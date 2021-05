Champions League - Stimmen zum Triumph des FC Chelsea über Manchester City

Der FC Chelsea hat dank Kai Havertz mit 1:0 gegen Manchester City im Finale der Champions League gewonnen und somit nach 2012 zum zweiten Mal den Henkelpott geholt. Bei den Blues war die Begeisterung nach der Partie entsprechend groß, während beim Team von Pep Guardiola große Enttäuschung herrschte. Die Stimmen zum Spiel.

Die Stimmen und Reaktionen von Sky, DAZN und den Pressekonferenzen in der Übersicht.

Kai Havertz (FC Chelsea) über ...

... den Sieg: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir haben es verdient. Ich habe lange darauf gewartet. Ich habe 15 Jahre für diesen Moment gearbeitet."

... seine Familie: "Für mich geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Seitdem ich fünf, sechs Jahre alt bin erinnere ich an jedes Champions-League-Finale.Meine Familie ist im Stadion, denen habe ich alles zu verdanken. Schon mit meinem Bruder habe ich jedes Tor im Garten nachgespielt."

... das Tor: "Mason (Mount; Anm. d. Red.) hat den Ball gut behauptet und dann hat sich da eine Lücke aufgetan. Es waren Millisekunden. Ich hatte natürlich auch ein bisschen Glück, dass der Ball beim Torwart unten durchrutscht. Ich hatte auch erst ein bisschen Sorge, dass der Ball nicht reingeht. Aber zum Glück habe ich ihn reingemacht, ansonsten wäre ich wieder der Depp gewesen."

... seinen 80-Millionen-Rucksack: "Das interessiert mich einen Scheißdreck. Wir haben die Champions League gewonnen!"

Cesar Azpilicueta (FC Chelsea) über Havertz: "Er verdient das. Er hatte eine harte Saison, aber dieser Typ hat eine super Mentalität. Er ist wie verrückt gelaufen."

Thomas Tuchel (Trainer FC Chelsea) über ...

... den Triumph: "Es ist wie im Film, es ist das Schönste. Meine Familie ist hier. Meine Eltern, die mich zu jedem Training gefahren haben. Meine Frau, die in der Landesliga Süd an der Seitenlinie hinter mir stand. Meine Oma, die Zuhause mit über 90 schaut. Sie haben immer an mich geglaubt. Mehr als ich selber. Aber darum geht es, dass du Leuten begegnest, die dir helfen und pushen. Auch von Mainz 05 der Nachwuchsleiter damals. Es ist schön, dass zurückgeben zu können."

... die Fans: "Natürlich ist es für die Fans. Das ganze Spiel ist für die Fans, da machen wir uns nichts vor. Das Spiel ist komplett anders, wenn Fans dabei sind."

... das Spiel: "Es war sauschwer, sind wir mal ganz ehrlich. Wir haben auch Glück gebraucht, um mit einem zu Null rauszugehen. Das wussten wir auch. City hat mit mehr Selbstvertrauen begonnen. Wir haben es gestern gefühlt, vorgestern gefühlt. Wir sind der Stein im Schuh von City, wir lassen nicht locker. Und dann gehen wir wie in den letzten Spielen in Führung und sind hoffentlich in den Köpfen drin, dann wird es eine Abwehrschlacht."

