Nach der Auslosung des Achtelfinals der Champions League stehen nun auch die TV-Übertragungen fest. Hier erfahrt, wo Ihr die Spiele des FC Bayern, BVB, von RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Champions League, Achtelfinale: Übertragung der Hin- und Rückspiele im TV und Livestream

Die Rechtelage in der Champions League ändert sich auch in der K.o-Runde nicht. Weiterhin werden keine Spiele im Free-TV gezeigt. Die insgesamt 16 Achtelfinal-Begegnungen laufen ausschließlich auf DAZN und Sky.

Der Streamingdienst DAZN hat in dieser Saison über 100 CL-Partien live und in voller Länge im Programm. An jedem Tag mit Achtelfinalspielen wird je eine Begegnung bei DAZN zu sehen.

Gleiches gilt für Sky, das ebenfalls immer eine Partie im Programm hat. Der Pay-TV-Sender hat zudem an jedem Spieltag eine Konferenz im Angebot, bei der Ausschnitte aus den parallel laufenden Spielen gezeigt werden.

Sky bietet zudem sein komplettes Programm im Livestream an. Diese können Kunden entweder über SkyGo oder über Sky-Ticket abrufen.

Champions League: Die Hinspiele im Achtelfinale live im TV und Livestream

Kommen wir nun zu der genauen Aufteilung der Spiele. Dabei muss beachtet werden, dass bei einigen Partien die Übertragung beim Hin- und Rückspiel unterschiedlich ist.

Für drei der Hinspiele mit deutscher Beteiligung zeichnet sich DAZN verantwortlich. Leipzig gegen Liverpool, Sevilla gegen den BVB und Borussia Mönchengladbach sind live beim "Netflix des Sports" zu sehen. Das Gastspiel des FC Bayern ist dagegen bei Sky zu sehen.

Champions League: Die Hinspiele im Achtelfinale

Datum Heim Auswärts Übertragung Einzelspiel 16. Februar RB Leipzig FC Liverpool DAZN 16. Februar FC Barcelona Paris Saint-Germain Sky 17. Februar FC Sevilla Borussia Dortmund DAZN 17. Februar FC Porto Juventus Turin Sky 23. Februar Lazio Rom FC Bayern Sky 23. Februar Atletico Madrid FC Chelsea DAZN 24. Februar Borussia Mönchengladbach Manchester City DAZN 24. Februar Atalanta Bergamo Real Madrid Sky

Champions League: Die Rückspiel im Achtelfinale live im TV und Livestream

Bei den Rückspielen dagegen findet die "German Rule" Anwendung. Diese hat sich Sky bei der Rechtevergabe gesichert.

Der Pay-TV-Sender hat deswegen alle Rückspiele im Achtelfinale der Champions League mit deutscher Beteiligung als Einzelspiel live im Programm. Insgesamt laufen damit alle entscheidenden Partien des FC Bayern, von Dortmund, Leipzig und Mönchengladbach bei Sky.

DAZN bleibt damit eine Partie pro Spieltag. Somit laufen ebenfalls vier Begegnungen der Achtelfinal-Rückspiele beim Streamingdienst.

Champions League: Die Rückspiele im Achtelfinale

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung Einzelspiel 9. März Juventus Turin FC Porto DAZN 9. März Borussia Dortmund FC Sevilla Sky 10. März FC Liverpool RB Leipzig Sky 10. März Paris Saint-Germain FC Barcelona DAZN 16. März Manchester City Borussia Mönchengladbach Sky 16. März Real Madrid Atalanta Bergamo DAZN 17. März FC Chelsea Atletico Madrid DAZN 17. März FC Bayern Lazio Rom Sky

Champions League: Die Termine der K.o.-Runde

Die K.o.-Runde der Champions League beginnt Mitte Februar. Das Achtelfinale ist dabei aufgesplittet. Insgesamt gibt es somit vier Spieltage für die Hinspiele sowie vier Spieltage für die Rückspiele.

Das Finale ist für den 29. Mai angesetzt. Das Endspiel soll in Istanbul stattfinden.