Auswärtsspiel - die SPOX-Kolumne: Real Madrid muss wegen der Super League büßen

Wenn Real Madrid in der Champions League auf den FC Chelsea trifft (DAZN und LIVETICKER), ist es für Florentino Perez der falsche Wettbewerb. Der Real-Präsident hat mit seinen Mitstreitern aus der Super League die Zukunft des Fußballs auf Spiel gesetzt und sollte dafür büßen.

Die Sonne hat ihren Job getan. Obwohl sie sich längst vom Himmel verabschiedet hat, spürt man in der Stadt noch die Wärme, die sie den Madrilenen den ganzen Tag über gespendet hat. Die Spieler von Real Madrid und des FC Chelsea haben vor ihrem abendlichen Spiel morgens noch angeschwitzt.

Auch ins Mannschaftshotel dringt die Sonne, als Zinedine Zidane und Thomas Tuchel die letzte Besprechung vor der Abfahrt ins Stadion durchführen. "60 Minuten Gas geben, Leute", sagt Tuchel. Zidane ist mit seiner Ansprache schon weiter. Er ist schon bei den Details: "Vinicius, mein Junge. Wenn du heute die Defensivarbeit nicht vernachlässigst, darfst du twitchen." Vinicius nickt.

Beim Spiel geht es zur Sache. Schiedsrichter Howard Webb, der ein sensationelles Comeback feiert, muss früh den VAR einsetzen. Als er dann eine Entscheidung getroffen hat, läuft er zum Mittelkreis, schaltet sein Headset-Mikrofon ein, wird auf der Videotafel eingeblendet und ruft aus: "The Decision, powered by McDonalds: Foul, Penalty for Real Madrid." Karim Benzema verwandelt sicher zum 1:0 und gibt dann bei Instagram eine kurzes Q&A, bevor es dann mit dem Kick weitergeht. Als Toni Kroos am Mittelkreis einen Zuckerball in den Lauf von Kylian Mbappe spielt, wacht Florentino Perez auf.

Es war alles nur ein Traum.

Real Madrid gegen den FC Chelsea. Das wäre ein toller Super-League-Abend gewesen. Zumindest aus der Sicht der Bosse von Real und Chelsea, die sich alles so schön zurechtgelegt hatten mit der European Super League. Die Größten untereinander, ohne die Armen. Mit eigenen Regeln, mit ganz viel Kohle. Ein Traumszenario. Doch es kam alles anders.

Keine Super League, weil die Wucht der Wut der Fans, der Spieler, anderen Klubs (und der Politik) so groß war, dass zuallererst die englischen Klubs den Rückzug starteten und später auch die Italiener und ganz am Ende auch Atletico Madrid folgten. Übriggeblieben sind neben Real Madrid noch der FC Barcelona und Juventus. Der AC Milan zog offiziell zurück, soll aber noch durchaus ein Interesse haben, dass die ASL doch kommt.