Champions League: Noten und Bewertungen zu Manchester City - FC Chelsea © getty 1/29 Der FC Chelsea hat sich in einem hochklassigen Finale gegen Manchester City die Champions-League-Krone geholt. Die überragenden Spieler liefen in Chelseas Mittelfeld auf, Citys hochklassige Mannschaft blieb hingegen überwiegend blass. Die Noten und Einze © getty 2/29 EDERSON | Tor | Note: 3 | Bekam in der gesamten Partie acht Schüsse auf sein Tor und hielt größtenteils souverän. Leitete Sterlings Großchance mit einem überragenden Ball ein (8.). Beim Gegentreffer durch Havertz war er einen Schritt zu spät (42.). © getty 3/29 KYLE WALKER | Rechtsverteidiger | Note: 3 | Brachte mit seiner Erfahrung viel Sicherheit auf seiner Seite mit und war auch offensiv oft zu sehen. 89 Prozent seiner Bälle brachte er an den Mann, seine Flanken lieferten aber nicht die erhoffte Gefahr. © getty 4/29 JOHN STONES | Innenverteidiger | Note: 4 | War in der ersten Halbzeit bei hohen Bällen sehr wackelig und ermöglichte Werner so eine Großchance (14.). Im gesamten Spiel gewann er zwei Drittel seiner Zweikämpfe. © getty 5/29 RUBEN DIAS | Innenverteidiger | Note: 3,5 | Wurde vom quirligen Werner ständig unter Druck gesetzt, wirkte aber sehr abgeklärt. War 97-mal am Ball und gewann 68 Prozent seiner Zweikämpfe. In der zweiten Hälfte nur noch gegen Konter gefordert. © getty 6/29 OLEKSANDR ZINCHENKO | Linksverteidiger | Note: 4 | Rückte offensiv ins zentrale Mittelfeld, hatte dort aber einen schweren Stand. War 108-mal am Ball, verlor aber Kai Havertz beim 0:1 aus den Augen und ließ Ederson somit im Stich (42.). © getty 7/29 ILKAY GÜNDOGAN | Defensives Mittelfeld | Note: 3 | Hatte als einziger defensiver Mittelfeldspieler eine anspruchsvolle Aufgabe. Lieferte eine starke Passquote von 95 Prozent, wurde im Vorwärtsgang aber von der Chelsea-Mauer Kante und Jorginho gestoppt. © getty 8/29 BERNARDO SILVA | Zentrales Mittelfeld | Note: 5 | War auf dem Feld nahezu unsichtbar und trotz seiner Offensiv-Qualitäten vorwiegend hinten zu sehen. Dort verlor er durchschnittlich vier von fünf Zweikämpfen und musste nach 64 Minuten vom Feld. © getty 9/29 PHIL FODEN | Zentrales Mittelfeld| Note: 3,5 | War kaum ein Faktor zu Beginn, wachte aber nach dem Seitenwechsel auf. Sammelte 63 Ballaktionen und hatte in der 90. Minute die letzte große Chance auf den Ausgleich. © getty 10/29 RIYAD MAHREZ | Rechtsaußen | Note: 3,5 | War im gesamten Spiel kaum ein Faktor und war nur in wenigen Situationen gefährlich. Sein Schuss kurz vor Schluss schlug fast in den Winkel ein, im gesamten Spiel fehlte ihm aber der letzte Zug. © getty 11/29 KEVIN DE BRUYNE | Hängende Spitze | Note: 4 | Leistete sich ungewöhnlich viele Fehler im Offensivspiel. Er wurde zur tragischen Figur des Finals: In der 59. Minute nach Zusammenprall mit Rüdiger unter Tränen ausgewechselt. © getty 12/29 RAHEEM STERLING | Linksaußen | Note: 4,5 | Der Auffälligste in der Anfangsphase. Hatte die erste Riesenchance nach langem Pass von Ederson (8.), danach tauchte er aber komplett ab. Sammelte nur 30 Ballaktionen und musste nach 76 Minuten runter. © getty 13/29 GABRIEL JESUS (ab 59. Minute) | Hängende Spitze | Note: 3,5 | Ersetzte De Bruyne und hatte im Sturmzentrum einen ähnlich schweren Stand. Die langen Bälle von Stones verarbeitete er gut, Torgefahr versprühte er aber kaum. © getty 14/29 FERNANDINHO (ab 64. Minute) | Zentrales Mittelfeld | Note: 3 | Kam für den schwachen Bernardo Silva und rückte direkt auf die defensive Sechser-Position. Brachte 88 Prozent seiner Bälle an den Mann und sorgte für etwas mehr Ruhe im