Heute steigt das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen dem FC Liverpool und RB Leipzig. Hier könnt Ihr die Begegnung im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Liverpool - RB Leipzig: Achtelfinale der Champions League im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Gespielt wird heute erneut in der Puskas Arena in Budapest. Bereits das Hinspiel musste in der ungarischen Hauptstadt stattfinden. Grund dafür sind die Einreise- und Quarantänebestimmungen in Sachsen, die sowohl eine Einreise von Liverpool unmöglich gemacht haben als auch eine Wiedereinreise der Leipziger aus Liverpool erschwert hätten.

Vor Beginn:

Für zusätzliche Brisanz sorgte gestern der angekündigte Rücktritt von Joachim Löw. Der Bundestrainer will sich nach der EM zurückziehen, Deutschland benötigt dann einen Nachfolger. Natürlich wurde in diesem Zug auch Klopps Name ins Spiel gebracht. Der ehemalige Mainz- und Dortmund-Coach sagte allerdings eindeutig ab. Er stehe nicht zur Verfügung, erklärte Klopp.

Vor Beginn:

Allerdings befinden sich die Reds in einer tiefen Krise. Zuletzt verlor Liverpool sechs Heimspiele in Serie. Mittlerweile wird sogar über eine Entlassung von Star-Trainer Klopp spekuliert. Ein Ausscheiden gegen Leipzig würde diese Krise natürlich nochmal verschärfen.

Vor Beginn:

Los geht's heute um 21.00 Uhr. Die besseren Karten auf ein Weiterkommen hat eindeutig der FC Liverpool: Das Team von Jürgen Klopp gewann das Hinspiel gegen die Bullen mit 2:0.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der heutigen Achtelfinal-Partie zwischen dem FC Liverpool und RB Leipzig.

FC Liverpool vs. RB Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson - Wijnaldum - C. Jones, Thiago - Salah, Diogo Jota, Mane

Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson - Wijnaldum - C. Jones, Thiago - Salah, Diogo Jota, Mane RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Klostermann - T. Adams, Sabitzer, Kampl, A. Haidara - Dani Olmo, Nkunku - Poulsen

FC Liverpool gegen RB Leipzig: Champions League heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr das heutige Spiel in Budapest live sehen wollt, ist Sky der Anbieter für Euch. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie zwischen Liverpool und Leipzig live über 90 Minuten. Zudem bietet Sky auch eine Konferenz beider heutigen Partien an.

Sky-Kunden können das Spiel auch per Livestream verfolgen. Das ist mit SkyGo möglich. Habt Ihr kein Sky-Abo, müsstet Ihr ein Sky Ticket erwerben.

Das Parallelspiel zwischen PSG und dem FC Barcelona läuft derweil live auf DAZN. Der Streamingdienst zeigt diese Begegnung exklusiv.

Hier könnt Ihr Euch den DAZN-Gratismonat sichern.

© getty Jürgen Klopp steht auch im Falle eines Rauswurfs beim FC Liverpool nicht für das Amt des Fußball-Bundestrainers bereit.

Champions League: Das Achtelfinale im Überblick