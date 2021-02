FC Bayern München: Leon Goretzka nährt gegen Lazio Rom Flicks Hoffnung auf Konstanz

Leon Goretzka meldete sich in Frankfurt nach überstandener Corona-Infektion eindrucksvoll zurück. Mit ihm wächst bei Trainer Hansi Flick vor dem Achtelfinalhinspiel der Bayern in der Champions League bei Lazio Rom (ab 21 Uhr im LIVETICKER) die Hoffnung auf Konstanz.

Nein, allzu viele positive Aspekte vermochte Bayern-Trainer Hansi Flick nach dem 1:2 seines Teams bei Eintracht Frankfurt nicht hervorzuheben. Zu harmlos hatten sich die Münchner besonders in den ersten 45 Minuten offensiv präsentiert, zu fehleranfällig in der Hintermannschaft.

Erst als er auf Leon Goretzka, der nach dreiwöchiger Corona-Pause zurück in den Kader gekehrt war, zu sprechen kam, erhellte sich seine Miene etwas. "Das Comeback von Leon hat uns gutgetan", sagte der Coach und führte aus: "Er hat die Mannschaft mitgenommen und eine positive Energie ausgestrahlt. Es ist wichtig, dass er uns wieder zur Verfügung steht."

Tatsächlich zeigten die Bayern nach Goretzkas Einwechslung im zweiten Durchgang ein anderes, ein frischeres, konzentrierteres Gesicht. Der Nationalspieler fungierte als ständiger Antreiber, war nahezu überall zu finden.

Goretzka verbuchte etliche Ballgewinne, mit 91 Prozent die beste Passquote aufseiten der Gäste und zeigte sich in puncto Pass-Antizipation aufmerksam. Zudem tauchte er regelmäßig in des Gegners Strafraum auf und sorgte für Gefahr. Quasi all das, was Vorgänger Marc Roca in Halbzeit eins nur bedingt bewerkstelligen konnte.

