BVB - Cesc Fabregas schwärmt von Marco Reus nach Champions-League-Achtelfinale: "Smart und elegant"

Beim 2:2 im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League von Borussia Dortmund gegen den FC Sevilla (die Highlights im Video) wusste Marco Reus mit einer guten Leistung zu gefallen. Selbst Cesc Fabregas war beeindruckt und lobte den BVB-Kapitän in höchsten Tönen.

"Was wäre Reus nur für ein Spieler gewesen ohne die ganzen Verletzungen ", schrieb der 33 Jahre alte Angreifer der AS Monaco auf Twitter voller Bewunderung. "So smart, so elegant und er versteht immer, wo er im Spiel gebraucht wird."

Reus legte gegen Sevilla den Treffer von Erling Haaland zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung in der 35. Minute auf. Auch im Hinspiel zeigte er sich für einen Assist verantwortlich, über die komplette Saison gesehen stehen beim 31-Jährigen vier Tore und zehn Vorlagen in 36 Pflichtspielen für die Borussia zu Buche.

Im Laufe seiner Karriere wurde Reus allerdings immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, auf die Fabregas anspielte. Der ehemalige Arsenal-Star gab an, dass er Reus gerne bei den Gunners an seiner Seite gesehen hätte. Reus sei "ein richtiger Arsenal-Spielertyp", so Fabregas. "Er hätte die Rolle von Tomas Rosicky, Aleksandr Hleb oder Andrey Arshavin fantastisch spielen können."

Fabregas lief von 2003 bis 2011 im Trikot von Arsenal auf, nach Stationen beim FC Barcelona und dem FC Chelsea spielt er seit Januar 2019 in Monaco. In der aktuellen Saison kam der Spanier bisher auf ein Tor und drei Vorbereitungen in 16 Partien.