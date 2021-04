Ihr wollt das Champions-League-Halbfinale PSG gegen Manchester City im kostenlosen Livestream sehen? Dann verraten wir Euch hier, wie das funktioniert.

Das Champions-League-Halbfinale zwischen PSG und Manchester City live und kostenlos sehen? Jetzt den Probemonat von DAZN abschließen.

PSG - Manchester City: Datum, Anstoß, Austragungsort, Schiedsrichter

Zum Duell PSG gegen Manchester City kommt es am heutigen Mittwoch (28. April) um 21 Uhr deutscher Zeit.

Im Parc de Princes in Paris wird dabei ein deutsches Schiedsrichtergespann die Leitung der Partie übernehmen:

Schiedsrichter: Felix Brych

Felix Brych Assistenten: Mark Borsch, Stefan Lupp

Mark Borsch, Stefan Lupp VAR: Marco Fritz, Bastian Dankert

Marco Fritz, Bastian Dankert 4. Offizieller: Daniel Siebert

Champions League: Halbfinale im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts Übertragung Hinspiel 27.04.2021 21 Uhr Real Madrid 1:1 FC Chelsea DAZN/Sky Hinspiel 28.04.2021 21 Uhr Paris Saint-Germain -:- Manchester City DAZN/Sky Rückspiel 04.05.2021 21 Uhr Manchester City -:- Paris Saint-Germain DAZN/Sky Rückspiel 05.05.2021 21 Uhr FC Chelsea -:- Real Madrid DAZN/Sky

© getty Pep Guardiola hat mit Manchester City den Henkelpott im Visier.

PSG vs. Manchester City im kostenlosen Livestream: Champions League Halbfinale heute live sehen - so funktioniert's

Ihr habt heute die Möglichkeit, Paris Saint-Germain gegen Manchester City kostenlos im Livestream bei DAZN zu sehen.

Beim Streamingdienst könnt Ihr als Neu-Kunden das komplette Angebot, das neben Fußball auch aus zahlreichen anderen Sportarten (u.a. US-Sport, UFC, Handball, Radsport uvm.) besteht, einen Monat lang gratis testen, bevor Ihr für das Monatsabonnement 11,99 Euro und für das Jahresabonnement 119,99 Euro zahlen müsst.

Ab 20.30 Uhr laufen die Vorberichte zum Spiel. Für Euch im Einsatz sind:

Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte: Sandro Wagner

PSG vs. Manchester City: Champions League heute live im TV und Livestream bei Sky

Ebenfalls für die Übertragung verantwortlich ist heute auch der Pay-TV-Sender Sky. Im Viertelfinale teilten sich die beiden Rechteinhaber die Partien jeweils auf, im Halbfinale zeigen beide alle Spiele. So seht Ihr Paris Saint-Germain gegen Manchester City auch auf den Sendern Sky Sport UHD und Sky Sport 1 HD, wo Martin Groß das Spielgeschehen kommentiert.

Auch im kostenpflichtigen Livestream könnt Ihr das Halbfinale heute live und in voller Länge verfolgen. Zwei Optionen schalten diesen frei - ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Super League implodiert nach nur zwei Tagen: So reagierte das Netz © getty 1/19 Die Super League scheint nur zwei Tage nach deren Gründung schon wieder zu kollabieren. Die Implosion des Wettbewerbs wird in den sozialen Medien gefeiert. Hohn und Spott macht sich breit. So reagiert das Netz. © Twitter 2/19 Raheem Sterling (Spieler Manchester City) © Twitter 3/19 © Twitter 4/19 © Twitter 5/19 © Twitter 6/19 © Twitter 7/19 © Twitter 8/19 Sebastian Weßling (Reporter bei Funke Sport) © Twitter 9/19 Peter Ahrens (Redakteur bei Spiegel Online) © Twitter 10/19 © Twitter 11/19 Gary Neville (früherer Spieler von Manchester United) © Twitter 12/19 © Twitter 13/19 © Twitter 14/19 Florian Schmidt-Sommerfeld (Kommentator und Moderator bei Sky) © Twitter 15/19 © Twitter 16/19 © Twitter 17/19 © Twitter 18/19 © Twitter 19/19 Heiko Niedderer (Reporter bei Bild)

PSG vs. Manchester City: Champions League heute im Liveticker

Das Hinspiel zwischen Paris Saint-Germain und Manchester City gibt es außerdem - wie jedes Spiel der Königsklasse - bei SPOX im Liveticker. Der Ticker bietet die perfekte Lösung für alle, die bei DAZN oder Sky nicht zuschauen können.

Hier geht's zum Liveticker: PSG vs. Manchester City.

PSG - Manchester City: Voraussichtliche Aufstellungen

PSG: Navas - Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Diallo - Gueye, Paredes - Verratti - di Maria, Mbappe, Neymar

Navas - Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Diallo - Gueye, Paredes - Verratti - di Maria, Mbappe, Neymar City: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden

Champions League: Der Terminplan

Nächste Woche stehen dann bereits die Halbfinal-Rückspiele an. Das große Endspiel steigt am Donnerstag, den 29. Mai, im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul.