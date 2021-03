Pep Guardiola schwärmt von Ilkay Gündogan: "Ich werde die gemeinsame Zeit mit ihm nie vergessen"

Trainer Pep Guardiola von Manchester City hat nach dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach von Torschütze Ilkay Gündogan geschwärmt. Der Nationalspieler stellte mit seinem Treffer zum 2:0-Endstand einen deutschen Champions-League-Rekord auf.

"Er hatte immer diesen Torinstinkt. Er ist ein unglaublich netter Typ. Ich werde die gemeinsame Zeit mit ihm nie vergessen", sagte Guardiola über den Mittelfeldspieler, der bereits sein neuntes Tor für die Skyblues in der Königsklasse erzielte und damit Geschichte schrieb.

Kein anderer deutscher Spieler traf für einen ausländischen Verein so oft in der Champions League. Zuvor hatte Lukas Podolski mit acht Toren für den FC Arsenal an der Spitze gestanden.

Darüber hinaus überholte Gündogan mit seinem 15. Pflichtspieltor in der Saison 2020/21 Kevin Volland von der AS Monaco (14) als erfolgreichster deutscher Torschütze in Europas Top-5-Ligen.

Gündogans Top-Form sei allerdings keine Momentaufnahme, so Guardiola: "Er ist einer der intelligentesten Spieler, die ich je gesehen oder trainiert habe." Der ehemalige Trainer des FC Bayern und FC Barcelona sei außerdem "rundum zufrieden" mit der Leistung seines Teams - "natürlich auch mit Gündogan".

Manchester City gewann wie schon im Hinspiel hochverdient mit 2:0 gegen Gladbach und folgte somit Liverpool, PSG, Borussia Dortmund, dem FC Porto und Real Madrid ins Viertelfinale.