Super League: Die Finanzen und Herkunft der 12 Teilnehmer © getty/SPOX 1/24 12 Klubs haben die europäische Super League gegründet. SPOX stellt die Klubs vor und welche Eigentümer hinten den Vereinen stehen (Quelle: SID). © getty 2/24 MANCHESTER UNITED: Einst ein Verein von Eisenbahn-Arbeitern, gegründet als "Newton Heath L and Y Railway Football Club" (ab 1878), inzwischen ein weltweit operierender Konzern (seit 1902 Manchester United). © getty 3/24 Seit 2003 in Besitz der US-Unternehmerfamilie Glazer, Malcolm Glazer übertrug ManUnited vor seinem Tod 2014 an seine sechs Kinder, die auch den NFL-Champion Tampa Bay Buccaneers besitzen. United-Umsatz zuletzt: knapp unter 600 Millionen Euro. © getty 4/24 FC LIVERPOOL: Unglaublich stark lokal verwurzelt, besonders durch die Hillsborough-Katastrophe von 1989 und die jahrzehntelange Aufarbeitung. Gegründet 1892 vom Brauereibesitzer John Holding. 2007 von Amerikaner für 700 Millionen Euro verkauft. © getty 5/24 FC ARSENAL: Gegründet 1886 als Dial Square (Werkstattname) von Rüstungsarbeitern der "Royal Arsenal" im Südosten Londons - daher der Spitzname Gunners. 2007 übernahm der Milliardär Stan Kroenke erste Anteile, seit 2013 ist er Mehrheitseigentümer. © getty 6/24 Kroenke ist Mitbesitzer der NFL-Franchises Los Angeles Rams, ihm gehören zudem die Colorado Avalanche aus der NHL und die Basketballer der Denver Nuggets. Laut Forbes ist Arsenal mit 2,8 Milliarden Euro die Nummer acht der wertvollsten Fußball-Klubs. © getty 7/24 FC CHELSEA: 1905 von Brüdern gegründet, sind The Blues ein Vorreiter der Investoren-Klubs: Der russische Milliardär Roman Abramowitsch kaufte den Londoner Verein 2003 und schob ihn mit gewaltigen Investitionen Richtung internationaler Spitze. © getty 8/24 Der Oligarch hat weit mehr als eine Milliarde Euro in den Verein gepumpt, zuckte aber 2018 auch wegen politischer Verwicklungen beim Bau eines neuen Stadions zurück. Trainiert von Thomas Tuchel, Umsatz zuletzt: knapp unter 500 Millionen Euro. © getty 9/24 TOTTENHAM HOTSPUR: Gegründet 1882 von ein paar Schuljungen um einen gewissen Bobby Buckle als "Hotspur Football Club". Im Februar 2001 übernahmen der Milliardär Joe Lewis und sein Partner Daniel Levy die Mehrheit an den Spurs. © getty 10/24 Mittlerweile besitzen sie 85 Prozent der Anteile, der Rest befindet sich in Streubesitz. 2019 zog der Klub von der White Hart Lane ins Hotspur Stadium (Gesamtkosten inkl. Büro- und Wohngebäude: 1,4 Mrd. Euro) um. Der Umsatz betrug zuletzt 446 Mio. Euro. © getty 11/24 MANCHESTER CITY: Gegründet 1880 als West Gordon Saint Marks, 1894 umbenannt in Manchester City FC. Die Citizens gehören seit 2008 der City Football Group, einer Firma aus Abu Dhabi (86,21 Prozent) sowie einer Firma aus China (13,79 Prozent). © getty 12/24 Im November 2019 erwarb die US-Beteiligungsgesellschaft Silver Lake Partners zehn Prozent der Anteile, ADUG hält seitdem noch 78 Prozent, CMC zwölf Prozent. Der Umsatz von Manchester City lag zuletzt bei 549 Millionen Euro. © getty 13/24 JUVENTUS TURIN: 1897 von 13 Studenten eines Turiner Gymnasiums gegründet, avancierte Juve in den 30er Jahren erstmals zum Serienmeister. Ein Manipulationsskandal und der daraus resultierende Zwangsabstieg warfen die Turiner 2006 finanziell zurück. © getty 14/24 Seit 2001 ist der Klub neben Lazio und AS Rom eines von drei an der ital. Börse notierten Fußballunternehmen und liegt bei einem Wert von rund 1,42 Mrd. US-Dollar. Die niederländische Investmentgesellschaft Exor besitzt fast zwei Drittel. © getty 15/24 AC MAILAND: Der 1899 als Arbeiterverein gegründete Klub ist längst ein italienisches Fußballunternehmen. Im Vergleich zum Stadtrivalen Inter gilt der Klub als Nobelverein. 1986 übernahm der italienische Unternehmer Silvio Berlusconi die Aktienmehrheit. © getty 16/24 Bis 2004 war er dort Präsident. Im August 2016 wurden sämtliche Anteile an eine chinesische Investorengruppe verkauft. Zwei Jahre später übernahm dann eine US-Investmentgesellschaft die Mehrheit. Ende 2019 betrug der Umsatz rund 241 Millionen Euro. © getty 17/24 INTER MAILAND: Der "FC Internazionale Milano" wurde 1908 gegründet. Von 1995 bis 2013 war der Großunternehmer Massimo Moratti Haupteigentümer und Präsident, dann übernahm der indonesische Geschäftsmann Erick Thohir die Mehrheit. © getty 18/24 Drei Jahre später sicherte sich der chinesische Industriekonzern Suning Commerce für rund 270 Millionen Euro knapp 69 Prozent der Anteile. Das Geschäftsjahr 19/20 schloss Inter mit Verlusten von 102 Millionen Euro ab. Umsatz: Rund 292 Millionen Euro. © getty 19/24 FC BARCELONA: Der Schweizer Joan Gamper gründete 1899 den "Football Club Barcelona", um anders als die wenigen bis dato existierenden katalanischen Fußballklubs auch Ausländer aufzunehmen. 20/24 Aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten unterzeichnete der Klub im Dezember 2010 erstmals einen Trikotsponsorenvertrag mit "Qatar Sports Investments". 2019/20 betrug der Umsatz rund 855 Millionen Euro, 1,058 Milliarden waren prognostiziert. © getty 21/24 REAL MADRID: Als Ende des 19. Jahrhunderts in Madrid lediglich ein kleiner Verein Fußball betrieb, organisierte sich eine Gruppe von Spielern unter dem Namen "Madrid Foot Ball Club" mit Spielen auf Wiesen und Hinterhöfen. © getty 22/24 Ab 2000 führte Florentino Perez Real aus der wirtschaftlichen Krise, unter anderem durch den Verkauf des Vereinsgeländes. 2005 waren die Madrilenen erstmals der weltweit umsatzstärkste Fußball-Klub der Welt. Umsatz zuletzt: 681,2 Millionen Euro. © getty 23/24 ATLETICO MADRID: Atletico ging 1903 aus dem Verein "Athletic de Bilbao" hervor. Nachdem die Akteure aus Bilbao bei einem Spiel im Copa del Rey keinen einzigen Madrilenen berücksichtigt hatten, gründeten diese kurzerhand einen eigenen Verein. © getty 24/24 Sportmanager Miguel Angel Gil Marin hält etwas mehr als die Hälfte der Anteile, jeweils rund 20 Prozent liegen beim derzeitigen Präsidenten Enrique Cerezo und dem chinesischen Unternehmen Wanda Madrid Investment. Umsatz 2020: Rund 332 Millionen Euro.