Zentrum. © getty 15/29 SERGIO AGÜERO (ab 76. Minute) | Mittelstürmer | Keine Bewertung | In seinem letzten Spiel im City-Trikot wurde er für die letzte Viertelstunde eingewechselt und orientierte sich in der Sturmspitze. War aber nur sechsmal am Ball. © getty 16/29 EDOUARD MENDY | Tor | Note: 3 | Souverän bei Sterlings Hackenschuss (7.). Bekam sonst nicht wirklich etwas zu tun, weil seine Vorderleute gleich mehrfach klärten. Ein ziemlich ereignisloser Abend für ein Finale. Leitet das 1:0 mit einem weiten Pass ein. © getty 17/29 CESAR AZPILICUETA | Abwehr | Note: 3 | Nicht immer mit perfektem Stellungsspiel. Ab und an etwas holprig beim Spiel mit dem Ball (Passquote von 81,5 Prozent). Klärte wichtig vor Gündogan, der noch einschieben hätte müssen. © getty 18/29 THIAGO SILVA | Abwehr | Note: 2,5 | Übernahm den Spielaufbau in der Dreierkette und strahlte dabei eine enorme Ruhe aus. Gewann jeden seiner vier Zweikämpfe, bis er nach 38 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. © getty 19/29 ANTONIO RÜDIGER | Abwehr | Note: 2,5 | Ließ sich nichts zu Schulden kommen. Bärenstarke Grätsche gegen Foden, der die Führung auf dem Fuß hatte (27.). Seinen Diagonalbällen fehlte es oft an Genauigkeit. © getty 20/29 REECE JAMES | Mittelfeld | Note: 2 | Suchte häufig den Weg nach Vorne. Störte Sterling bei dessen Großchance entscheidend (8.). Auch sonst defensiv äußerst stabil. © getty 21/29 N'GOLO KANTE | Mittelfeld | Note: 1,5 | War überall auf dem Platz zu finden. Dadurch auch immer anspielbar, die Pässe in die Spitze überließ er aber meist Mount und Havertz. Tolle Balleroberung gegen De Bruyne (52.). Starkes Endspiel! © getty 22/29 JORGINHO | Mittelfeld | Note: 2,5 | Unauffällig, aber verlässlich! Ließ sich stets fallen, um Kante mehr Freiheiten zu ermöglichen und das Spiel anzutreiben. Die große Show überließ er seinen Mitspielern. Klärte einmal in höchster Not. © getty 23/29 BEN CHILWELL | Mittelfeld | Note: 2 | Grätschte entscheidend dazwischen, Mahrez hätte sonst leichtes Spiel gehabt (10.). Der Algerier sah ohnehin kaum Land gegen ihn. Schlug einige gute Flanken, die aber keinen Ertrag brachten. © getty 24/29 KAI HAVERTZ | Mittelfeld | Note: 1,5 | Immer für eine Idee gut, spielte einige gefährliche Pässe. Behielt gegen Ederson die Ruhe und schob souverän zur Führung ein (43). Sein erstes und gleichzeitig wohl für immer wichtigstes Tor in der Champions League. © getty 25/29 MASON MOUNT | Mittelfeld | Note: 2 | Beweglich, trickreich und kreativ. Der Engländer strotzte vor Spielfreude und brachte die City-Defensive ein ums andere Mal in Gefahr. Starker Pass in die Schnittstelle auf Havertz vor dessen Tor. © getty 26/29 TIMO WERNER | Sturm | Note: 4 | Sprintete immer wieder in freie Räume und riss somit Lücken - wie vor dem 1:0. Hätte die Führung selbst früher erzielen können, schlug aber ein Luftloch (10.). Ebenfalls schwach: Sein viel zu lahmer Abschluss (14.). © getty 27/29 ANDREAS CHRISTENSEN (ab 39. Minute) | Abwehr | Note: 3 | Kam für Thiago Silva in die Partie und übernahm dessen zentrale Rolle in der Dreierkette. Strahlte nicht ganz die Lockerheit seines Vorgängers aus, blieb aber fehlerfrei. © getty 28/29 CHRISTIAN PULISIC (ab 66. Minute) | Sturm | Note: 3,5 | Ersetzte den glücklosen Werner und reihte sich in der Spitze ein. Ließ nach schöner Havertz-Vorlage die Chance auf die Entscheidung liegen (73.). © getty 29/29 MATEO KOVACIC (ab 80. Minute) | Mittelfeld | Ohne Bewertung | Kam für den starken Mount in die Partie, um im Zentrum für noch mehr Stabilität zu sorgen und die Führung zu verteidigen.

