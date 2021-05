Ilkay Gündogans bitterster Abend mit Manchester City: "Da bricht eine Welt zusammen"

Des einen Freud ist des anderen Leid: Während mit Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger in den kommenden Tagen drei Champions-League-Sieger ins EM-Trainingslager des DFB einsteigen, kommt lkay Gündogan als Verlierer nach Seefeld. Das 0:1 gegen den FC Chelsea war bereits die zweite Endspiel-Pleite für den Mittelfeldspieler von Manchester City.

Da stand er also wieder, mit den Händen in den Hüften und leerem Blick in Richtung des Pokals, den er so gerne gen Himmel gestreckt hätte. Nach dem 1:2 im Finale von Wembley mit Borussia Dortmund gegen den FC Bayern vor acht Jahren war das 0:1 mit Manchester City gegen den FC Chelsea bereits die zweite Niederlage für Ilkay Gündogan in einem Endspiel der Königsklasse.

"Es tut so weh", schrieb Gündogan am Tag nach dem Rückschlag bei Twitter. "Heute noch mehr als gestern, um ehrlich zu sein." Bei der deutschen Nationalmannschaft litten am Samstagabend einige seiner Kollegen mit ihm mit.

"Es hat mir sehr leid getan für die Jungs, die Fans und den Verein. Ich hätte ihnen diesen Titel sehr gegönnt", sagte der langjährige City-Profi Leroy Sane bei einer Medienrunde am Sonntag.

Pressestimmen: "Ein City-Albtraum in Porto" © SPOX/AS/getty 1/16 Der FC Chelsea hat sich zum Champions-League-Sieger gekrönt. In einem packenden Finale besiegte das Team von Thomas Tuchel Manchester City mit 1:0. So reagierte die internationale Presse auf das Spiel. © Sun 2/16 ENGLAND - The Sun: "Havertz bringt Tuchel die Champions-League-Krone ein, während der tüftelnde Guardiola mal wieder danebengreift." © Daily Mail 3/16 Daily Mail: "Chelsea schlägt ManCity im Champions-League-Finale, nachdem Fans in Porto mit der Polizei zusammenstießen." © Daily Mirror 4/16 Daily Mirror: "Die Könige von Europa: Chelsea gewinnt die Champions League. Havertz schießt das einzige Tor im Endspiel in Porto. Tuchels Blues behalten gegen Guardiolas City erneut die Oberhand." © The Guardian 5/16 The Guardian: "An einem glorreichen Abend für Tuchel und sein Team setzt der Trainer die letzten Pinselstriche an sein Meisterwerk und überlistet seinen Freund und Rivalen Pep Guardiola und sieht zu, wie Havertz das entscheidende Tor erzielt." © Telegraph 6/16 The Telegraph: "Kai Havertz krönt Chelsea zum König von Europa und zerstört ManCitys Champions-League-Träume." © The Independent 7/16 The Independent: "Nach dem Treffer von Havertz in der ersten Halbzeit sorgte eine souveräne Defensivleistung dafür, dass die Blues zum zweiten Mal die Champions League gewannen. Chelsea verließ den Platz mit der puren Freude." © Daily Star 8/16 Daily Star: "Kai Havertz' Tor in der ersten Halbzeit reichte aus, um die Blues zum zweiten Mal in ihrer Geschichte zum Champions-League-Sieger zu machen und die Mannschaft von Pep Guardiola zu schlagen." © L'Equipe 9/16 Frankreich - L'Equipe: "Chelsea schlägt Manchester City im Champions-League-Finale in Porto mit 1:0 und sichert sich damit den zweiten Sieg in diesem Wettbewerb nach 2012." © Le Figaro 10/16 Le Figaro: "Chelsea ist nach dem Sieg über Manchester City an der Spitze von Europa angekommen." © Marca 11/16 Spanien - Marca: "Havertz veredelte einen brillanten Spielzug kurz vor der Pause zugunsten der Blues, die gegen Guardiolas Team wieder zu null spielten." © AS 12/16 AS: "Tuchels Mannschaft, die vor vier Monaten noch am Boden lag, siegte im Finale durch einen Treffer von Havertz und feierte den erst zweiten Champions-League-Sieg ihrer Geschichte." © Gazzetta dello Sport 13/16 Italien - Gazzetta dello Sport: "Tuchel besiegt Pep. Ein City-Albtraum in Porto, denn Havertz sichert Chelseas Champions-League-Sieg. Das Tor des Deutschen in der 42. Minute - sein erstes in der Königsklasse - gab den Ausschlag. Ein enttäuschendes City." © Tuttosport 14/16 Tuttosport: "Das Tor in der 42. Minute bleibt das einzige des Spiels, in dem erst Thiago Silva und dann De Bruyne mit Verletzungen ausscheiden mussten. Tuchel ist zum ersten Mal Champions-League-Sieger, Guardiola verpasst dritten Titel." © Corriere dello Sport 15/16 Corriere dello Sport: "Guardiola verliert das dritte direkte Aufeinandertreffen mit Tuchel, das aber am meisten schmerzt. City gewann die Premier League mit 19 Punkten hinter Chelsea, konnte sich aber erneut in Europa nicht durchsetzen." © A Bola 16/16 Portugal - A Bola: "Chelsea ist Europas Champion. Das von Thomas Tuchel trainierte Team löst Bayern München als Champions-League-Sieger ab - kurioserweise hatte der deutsche Trainer das vorangegangene Finale, in Lissabon, auf Geheiß von PSG verloren."

Emre Can leidet mit Ilkay Gündogan: "Der schlimmste Schmerz"

Und Emre Can, der 2018 im Königsklassen-Finale mit dem FC Liverpool an Real Madrid gescheitert war, erklärte gegenüber SPOX und Goal: "Da bricht eine Welt zusammen. Es ist der schlimmste Schmerz, ein Champions-League-Finale zu verlieren. Da braucht man auch ein paar Tage, um das zu verarbeiten."

Gündogan bekomme dafür aber die nötige Zeit, ergänzte Can, und werde danach "Profi genug sein", um seinen Fokus voll auf die Europameisterschaft zu richten. Bundestrainer Joachim Löw versprach derweil, den Mittelfeldspieler (17 Tore und fünf Vorlagen in der nun abgeschlossenen Saison) "in unserem Kreis wieder aufzubauen".

Der City-Profi soll - ebenso wie Chelseas Helden Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger - am Donnerstag zum DFB-Tross stoßen, der sich noch bis zum 6. Juni in Seefeld auf die EM (11. Juni bis 11. Juli) vorbereitet.

DFB-Team: England-Legionäre um Gündogan dürfen einreisen

Auch eine gemeinsame Weiterreise zur Generalprobe am 7. Juni in Düsseldorf gegen Lettland ist nicht in Gefahr, wie der DFB am Sonntag mitteilte. Weil Gündogan und Co. das Virusvariantengebiet Großbritannien bereits am 27. Mai verlassen haben, müssten sie bei ihrer Ankunft in Deutschland nicht in Quarantäne. Darüber habe das Bundesinnenministerium DFB-Direktor Oliver Bierhoff informiert.

Auch ihre Rückkehr auf die Insel am Sonntag änderte daran nichts: Weil sie nicht länger als 24 Stunden vor Ort waren, wurde ihr Trip als Durchreise gewertet.