"Kein One-Hit-Wonder": RB Leipzig etabliert sich im Konzert der Großen

RB Leipzig steht zum zweiten Mal im Achtelfinale der Champions League und etabliert sich auf Europas großer Fußball-Bühne (die Highlights im Video).

Die feucht-fröhliche Achtelfinal-Party in der Kabine von RB Leipzig ging auch an Julian Nagelsmann nicht spurlos vorbei. "Ich habe einen kalten Kopf, weil die Spieler auch mich nassgespritzt haben", sagte der Trainer am Ende eines besonderen Abends in der Champions League, "aber ich rieche nur nach Wasser."

Auch ohne Alkohol erreichte die Stimmung am späten Dienstagabend den Höhepunkt, Grund zur Ausgelassenheit hatten Nagelsmann und sein Team schließlich genug. Das 3:2 (2:0) gegen Englands Rekordmeister Manchester United im abschließenden Gruppenspiel war ungemein wertvoll, nicht nur aus finanzieller Sicht.

Zum zweiten Mal in der jungen Klubgeschichte steht RB Leipzig in der K.o.-Runde der Königsklasse. Nach dem Halbfinal-Einzug in der Vorsaison setzten sich die Sachsen in der schweren Gruppe H durch, wenngleich die Platzierung aufgrund des Spielabbruchs im Duell zwischen Paris St. Germain und Istanbul Basaksehir zunächst unklar war.

RB Leipzig, erst 2009 gegründet, etabliert sich im Konzert der Großen. "Der Sieg ist sehr bedeutend für die Jungs, damit sie realisieren, dass wir letztes Jahr kein One-Hit-Wonder waren", sagte Nagelsmann: "Es ist auch wichtig, um Spieler an den Klub zu binden, um neue Spieler zu finden." Man habe, so der 33-Jährige, "wieder ein Zeichen gesetzt".

RB Leipzig - Manchester United: Noten und Einzelkritiken der RBL-Spieler © getty 1/15 RB Leipzig hat dank eines 3:2-Sieges gegen Manchester United das Achtelfinale der Champions League erreicht - zwei Spieler zeigten dabei Galavorstellungen. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/15 PETER GULACSI: Hatte lange überhaupt nichts zu tun. Kassierte dann aber zwei Gegentore, für die er nichts konnte. Rettete in der Nachspielzeit gegen den Kollegen und Fast-Eigentorschützen Mukiele. Note: 3. © getty 3/15 NORDI MUKIELE: Präsentierte sich zu Beginn fahrig und ungenau im Passspiel, Mitte der ersten Halbzeit blieb ein ganz schlimmer Fehlpass ungestraft. Kurz davor hatte er Gelb gesehen. In der Folge besser - bis zum Fast-Eigentor. Note: 3,5. © getty 4/15 IBRAHIMA KONATE: Übernahm in Abwesenheit des gesperrten Upamecano die Rolle des Abwehrchefs und tat lange so, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Bittere Schlussphase: Verschuldete den fragwürdigen Elfer und fälschte entscheidend zum 2:3 ab. Note: 3. © getty 5/15 WILLI ORBAN: Sein vermeintliches Tor zum 3:0 wurde wegen einer Abseitsstellung zurecht zurückgenommen, sein unabsichtliches Handspiel in der 37. zurecht nicht mit einem Elfmeter geahndet. Fehlerfreier Auftritt des besten Leipziger Zweikämpfers. Note: 2. © getty 6/15 AMADOU HAIDARA: Mit einer perfekten Direktabnahme erzielte er das 2:0. Kurz darauf verletzte er sich beinahe bei einem Zweikampf. In der Folge solide, aber etwas unauffälliger. Beim 2:3 verlor er Gegenspieler Pogba aus den Augen. Note: 2,5. © getty 7/15 KEVIN KAMPL: Gemeinsam mit seinem Nebenmann im zentralen Mittelfeld Sabitzer nahm er Uniteds wichtigsten Spieler Fernandes über weite Strecken des Spiels aus selbigem. Im Offensivspiel unauffälliger als Sabitzer. Note: 2,5. © getty 8/15 MARCEL SABITZER: Spielte etliche schöne Seitenverlagerungen, die schönste verwertete Angelino zum 1:0. Beim 2:0 gab er die Vor-Vorarbeit und auch bei der Entstehung des 3:0 war er beteiligt. Verzeichnete die meisten Ballgewinne aller Leipziger. Note: 1,5 © getty 9/15 ANGELINO: Seine nächste grandiose Vorstellung. Mit einer tollen Direktabnahme erzielte er das 1:0, mit einer tollen Flanke bereitete er das 2:0 vor. Vor dem 3:0 eroberte er erst den Ball und flankte ihn einige Sekunden später ins Zentrum. Note: 1. © getty 10/15 EMIL FORSBERG: Bis zu seiner Auswechslung in der 56. der umtriebigste Vertreter des Offensivtrios. In der 17. schoss er ganz knapp vorbei und verpasste damit das 3:0. Zeigte sich im Gegenpressing besonders engagiert. Note: 3. © getty 11/15 DANI OLMO: Sehr unauffällige Vorstellung. Von den Leipziger Offensivspielern war er am seltensten am Ball und versprühte am wenigsten Gefahr. Schwach auch seine Zweikampfquote von nur knapp 29 Prozent. In der 56. ausgewechselt. Note: 4. © getty 12/15 CHRISTOPHER NKUNKU: Zeigte sich von Beginn an bemüht, viel gelang ihm aber nicht. Etwas unfreiwillig fälschte er Angelinos Flanke ab und bereitete damit Kluiverts 3:0 vor. Note: 3. © getty 13/15 YUSSUF POULSEN: Wurde in der 56. eingewechselt und suchte gleich den Doppelpass mit dem gleichzeitig gekommenen Kluivert, der jedoch nicht klappte. Rieb sich auf, versprühte aber kaum Gefahr. Note: 3,5. © getty 14/15 JUSTIN KLUIVERT: Holte sich kurz nach dem Doppelpass-Versuch mit Poulsen eine unnötige Gelbe Karte ab - und zog dann eine für seinen Gegenspieler Maguire. Generell ein äußerst belebender Faktor und außerdem Schütze zum 3:0. Note: 2,5. © getty 15/15 TYLER ADAMS: Kam in der 75. für Kampl und fügte sich einwandfrei ins Leipziger Spiel ein. Keine Bewertung.

