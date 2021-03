BVB - FC Sevilla, Die Stimmen und Reaktionen - Erling Haaland: "War ein bisschen nervös, als er mir ins Gesicht schrie"

Borussia Dortmund hat dank eines 2:2 gegen den FC Sevilla das Viertelfinale der Champions League erreicht (Hier gibt es die Highlights im Video). Wie reagieren die Protagonisten? Die Stimmen und Reaktionen.

Sebastian Kehl (Lizenzspielerchef Borussia Dortmund): "Es war am Ende super eng, auch unnötig eng. Es war ein geiler Fight und ein geiles Weiterkommen. Wir sind jetzt unter den letzten Acht in Europa, das haben wir uns verdient. Die kämpferische Einstellung hat absolut gestimmt. Wir wussten, dass wir in diesem Bereich heute gefordert sind. Fußballerisch haben wir ein paar Lücken gehabt, aber das ist heute egal. Wir haben uns gewehrt und sind verdient weitergekommen."

Erling Haaland (Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Es war ein hartes Spiel. Ich bin müde, aber es fühlt sich sehr gut an, in die nächste Runde einzuziehen."

... seinen Elfmeter: "Er (Sevilla-Torwart Bono, Anm. d. Red.) stand zu weit vorne. Wenn er auf der Linie geblieben wäre, hätte ich auch getroffen. Ich verschoss, aber der Torwart schummelte. Der zweite Elfmeter war genau derselbe und da stand er auf der Linie. Ich war beim zweiten Elfer ein bisschen nervös. Als mir der Torwart nach dem ersten Elfmeter in mein Gesicht schrie, dachte ich, dass es umso schöner wäre, einen weiteren Treffer zu erzielen. Dann habe ich ihm dasselbe gesagt. Vielleicht ist es Karma."

BVB - FC Sevilla: Die Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund © getty 1/15 Borussia Dortmund hat beim Rückspiel gegen den FC Sevilla ein 2:2 geholt und das Champions-League-Viertelfinale erreicht. Überragender Mann war einmal mehr Erling Haaland. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/15 MARWIN HITZ: Kam früh mit einem Leichtsinns-Pass davon (3.). Beim Distanzkracher von Ocampos kurz drauf per Faust zur Stelle, ebenso gegen En-Nesyri (59.). Die Gäste-Treffer waren unhaltbar. Insgesamt ein sicherer Rückhalt. Note: 2,5. © getty 3/15 MATEU MOREY (bis 95.): Für den in München enttäuschenden Meunier zurück im Team. Musste nach einer frühen Gelben Karte defensiv mit angezogener Handbremse spielen. Offensiv sehr aktiv, mit den meisten Ballkontakten aller BVB-Spieler (62). Note: 3. © getty 4/15 EMRE CAN: Sein Harakiri-Pass vorm Strafraum wurde nicht bestraft (4.). Hatte alle Hände voll zu tun mit Sevillas Sturmspitze und Doppeltorschütze En-Nesyri. Sehr robust, beizeiten aber übereifrig und verursachte auch den Elfer zum 1:2. Note: 4. © getty 5/15 MATS HUMMELS: Guter Auftritt des Abwehrchefs. Drohte anfangs im Angriffswirbel der Gäste den Überblick zu verlieren, kämpfte sich aber schnell aus diesem Loch heraus. Starke zweite Hälfte. Note: 2,5. © getty 6/15 NICO SCHULZ (bis 89.): Hatte als Guerreiro-Ersatz auf der linken Abwehrseite einen schweren Stand gegen den quirligen Suso. Zu Beginn konnte einem der deutsche Nationalspieler fast leidtun. War dann aber auch Ausgangspunkt des Führungstores. Note: 3,5. © getty 7/15 MO DAHOUD: In der Defensive zunächst so stark gefordert, dass kaum etwas nach vorne ging. In der 36. Minute aber mit dem genialen Steilpass auf Reus vorm wichtigen 1:0. Meiste Ballgewinne beim BVB. Hätte sich mit dem 3:1 belohnen können. Note: 2,5. © getty 8/15 THOMAS DELANEY: Zunächst vergeblich darum bemüht, dem Spiel der Schwarz-Gelben Struktur zu geben - zu groß war Sevillas Druck. Wie viele Dortmunder nach der Führung mit mehr Ruhe und Übersicht. Note: 3,5. © getty 9/15 JUDE BELLINGHAM: Sehr engagiert, in der ersten Halbzeit sah der Youngster aber oft nur die Hacken seiner Gegenspieler und wurde sogar einmal getunnelt. Kämpfte sich in die Partie rein. Mit mehr Raum im Spiel vor sich dann deutlich besser. Note: 2,5. © getty 10/15 THORGAN HAZARD (bis 67.): Half dabei mit, rechts dicht zu machen. Dafür fehlte in der Offensive der Esprit. Zu uneigennützig, als er für Haaland auflegte, anstatt selbst den Abschluss zu suchen (13.). Vergab nach dem Wechsel eine Riesenchance. Note: 4. © getty 11/15 MARCO REUS: Ging in der Druckphase der Andalusier unter, war dann aber aus dem Nichts zur Stelle, um Haaland perfekt zur Führung zu bedienen. Über ihn liefen in der zweiten Hälfte einige schöne Konter. Note: 2,5. © getty 12/15 ERLING HAALAND: Nächster Rekord! Haalands Treffer Nummer 19 und 20 in der Königsklasse nach nur 14 Spielen. So schnell hat das kein Spieler vor ihm geschafft. Nicht mal vom recht wirren VAR rund ums zweite Tor ließ er sich stoppen. Note: 1,5. © getty 13/15 FELIX PASSLACK (ab 67.): Kam für den müde gespielten Hazard, um noch mehr für die defensive Absicherung zu tun. Machte seine Sache ganz ordentlich. Keine Benotung. © getty 14/15 DAN-AXEL ZAGADOU (ab 89.): Kurzeinsatz am Ende, um noch etwas Zeit von der Uhr zu nehmen. Keine Benotung. © getty 15/15 THOMAS MEUNIER (ab 95.): In der Nachspielzeit noch eingewechselt. Ohne Einfluss aufs Spiel. Keine Benotung.

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Es fühlt sich ganz cool an. Wir sind total glücklich natürlich, für uns war es in letzten Jahren nicht selbstverständlich, so weit zu kommen. Ich bin jedem einzelnen dankbar und total stolz, dieses Motto 'kämpfen und siegen' passt komplett, auch wenn wir heute nicht gewonnen haben. Wir hatten keinen guten Start, sind sofort auf den Hinterfuß gekommen, haben den einen oder anderen doofen Fehlpass gespielt und nicht für Entlastung gesorgt, haben mit Mann und Maus unser Tor verteidigt, haben diese Phase überstanden und dann wurde es auch fußballerisch besser. Das sind halt die K.o.-Spiele."