am vergangenen Wochenende in die neue Spielzeit.

Um das Herz vieler Fußballfans noch schneller schlagen zu lassen, fehlt nur noch der Beginn der internationalen Vereinswettbewerbe. Lange ist es bis dahin nicht mehr. Über allen Bewerben steht in Europa die Champions League, die Königsklasse des europäischen Vereinsfußballs. In dieser ermitteln Jahr für Jahr die besten Mannschaften aus den europäischen Topligen den Sieger.

Wann beginnt die Champions League 2021/22, an welchen Terminen wird gespielt, wann ist die Auslosung und wo kann ich die Spiele im TV und im Livestream sehen? All diese Fragen beantworten wir in den folgenden Abschnitten.

Champions League 2021/22: Termine

Die Saison befindet sich eigentlich schon in vollem Gang. Bereits seit Ende Juni läuft die Qualifikation. In dieser werden bis 25. August noch die letzten sechs Teilnehmer an der Gruppenphase n den Playoffs ermittelt. Das sind die Begegnungen der Playoffs:

FC Salzburg - Bröndby IF

Young Boys Bern - Ferencvaros Budapest

Malmö FF - Ludogorez Rasgrad

Sheriff Tiraspol - Dinamo Zagreb

Benfica Lissabon - PSV Eindhoven

AS Monaco - Schachtar Donezk

Die Gruppenphase der Champions League 2021/22 beginnt am Dienstag, 14. September, und dauert bis Mittwoch, 8. Dezember. Die K.o.-Phase beginnt mit den ersten Achtelfinal-Hinspielen am 15. Februar. Das Finale findet am 28. Mai im russischen St. Petersburg statt.

© getty In der Gruppenphase der Champions League rollt der Ball ab dem 14. September wieder.

Champions League 2021/22: Die Termine im Überblick

Runde Termine Gruppenphase, 1. Spieltag 14./15. September 2021 Gruppenphase, 2. Spieltag 28/29. September 2021 Gruppenphase, 3. Spieltag 19./20. Oktober 2021 Gruppenphase, 4. Spieltag 2./3. November 2021 Gruppenphase, 5. Spieltag 23./24. November 2021 Gruppenphase, 6. Spieltag 7./8. Dezember 2021 Achtelfinale, Hinspiele 15./16./22./23. Februar 2022 Achtelfinale, Rückspiele 8./9./15./16. März 2022 Viertelfinale, Hinspiele 5./6. April 2022 Viertelfinale, Rückspiele 12./13. April 2022 Halbfinale, Hinspiele 26./27. April 2022 Halbfinale, Rückspiele 3./4. Mai 2022 Finale 28. Mai 2022

Champions League 2021/22: Auslosung

Die Auslosung der Gruppenphase der Champions League 2021/22 findet am 26. August in Istanbul statt. Dort werden die 32 qualifizierten Teams in acht Gruppen zu je vier Mannschaften ausgelost. In jeder Gruppe darf nur ein Team aus einer Nation spielen.

Für die Auslosung werden die 32 Teams in vier Lostöpfe zu je acht Teams unterteilt. Aus jedem Lostopf landet ein Team in einer Gruppe. Die Einteilung der Lostöpfe ist noch nicht komplett fix, da erst noch die letzten sechs freien Plätze ausgespielt werden.

Champions League 2021/22, Auslosung: Lostöpfe (soweit bekannt) im Überblick

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Lostopf noch unklar (3 oder 4) FC Bayern München FC Barcelona RB Leipzig FC Brügge Besiktas Istanbul FC Chelsea Real Madrid FC Porto VfL Wolfsburg Dynamo Kiew FC Villarreal Juventus Turin Ajax Amsterdam AC Mailand Atletico Madrid Manchester United Atalanta Bergamo Manchester City Paris Saint-Germain Zenit St. Petersburg Inter Mailand Borussia Dortmund OSC Lille FC Liverpool Sporting Lissabon FC Sevilla

Champions League 2021/22: Übertragung im TV und Livestream

Auf eine Liveübertragung eines Champions-League-Spieles im Free-TV müssen wir in der Saison 2021/22 sehr lange warten. Der Grund: Nur das Finale am 28. Mai wird vom ZDF live im Free-TV, und auch in einem kostenlosen Livestream übertragen.

Teilten sich in der vergangenen Champions-League-Saison noch der Pay-TV-Sender Sky und DAZN die Übertragungsrechte, werden die meisten Spiele der Saison 2021/22 exklusiv beim Streamingdienst übertragen. DAZN hat sich die Übertragungsrechte an 121 von 137 Spielen gesichert. DAZN-Kunden bekommen alle Mittwochsspiele und fast alle Dienstagsspiele sowie zahlreiche Konferenzen angeboten.

Die restlichen 16 Spiele werden exklusiv von Prime Video live übertragen. Dabei handelt es sich um das Topspiel an jedem Champions-League-Dienstag der Saison. Amazon Prime kostet aktuell pro Monat 7,99 Euro und im Jahr 69 Euro.

Auch DAZN ist nur nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos zu empfangen. Ein solches kostet entweder 14,99 Euro im Monat oder einmal im Jahr 149,99 Euro. Noch bis 30. September besteht für alle die Möglichkeit DAZN 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Neben fast allen Spielen der Champions League zeigt DAZN alle Freitags- und Sonntagsspiel der Bundesliga, die komplette Europa League, die Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Livestream. Auch Freunde anderer Sportarten wie Tennis, Basketball, American Football, Baseball, Radsport, Kampfsport oder Rugby kommen bei DAZN voll auf Ihre Kosten.

© getty Der FC Chelsea gewann die Champions League 2020/21.

Champions League: Die Sieger der vergangenen Jahre

Titelverteidiger ist der FC Chelsea, der sich dank eines Treffers von Kai Havertz im Finale gegen Manchester City mit 1:0 durchsetzte.