Rüdiger dankt Tuchel: "Ich war am Boden"

Antonio Rüdiger (FC Chelsea) über ...

... den Weg zum Erfolg: "Wir haben gelitten. Wir waren bereit zu leiden. Wir hatten diese eine Chance - und haben diese genutzt."

... die Fans: "Schon beim Warmmachen waren sie da, das hat uns nochmal den letzten Push gegeben. Danke an die Fans."

den Anteil von Thomas Tuchel: "Einen sehr großen. Wenn ich für mich sprechen darf, ich war am Boden. Aber ich habe gezeigt, dass man Menschen, die am Boden liegen, nicht unterschätzen darf. Danke an den Trainer, danke an die Mannschaft, danke an alle."

Timo Werner (FC Chelsea) über ...

... den Sieg: "Ich habe am Anfang in einem Interview mit Kai gesagt, dass wir hier sind, um nicht Zweiter zu werden, sondern Titel zu gewinnen. Jetzt sind wir nach einer Saison hier. Es war vielleicht nicht immer die beste Saison von uns, aber ein Spiel entscheidet über die ganze Saison. Deshalb sind wir hierher gekommen, deswegen wurden wir gekauft."

das Spiel: "Es waren die kleinen Momente heute. Das Tor war super herausgespielt. City hatte immer wieder Probleme in der ersten Halbzeit, unsere Läufe in die Tiefe zu verteidigen. Egal ob es Mason, Kai oder ich waren. Und dann haben wir sie einmal auf dem falschen Fuß erwischt. Und in der zweiten Halbzeit war es purer Wille, das Ding zu gewinnen."

... Thomas Tuchel: "Als er gekommen ist, standen wir echt nicht gut da. Wir waren in der Liga abgeschlagen. Niemand hat mit uns in der Champions League gerechnet. Mit Atletico hatten wir einen sehr schweren Gegner (Achtelfinale; Anm. d. Red.), aber wir haben einfach zusammengehalten. Wir sind vielleicht nicht individuell die beste Mannschaft, aber ich glaube, wir haben so viel Potenzial mit jungen Spielern, die sich unter ihm entwickelt haben."

... die Fans: "Im FA Cup war es ein bisschen gegen uns, da waren vielleicht ein bisschen eingeschüchtert. Heute haben sie uns durch das Spiel getragen."

... die EM: "Darüber denke ich heute Nacht nicht nach. Spätestens wenn wir dort ankommen, werden Toni, Kai und ich als Champions-League-Sieger nicht mit schlechter Laune an den Tag gehen. Und das überträgt sich auch auf die Mannschaft."

Guardiola verteidigt seine Taktik: "Das bestmögliche System"

Raheem Sterling (Manchester City) über ...

... die Niederlage: "Es tut sehr weh, nur ein Tor hat heute den Unterschied gemacht."

... die Gründe für die Niederlage: "Es schwierig eine Erklärung zu finden nach dieser Niederlage."

... die Aufstellung: "Ich glaube nicht, dass es große Auswirkungen hatte. Ich bin einfach nur enttäuscht."

Pep Guardiola (Trainer Manchester City): "Ich hab meiner Meinung nach das bestmögliche System gewählt. Ich wollte das Spiel mit dieser Aufstellung gewinnen. Die Spieler wussten genau, was sie zu tun haben. Gündogan war sehr gut. Wir haben es nicht geschafft, die Linien zu überbrücken - gerade in der ersten Hälfte. Es war ein enges Spiel. Wir hatten auch ganz große Chancen, die aber geblockt wurden. Chelsea hat eine sehr gute defensive Struktur, wir eigentlich auch. Werner hatte die ein oder andere Gelegenheit, Pulisic hatte auch eine gute. Sie haben lange Bälle gespielt und wir hatten Probleme, die zweiten Bälle zu gewinnen. Sehr häufig braucht man dann eine gewisse Inspiration - und die hatten wir heute nicht. Und dann kannst du eben keine Tore erzielen. Es war trotzdem eine herausragende Saison und es war auch ein Traum, hier sein zu dürfen. Es ist das erste Mal, dass wir mit diesem Verein da sein durften. Wir haben es nicht geschafft, aber hoffen natürlich zurückzukommen."