Die Auslosung der Gruppenphase für die Champions-League-Saison 2021/21 findet morgen statt. In welchem der vier Töpfe, aus denen gezogen wird, befindet sich der FC Bayern München? Das erfahrt Ihr hier in diesem Artikel.

Hol Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und schaue heute die Auslosung der Gruppenphase live!

Die Playoffs für die Champions League sind aktuell noch im Gange, die letzten drei Mannschaften kämpfen heute Abend noch um den Sprung in die Gruppenphase. Wenn die 32 Klubs bekannt dann endlich bekannt sind, werden die acht Vierer-Gruppen für die Gruppenphase der Königsklasse ausgelost. Die Mannschaften befinden sich dafür in vier gleich großen Lostöpfen. In welchem ist der FC Bayern?

© getty FC Bayern scheiterte in der vergangenen Saison an Paris Saint-Germain im Viertelfinale.

Champions League, Auslosung: In welchem Topf ist der FC Bayern?

Zu den acht Mannschaften, die sich in Topf eins befinden, zählen unter anderem der Champions-League-Sieger (FC Chelsea) und der Europa-League-Sieger (FC Villarreal) der vergangenen Saison. Die übrigen sechs Plätze im ersten Lostopf füllen Mannschaften, die 2020/21 in den Ländern, die am höchsten platziert sind, Meister wurden.

Zu den sechs höchstplatzierten Nationen zählt unter anderem auch Deutschland dazu und da der FC Bayern in der vergangenen Saison Meister wurde, werden die Münchner aus dem ersten Topf gezogen. Traditionellerweise befinden sich die stärksten Mannschaften aus Europa in Topf eins.

Champions League: Auslosung Gruppenphase heute live im TV und Livestream

Die Auslosung der Gruppenphase findet am morgigen Donnerstag, den 26. August, statt. Um 18 Uhr deutscher Uhrzeit beginnt die Ziehung im türkischen Istanbul.

Das ganze Event könnt Ihr beim Streamingdienst DAZN live und in voller Länge verfolgen. Durch dieses begleiten Euch Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Sebastian Kneißl.

DAZN besitzt für die Saison 2021/22 noch mehr Übertragungsrechte als in der vergangenen Saison. Aber auch bezüglich Spiele aus der Bundesliga hat "das Netflix des Sports" um einiges nachgelegt. So sind neben den Freitagsspielen auch alle Sonntagsduelle bei DAZN zu sehen. Weiterhin zählen auch die Serie A, Ligue 1 und Primera Division sowie Sportarten wie Tennis, Handball, UFC, Boxen, Wrestling oder Radsport zum Angebot.

Dies könnt Ihr für 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr abonnieren. Davor jedoch besteht die Möglichkeit, DAZN einen Monat gratis zu testen. Diese Option wird nur noch bis Ende September angeboten.

Europas Fußballer Jahres: Pleite für Lewy - Blaue Dominanz in den Top 3 © getty 1/15 Die UEFA hat die drei Finalisten und die Top 10 für Europas Fußballer des Jahres und Europas Trainer des Jahres bekanntgegeben. Die jeweiligen Gewinner werden bei der Auslosung der CL-Gruppenphase am 26. August in Istanbul verkündet. © getty 2/15 Um die Finalisten zu bestimmen, wurden die Nationaltrainer der EM-Teilnehmer, die Coaches der CL- und Europa-League-Teilnehmer der vergangenen Spielzeit und 55 Journalist*innen nach ihrer Top-3 gefragt. Die drei Meistgewählten stehen nun zur Auswahl. © getty 3/15 FINALISTEN FÜR EUROPAS TRAINER DES JAHRES: Pep Guardiola (Manchester City) © getty 4/15 Tuchel hatte Chelsea vor seiner Verpflichtung gewarnt. © getty 5/15 Roberto Mancini (Italiens Nationaltrainer) © getty 6/15 FINALISTEN FÜR EUROPAS FUSSBALLER DES JAHRES: Kevin De Bruyne (30, Manchester City, Belgien) © getty 7/15 Jorginho (29, FC Chelsea, Italien) © getty 8/15 N’Golo Kante (30, FC Chelsea, Frankreich) © getty 9/15 Nicht ins Finale und damit in die Top 3 der Auswahl schafften es auf PLATZ 4 - LIONEL MESSI (FC Barcelona) - 148 Punkte © getty 10/15 PLATZ 5: ROBERT LEWANDOWSKI (FC Bayern) - 140 Punkte © getty 11/15 PLATZ 6: GIANLUIGI DONNARUMMA (AC Milan) - 49 Punkte 12/15 PLATZ 7: KYLIAN MBAPPE (PSG) - 31 Punkte © getty 13/15 PLATZ 8: RAHEEM STERLING (Manchester City) - 18 Punkte © getty 14/15 PLATZ 9: CRISTIANO RONALDO (Juventus) - 16 Punkte © getty 15/15 PLATZ 10: ERLING HAALAND (BVB) - 15 Punkte

Champions League: Auslosung Gruppenphase heute im Liveticker

Wer kein DAZN-Abo hat, bekommt mit dem Liveticker bei SPOX die perfekte Alternative geboten. Die komplette Veranstaltung und die ausgelosten Gruppen tickern wir dabei für Euch live mit.

Champions League: Die vier Lostöpfe im Überblick