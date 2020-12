FC Barcelona - Juventus Turin: Champions League heute live im TV und Livestream

Zum Abschluss des Gruppenphase der Champions League steht das Duell zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo an. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie zwischen dem FC Barcelona und Juventus Turin heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Messi gegen Ronaldo in der UEFA Champions League heute live sehen? Dann sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat.

FC Barcelona - Juventus Turin heute live im TV und Livestream

Das Topspiel aus der Gruppe G zwischen Barca und Juve wird heute live und exklusiv beim "Netflix" des Sports DAZN zu sehen sein. Die Übertragung startet kurz vor Anpfiff, bedeutet um 20.50 Uhr.

Auf DAZN findet Ihr jede Menge Spitzenfußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Primera Division, etc), aber auch US-Sport (MLB, NFL, NHL), Boxen, WWE, UFC, Tennis - und natürlich auch die Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2. Ihr könnt eure Lieblingssportart ganz entspannt vom Smartphone via App oder am Smart-TV genießen. Auch auf der PlayStation ist die DAZN Applikation kostenlos erhältlich.

DAZN kostet 11,99 Euro im Monat, alternativ müsst ihr 119,99 Euro im Jahr bezahlen. Hier kommt Ihr zum kostenlosen Probemonat!

FC Barcelona - Juventus Turin heute live: Datum, Uhrzeit, Ort

Datum: 08.12.2020

08.12.2020 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: Camp Nou (keine Zuschauer)

FC Barcelona - Juventus Turin live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung Barca: Ter Stegen - Dest, Busquets, Mingueza, Firpo - Pjanic, Alena - Trincao, Coutinho, Dembele - Messi

Ter Stegen - Dest, Busquets, Mingueza, Firpo - Pjanic, Alena - Trincao, Coutinho, Dembele - Messi Voraussichtliche Aufstellung Juve: Buffon - Cuadrado, Danilo, Bonucci, Frabotta - Bentancur, McKennie - Bernadeschi, Chiesa, Ronaldo -Morata

FC Barcelona - Juventus Turin heute im Liveticker

Auch ohne Livestream könnt Ihr bei der Partie im Camp Nou live dabei sein: SPOX tickert alle Begegnungen aus der Champions League live und ausführlich.

Hier geht's zum Liveticker Barca vs. Juve.

Hier gibt es den Konferenzticker mit den Parallelspielen des Tages.

FC Barcelona - Juventus Turin heute live: Vorschau

Alle Augen im europäischen Fußball werden heute auf das Duell der beiden Ausnahmespieler Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gerichtet sein. Doch ob die beiden Superstars überhaupt in der Startaufstellung für das letzte Spiel in Gruppe G stehen, werden wir wohl erst kurz vor Anpfiff erfahren.

Grund dafür ist die derzeitige Lage in der Hammergruppe. Barca befindet sich ganz souverän an der Gruppenspitze und konnte bislang jede Partie für sich entscheiden. Dahinter lauert Juve mit zwölf Punkten, doch im direkten Vergleich hat Barca aktuell noch die Nase vorne, da die Katalanen das Hinspiel mit 2:0 für sich entscheiden konnten.

Beim Hinspiel am 28. Oktober fehlte Cristiano Ronaldo aufgrund einer Corona-Erkrankung. Die Blaugrana plagen Verletzungssorgen. So darf man erneut davon ausgehen, dass Ronald Koeman zur Rotation ansetzen wird. In der Abwehr ist er dazu gezwngen, denn das Lazarett ist enorm. Nach Gerard Pique (Bänderverletzung im Knie) und Samuel Umtiti (Reha nach Knieverletzung) hat sich nun auch noch Clement Lenglet in der Liga verletzt, der Franzose ist beim 4:0 Erfolg gegen Osasuna umgeknickt.

Champions League: Gruppe G mit Barca und Juve