RB Leipzigs furiose Anfangsphase: "Das kann man nicht viel besser machen"

Die Mannschaft, die am Ende trotz der Tore von Angelino (2.), Amadou Haidara (13.) und Justin Kluivert (69.) nochmal zittern musste, kostete ihren Erfolg in vollen Zügen aus. "La Bamba" dröhnte aus den Lautsprechern, als die Spieler hüpfend und singend feierten, alle gemeinsam und jeder für sich.

Mittendrin war Ex-Kapitän Willi Orban, der als Vertreter des Gelb-gesperrten Abwehrchefs Dayot Upamecano herausragte und ein Sonderlob von Nagelsmann erhielt. Torhüter Peter Gulacsi, der in der Nachspielzeit ein Eigentor durch Nordi Mukiele verhinderte und das Weiterkommen garantierte, tanzte auf dem Tisch. Der für RB längst unverzichtbare Angelino klatschte im viel zu großen Wintermantel fröhlich im Rhythmus.

Diese Geschlossenheit hatte Leipzig auch auf dem Platz ausgezeichnet. Was RB in der ersten halben Stunde zeigte, war nahe an dem, was Nagelsmann als perfekten Fußball erachtet.

Den Verzicht auf einen klassischen Stürmer in der Startelf kompensierte RB mit Spielfreude und Offensivdrang. Die schnellen Diagonalverlagerungen nutzten Schwächen des Gegners. Mit frühem Pressing schaffte RB häufig Überzahlsituationen in den Zweikämpfen, die enorme Körperlichkeit machte es den Briten schwer. "Das kann man nicht viel besser machen", sagte Nagelsmann.

Dass es am Ende doch noch einmal spannend wurde, lag vor allem an Antonio Mateu Lahoz. Der spanische Schiedsrichter, der bereits im Oktober 2019 einmal mit Nagelsmann aneinandergeraten war, traf bei Leipzigs Gegentoren durch Bruno Fernandes (80., Foulelfmeter) und Paul Pogba (82.) fragwürdige Entscheidungen.

"Der Elfmeter ist niemals ein Elfmeter", sagte Nagelsmann. Beim zweiten Treffer habe zudem ein Handspiel von Harry Maguire vorgelegen, auch dieses Tor "hätte nicht zählen dürfen", sagte der RB-Coach. Am Ende kosteten die Gegentore aber nicht mehr als ein paar Nerven.