Einzelkritiken zu Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München: Zwei Fünfer für Bayern, überragender Younes © getty 1/31 Angeführt von einem überragenden Amin Younes hat Eintracht Frankfurt den FC Bayern München 2:1 besiegt. Beim Rekordmeister verdienten sich zwei Spieler nur die Note 5. © getty 2/31 KEVIN TRAPP: In der ersten Halbzeit gar nicht gefordert, in der zweiten beim Gegentor machtlos. Seine Mitspieler bezogen ihn oft ins Spiel ein, ein Problem war es nie. Note 3. © getty 3/31 TUTA: In der ersten Halbzeit astrein, doch nach der Pause mit einigen Wacklern. Seine 65 Aktionen waren die meisten aller Frankfurter Von einem Innenverteidiger kann man auch mehr als 53 Prozent gewonnene Zweikämpfe verlangen. Note 3,5. © getty 4/31 MARTIN HINTEREGGER: Zunächst gewohnt resolut und sicher, wackelte in der zweiten Halbzeit etwas, als die Bayern das Tempo anzogen, wankte stark, fiel aber nicht. Note 3,5. © getty 5/31 EVAN NDICKA: 24 seiner 26 Pässe erreichten den Mitspieler, doch nur 44 Prozent seiner neun Zweikämpfe konnte er gewinnen. Note: 3,5 © getty 6/31 ALMANY TOURE: Nicht der auffälligste Spieler. Aber ungemein fleißig. Er gab die drittmeisten Pässe seiner Mannschaft ab, lief fast 12 Kilometer und eroberte acht Bälle. Und: Vier Torschüsse sind auch aller Ehren wert. Note 2 © getty 7/31 SEBASTIAN RODE (bis 67.): Gut: 27 seiner 30 Pässe kamen an. Auch nicht schlecht: 14 seiner Pässe spielte er in der gegnerischen Hälfte. Weniger gut: Strahlte kaum Kreativität aus, war in der zweiten Halbzeit überfordert mit Bayerns Pressing. Note 4. © getty 8/31 MAKOTO HASEBE: Fleißig wie immer, in der ersten Halbzeit mit ordentlichem Zug nach vorne, doch nach der Pause gelang es auch ihm nicht, dem Eintracht-Mittelfeld Struktur zu geben. Note: 3,5 © getty 9/31 FILIP KOSTIC: Bereitete mit seiner seiner siebten Vorlage 2021 das 1:0 vor. Damit ist er aktueller Assistkönig des Jahres in der Bundesliga. Stets gefährlich. Aber: seine Flanken waren aber auch schon mal zielgenauer. Note: 2,5. © getty 10/31 DAICHI KAMADA: Drei Tore hatte Daichi Kamada in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend erzielt. Vier sind es nach seinem Treffer zum 1:0 diese Saison schon.Vorbildliches Laufpensum, sehr fleißig, nicht immer effektiv. Note 2,5 © getty 11/31 AMIN YOUNES: Eine bessere erste Halbzeit, als er unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw spielte, kann man gar nicht spielen. Tolle Einleitung zum 1:0, Traumtor zum 2:0 und mit der Geste des Jahres in Gedenken an die Opfer von Hanau. Note: 1,5 © getty 12/31 LUKA JOVIC: Mit Abstand unauffälligster und uneffektivster Frankfurter Angreifer. Kein Torschuss, aber immerhin mit großem Laufpensum. Gewann 47 Prozent seiner 21 Zweikämpfe. Auch nicht übel. Note 4. © getty 13/31 STEFAN ILSANKER: Kam, um dem Mittelfeld wieder etwas mehr Struktur zu verleihen, das gelang ihm ganz gut. Ordentlich. Note 3. © getty 14/31 RAGNAR ACHE: Kam für den glücklosen Jovic, sehr emsig und um Auffälligkeit bemüht. Hätte beinahe einen Elfmeter herausgeholt. Note 2,5. © getty 15/31 AYMAN BARKOK: Kam für den starken Younes, schaffte in rund 25 Minuten aber nur vier Ballaktionen. Note 4. © getty 16/31 STEVEN ZUBER: Kam in der Nachspielzeit für Kamada. Ohne Benotung. © getty 17/31 MANUEL NEUER: Bei beiden Eintracht-Toren gänzlich schuldlos, ansonsten hielt der Schlussmann das, was zu halten war. Zudem mit einer herausragenden Parade in der Schlussminute. Note: 2,5 © getty 18/31 NIKLAS SÜLE: Hatte im ersten Durchgang enorme Mühe mit dem umtriebigen Kostic. Im Vorfeld des 0:1 ließ er sich locker aus dem Spiel nehmen, beim 0:2 von Younes zu zögerlich. Nach dem Seitenwechsel besser im Spiel. Note: 4,5 © getty 19/31 DAVID ALABA: Verschätzte sich beim 0:1 etwas, fing sich in der Folge aber. Im zweiten Durchgang mit Offensivdrang und insgesamt extrem zweikampfstark (75 Prozent gewonnen). Note: 3,5 © getty 20/31 JEROME BOATENG: Kehrte nach seiner privat bedingten Pause zurück in die Startelf. Boateng machte seine Sache ordentlich. Gewann 60 Prozent seiner Zweikämpfe und verbuchte die meisten klärenden Aktionen aufseiten der Gäste (4). Note: 3 © getty 21/31 ALPHONSO DAVIES: atte seine Seite zumeist im Griff und machte viel Druck nach vorne. Den meisten abgefangenen Pässen stand eine hohe Anzahl verlorener Bälle gegenüber (23). Glück für ihn, dass seine Aktion gegen Ache ungestraft blieb. Note: 3,5 © getty 22/31 JOSHUA KIMMICH: Hatte zunächst Schwierigkeiten mit dem aggressiven Anlaufen der Hausherren. An der Seite von Goretzka deutlich effektiver unterwegs. Note: 3,5 © getty 23/31 MARC ROCA: Hatte große Probleme, dem Bayern-Spiel Struktur zu verleihen und wirkte insgesamt überfordert. Rutschte häufig weg und gewann nur 40 Prozent seiner Duelle. Zur Pause runter. Note: 5 © getty 24/31 LEROY SANE: Nach einer halben Stunde zum Vergessen drehte der Nationalspieler merklich auf. Der Höhepunkt seines Schaffens an diesem Samstag: Die Weltklasse-Vorarbeit auf Lewandowski zum 1:2. Note: 3 © getty 25/31 ERIC-MAXIM CHOUPO-MOTING: Wie schon gegen Bielefeld als Müller-Ersatz aufgeboten. Wie schon gegen Bielefeld vermochte er es nicht, den Ur-Bayern auch nur ansatzweise adäquat zu vertreten. Note: 5 © getty 26/31 KINGSLEY COMAN: Der Franzose stand sinnbildlich für den Auftritt der Bayern: In Halbzeit eins kaum zu sehen, nach der Pause immer gefährlicher unterwegs. Einzig etwas Zählbares wollte Coman nicht gelingen. Note: 3,5 © getty 27/31 ROBERT LEWANDOWSKI: War bei Frankfurts Innenverteidigern in guten Händen, steuerte aber trotzdem wieder einmal einen Treffer bei. Note 3,5 © getty 28/31 LEON GORETZKA: Nach Goretzkas Einwechslung gewannen die Bayern die Kontrolle über das Spiel. Sehr präsent und engagiert, auch vorne immer wieder mit verheißungsvollen Aktionen. Note: 2,5 © getty 29/31 JAMAL MUSIALA: Deutete seine Klasse in einigen Aktionen an, blieb aber letztlich ohne nennenswerten Einfluss. Ohne Benotung. © getty 30/31 LUCAS HERNANDEZ: Auch der Franzose brachte – trotz einiger guter Flanken - nicht die gewünschte Wende. Ohne Bneotung. © getty 31/31 JAVI MARTINEZ: Kam, um in den Schlussminuten noch beim Punktgewinn mitzuhelfen. Das gelang nicht. Ohne Benotung.