Real Madrid: Mehr als eine Milliarde Schulden?

Nun muss Real Madrid am Dienstagabend also in der nicht mehr geliebten Champions League gegen Chelsea ran. Die UEFA schrieb Real dafür zwölf Millionen Euro gut, die jedem Halbfinalisten zustehen. Rechnet man alles zusammen, könnten die Königlichen im Idealfall über 130 Millionen Euro verdienen.

Startgeld, Siegprämien, Prämien für jede Runde und am Ende noch der Anteil aus dem Koeffizienten-Pool. Zum Vergleich: Der FC Bayern verdiente mit dem Champions-League-Sieg 2020 knapp 130 Millionen Euro. Sehr viel Geld und da sind die TV-Einnahmen noch gar nicht miteingerechnet.

Doch Real hat ein Problem: Das Geld reicht nicht. Real Madrids Schulden liegen bei über 900 Millionen Euro. Ex-Präsident Ramon Calderon spricht gar von einer Milliarde. Der gute Mann wird schon zuverlässige Quellen haben. Real hat in den letzten Jahren die Schulden kontinuierlich gesteigert. Zwar hat auch der sportliche Erfolg eingesetzt, aber er rettete den Klub nicht davon, die wirtschaftlichen Verhältnisse kontrollierbar zu machen.

Wenn ihr tot seid, dann ist das halt so

Als dann auch noch die Coronapandemie ausbrach, begann sich das Elend noch weiter auszubreiten. Die UEFA will durch ihre eigene Champions-League-Reform helfen. Die Klubs sollen dann noch mehr verdienen, aber auch das reicht Real nicht. "Sie sagen, das neue Format kommt 2024. 2024 sind wir alle tot", sagt Real-Boss Perez.

Mit "alle" meint er vor allem Real und Barcelona und man ist geneigt zu sagen: Wenn ihr tot seid, dann ist das halt so. Es mag legitim sein, dass diese Klubs Wege suchen, aus dem Schlamassel zu kommen. Doch zu welchem Preis? Sie riskieren, dass das Gesamtkonstrukt zusammenfällt und die Basis für Hunderte von Klubs, die nicht an der Super League teilnehmen, der Boden unter den Füßen weggezogen wird.

Die Champions League ohne die großen Klubs wäre nur noch ein netter Wettbewerb ohne große Zugkraft für Sponsoren. Sie wäre die neue Europa League. Die Teilnahme an der Königsklasse hätte wirtschaftlich keinen bedeutenden Wert mehr. Geschäftsmodelle, basierend auf die Champions-League-Einnahmen, wären zusammengebrochen. Fußball-Europa würde leiden, weil Real, Barca und Co. seit Jahren schlecht wirtschaften und keine andere Idee als einen Putsch haben.

