Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live im TV und Livestream

Auch am heutigen Mittwoch wird Champions League mit deutscher Beteiligung gespielt. Wo laufen im TV und Livestream welche Partien? SPOX teilt Euch mit, welches Spiel DAZN zeigt.

Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City, Atalanta Bergamo gegen Real Madrid: In der Champions League stehen am heutigen Mittwoch, den 22. Februar die letzten beiden Hinspiel-Begegnungen im Achtelfinale auf dem Programm. Anpfiff bei beiden Partien ist um 21 Uhr.

Während das Duell zwischen Atalanta und Königsklassen-Rekordsieger Real planmäßig in Bergamo ausgetragen wird, muss Gladbach sein Heimspiel auf neutralem Boden in der Puskas Arena zu Budapest (Ungarn) bestreiten. Wegen Coronavirus-Mutationen dürfen Menschen derzeit nicht von England nach Deutschland einreisen. Der Gegner kommt aber aus Manchester, weshalb eine Verlegung des Spielorts unumgänglich war.

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Ort 24. Februar 21 Uhr Atalanta Bergamo Real Madrid Bergamo 24. Februar 21 Uhr Borussia Mönchengladbach Manchester City Budapest

Champions League: Dieses Spiel zeigt DAZN heute live im TV und Livestream

In Deutschland teilen sich Sky und DAZN die Rechte an der TV-Übertragung der Champions League. Beide zeigen je ein Einzelspiel heute live, Sky hat zudem beide Partien in der Konferenz. Atalanta Bergamo gegen Real Madrid seht Ihr in voller Länge bei Pay-TV-Sender Sky. Bedeutet: DAZN zeigt Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City.

Übertragungsstart bei dem Streamingdienst ist um 20.30 Uhr, eine halbe Stunde vor dem Anstoß. Durch den europäischen Abend begleiten Euch Alexander Schlüter als Moderator, Jan Platte als Kommentator und Sandro Wagner als Experte.

Noch kein DAZN-Kunde? Wählen könnt Ihr zwischen zwei Modellen: Für das Monatsabo zahlt Ihr pro Monat 11,99 Euro, bei dem Jahresabo werden auf einen Schlag 119,99 Euro fällig. Allerdings spart Ihr damit knapp 24 Euro, wenn Ihr die Beiträge des Monatsabos auf ein Jahr hochrechnet. Wichtiger Hinweis: DAZN könnt Ihr als Neukunden zunächst 30 Tage lang kostenlos testen.

Auf der Plattform seht Ihr neben der Königsklasse auch die Europa League sowie unter anderem auch die internationale Top-Ligen Primera Division, Serie A und Ligue 1 live. Heißt: Ihr kommt in den Genuss von Superstars wie Lionel Messi, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Neymar und Kylian Mbappe. Über den Fußball hinaus bietet DAZN Euch dann auch noch jede Menge US-Sport (NHL, NFL, MLB, NBA), Motorsport, Wintersport, Handball, Tennis, Boxen oder Darts an.

Champions League: Mittwochsspiele im Liveticker bei SPOX

Verfolgen könnt Ihr die heutigen Champions-League-Partien auch mit den Livetickern von SPOX. Dank ständiger Updates aus den Stadion verpasst Ihr so definitiv nichts.

Champions League: Die bisherigen Achtelfinal-Ergebnisse

Der Großteil der Hinspiele wurde absolviert. Das sind die bisherigen Ergebnisse.

Heimteam Auswärtsteam Ergebnis RB Leipzig FC Liverpool 0:2 FC Barcelona Paris St. Germain 1:4 FC Porto Juventus Turin 2:1 FC Sevilla Borussia Dortmund 2:3 Lazio Rom Bayern München 1:4 Atletico Madrid FC Chelsea 0:1

Champions League: Termine im Achtelfinale

Diese Woche werden die letzten Hinspiele des Achtelfinals ausgetragen, im März stehen die Rückspiele an.