Bayern-Trainer Flick gibt Goretzka Startelf-Garantie

Verständlich also, dass der Auftritt des 26-Jährigen, der nicht nur die Klub-WM in Katar, sondern auch das glanzlose 1:0 im Berliner sowie das wilde 3:3 im Münchner Schneetreiben gegen Bielefeld verpasst hatte, Hoffnung macht.

Hoffnung darauf, dass die nötige Präsenz im Mittelfeld mit ihm zurückkehrt und dass der Rekordmeister mal wieder ein konstant gutes Spiel über 90 Minuten abliefert. Im Idealfall bereits am Dienstagabend, wenn die Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom antreten.

Flick, der traditionell nicht sonderlich auskunftsfreudig agiert, sobald er auf seine Startelf angesprochen wird, verriet am Montagmittag freimütig, dass Goretzka in der Ewigen Stadt von Beginn an ran darf.

Allerdings ließ der Übungsleiter auch durchblicken, dass es wegen der erst kürzlich auskurierten Corona-Infektion voraussichtlich noch nicht für die gesamte Distanz reiche. Zwar sei Goretzka eingehend untersucht worden, um zu gewährleisten, dass keine Folgeschäden entstanden sind. Man dürfte mögliche Begleiterscheinungen der Krankheit aber keinesfalls "auf die leichte Schulter nehmen."

Von der Zeit, die der gebürtige Bochumer gegen Lazio mitmischen wird, verspricht sich Flick aber einiges: "Wir schauen, wie lange er durchhält. Wenn er seine Stärken einbringt, Bälle erobert, zwischen den Strafräumen aktiv ist und das Spiel ankurbelt, hat er meine Erwartungen erfüllt." Viele der genannten Stärken schienen den Bayern in den vergangenen Wochen abhandengekommen zu sein.

© getty

Leon Goretzka mit ansprechender Statistik

Wirft man einen Blick auf die Statistik, wird deutlich, wie sehr Goretzkas Absenz ins Gewicht fiel. In der laufenden Saison kommt der ehemalige Schalker auf eine Zweikampfquote von 58,19 Prozent, kein FCB-Mittelfeldakteur oder -Angreifer wartet mit einer besseren Bilanz auf. Nach Benjamin Pavard (44) fängt Goretzka die meisten gegnerischen Pässe erfolgreich ab (39), nur Alphonso Davies (7,95) und Joshua Kimmich (7,3) kommen auf durchschnittlich mehr Balleroberungen pro Spiel als er (6,4).

Gerade, weil mit Corentin Tolisso eine Option fürs zentrale Mittelfeld monatelang aufgrund eines Sehnenrisses ausfallen wird, kommt Goretzkas Rückkehr zu einem wichtigen Zeitpunkt. Das Duell in Rom läutet spielintensive Wochen ein, in denen Flick auf jeden seiner Leistungsträger angewiesen ist. Die jüngste Vergangenheit, in der die Bayern mit einem erheblichen personellen Aderlass zu kämpfen hatten, offenbarte schonungslos, wie abhängig die Bayern von ihren Stammkräften sind.

Roca hat als Goretzka-Vertreter im Halbfinale der Klub-WM gegen Al Ahly angedeutet, dass er über Potenzial verfügt, in Frankfurt wurden seine Unzulänglichkeiten gegen fußballerisch hochwertigere Kontrahenten aber ersichtlich. Doch nicht nur im defensiven Mittelfeld, auch auf der Zehnerposition, die etatmäßig von Thomas Müller bekleidet wird, traten die immensen und häufig thematisierten Qualitätsunterschiede innerhalb des Kaders zutage.

FC Bayern: Darf auch Musiala in Rom von Beginn an ran?

Eric Maxim Choupo-Moting erhielt unlängst den Vorzug vor Youngster Jamal Musiala als Ersatz für den nimmermüden Ur-Bayern, wusste jedoch weder gegen Bielefeld noch gegen die SGE zu überzeugen. Möglicherweise nimmt Flick in Rom auch neben Goretzkas Hereinnahme hinter der Spitze eine Änderung vor.

"Es gibt in der Entwicklung bei jungen Spielern immer gewisse Schwankungen. Jamal ist sehr gut in die Runde gekommen. In den vergangenen Wochen gab es viel Trubel um seine Person. Manchmal im Training oder im Finale gegen Tigres hat er nicht so gut performt wie normal", begründete der Sextuple-Trainer seine jüngsten Entscheidungen contra Musiala, ergänzte allerdings vielsagend: "Er ist auf einem guten Weg und eine Option für morgen."

Ein weiterer Hoffnungsträger für bessere Darbietungen.

Leon Goretzka: Statistiken beim FC Bayern Saison 2020/21