FC Chelsea: Hunderte Fans protestieren vor Brighton-Spiel gegen Super-League-Pläne © getty / imago images 1/15 Vor dem Premier-League-Spiel gegen Brighton versammelten sich hunderte Fans vor der Stamford Bridge, um gegen die geplante Super League zu protestieren. Mittendrin: Chelsea-Legende Petr Cech. Wir zeigen die besten Bilder. © getty 2/15 Auch Fans anderer Vereine sind an die Stamford Bridge gekommen. Hier in der Mitte: ein Vertreter von Manchester City. © getty 3/15 "Schafft die Super League ab!" © getty 4/15 "Wir wollen unsere kalten Abende in Stoke." Ein sehr gelungenes Plakat. © getty 5/15 "Fans - keine Kunden!" © getty 6/15 Die Super League wurde mal eben zur Super Greed, zur Super-Gier, umbenannt. © getty 7/15 "Chelsea FC - Fans vor Vermögen!" © getty 8/15 © getty 9/15 Eine Hommage an den Videospiel-Klassiker "Grand Theft Auto". © getty 10/15 "Fußball gehört UNS, nicht euch." © getty 11/15 © getty 12/15 Auch im Stadioninneren wurden erneut Zeichen gesetzt. Die Spieler von Brighton trugen zum Aufwärmen diese Shirts. © getty 13/15 Dieselben Shirts hatten Tags zuvor schon die Spieler von Leeds United beim Warm-up vor dem Spiel gegen Liverpool getragen. © imago images 14/15 Petr Cech, früherer Chelsea-Torhüter und heutiger Berater der Blues, versuchte mit den Fans zu diskutieren. © getty 15/15 Was er ihnen genau gesagt hat, ist nicht überliefert. Aber: Nach Informationen von SPOX uind Goal ist Chelsea einer der Klubs, die bereits am Dienstag einen Rückzug von der Super League planen. Der Elite-Liga droht nun nach 48 Stunden der Kollaps.

Real Madrid sollte für Egoismus büßen

Letztlich muss man nun eigentlich hoffen, dass Real für diesen Egoismus büßt. Nicht nur, dass sie den Vorstoß gewagt haben und damit alle Fußball-Liebhaber vor den Kopf gestoßen haben. Nein. Real arbeitet weiter daran, die Super League zu retten und ganz nebenbei bastelt der Klub auch noch am Kader für die neue Saison. David Alaba, dem der FC Bayern zu teuer war, soll bei Real künftig jährlich 20 Millionen Euro verdienen.

Einer aus der Kategorie Kylian Mbappe und Erling Haaland soll es auch werden. Calderon, der eben noch die Milliarden Schulden, die der Klub hat, anprangert, kritisierte Real im Sommer dafür, "keine großen Stars" geholt zu haben. Ach ja: Bei Haaland bekommt Real wohl Konkurrenz von Barcelona, das ja ebenfalls spätestens 2024 "tot" ist ohne Super League. Super-League-Logik.

Bei aller Liebe für so viel Glanz und Gloria, für die wunderbare Historie dieser Klubs, für die magischen Nächte, die sie den Fußball-Fans weltweit beschert haben, ist es verheerend, dass ihnen eigentlich der Rest der Welt egal ist. Wahrscheinlich ist es schlimmer, dass man es eigentlich immer wusste, aber man es sich nie traute, auszusprechen. Die UEFA lässt die Klubs, die den Aufstand starteten, erst mal ungestraft davonkommen.

Real Madrid: Irre Verschwörungstheorien

So entschied es am Freitag das Exekutivkomitee. Doch in Spanien, und besonders im Raum Madrid, schwirren die heftigsten Theorien herum, wonach die UEFA Real auf dem Platz bestrafen werde. Spanien-Experte Javier Caceres berichtet in der Süddeutschen Zeitung von bekannten Radio-Experten und renommierten Journalisten, die heftigste Verschwörungstheorien verbreiten. So soll klar sein, dass Chelsea mindestens zwei Elfmeter bekommt. Dass diese Journalisten eine gewisse Nähe zu Perez haben, mag Zufall sein.

Warum Chelsea, das einer der Abtrünnigen ist und als Letzter von allen englischen Klubs den Rückzug verkündete, von der UEFA bevorzugt werden soll, erklärten die Verschwörungserzähler nicht. Doch das Freisetzen wilder Vorstellungen zeigt auch, dass Perez dieses Spiel weiterdrehen wird. Er nutzt die Medien, seine Macht und auch das Instrument "Druck", um seine Vorstellungen durchzusetzen.

Er will die Super League um jeden Preis und ihm ist es sogar egal, ob dann die mit ihm Boot sind, die eigentlich dafür vorgesehen waren. "Vielleicht ist es die Lösung, die besten vier Teams jedes Landes spielen zu lassen, ich weiß nicht", sagte er zuletzt. Er sagt auch: "Wir müssen irgendwas falsch gemacht haben." Ja, Herr Perez. Und das ist auch kein Traum.