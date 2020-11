Champions League: Schachtar Donezk gegen Borussia Mönchengladbach heute im Liveticker

Nach starken Leistungen, aber nur zwei Punkten gegen Inter Mailand und Real Madrid, braucht Borussia Mönchengladbach am dritten Spieltag der Champions League in Donezk unbedingt drei Punkte, um weiter auf das Achtelfinale hoffen zu dürfen. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen. Auf DAZN könnt Ihr sogar im Livestream dabei sein!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Champions League: Donezk gegen Mönchengladbach heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Das Problem: Lediglich zwei Punkte haben die Fohlen auf dem Konto: In Mailand kassierte die Borussia in letzter Sekunde den 2:2-Ausgleich durch Romelu Lukaku, gegen Real verspielte sie gar eine 2:0-Führung, die bis zur 87. Minute Bestand hatte. "Man darf vielleicht gar nicht darüber nachdenken, dass wir jetzt sechs oder vier Punkte haben könnten. Dann wird's ganz bitter", erklärte Rose nach dem Spiel.

Vor Beginn:

Verkehrte Welt in der Gruppe D: Donezk steht mit vier Punkten an der Tabellenspitze und kann mit einem Sieg bereits einen großen Schritt zum Weiterkommen machen. Die Gladbacher folgen auf Platz zwei - vor Inter Mailand und Real Madrid!

Vor Beginn:

Die beiden Teams stehen sich erstmals gegenüber. Zweimal traf die Borussia bisher im Europapokal auf eine ukrainische Mannschaft, beide Male war es allerdings Dynamo Kiew. In der Champions-League-Qualifikation 2012 setzte sich Dynamo knapp durch.

Vor Beginn:

Die Partie steht unter der Leitung des niederländischen Schiedsrichters Serdar Gözübüyük, der im bisherigen Wettbewerb bereits das 2:2 von RB Salzburg gegen Lokomotive Moskau leitete.

Vor Beginn:

Anstoß für die Begegnung im Olimpijskyi in Kiew ist um 18.55 Uhr. Die ursprüngliche Zulassung von Fans hat das zuständige Gesundheitsministerium aufgrund der aktuellen Corona-Situation zurückgzeogen.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker der Champions-League-Begegnung Schachtar Donezk gegen Borussia Mönchengladbach am dritten Spieltag der Gruppenphase.

Borussia Mönchengladbach in Donezk heute live im TV und Livestream

Das Champions-League-Spiel zwischen Schachtar Donezk gegen Borussia Mönchengladbach ist live und exklusiv in voller Länge auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst hat sich in der Gruppenphase die Übertragungsrechte für sieben der acht Partien eines jeden Spieltags gesichert.

Ab 18.40 Uhr beginnt der Streamingdienst mit seiner Vorberichterstattung zum Spiel der Fohlen, im Einsatz sind Moderator Christoph Stadtler, Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch.

Nicht nur bei der Champions League könnt Ihr auf DAZN live dabei sein: Zudem sind dort Spiele aus der Bundesliga, Europa League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 und vieles mehr live zu sehen. Das DAZN-Angebot könnt Ihr sogar für einen Monat kostenlos testen.

Alternativ wird das Spiel der Borussia in Kiew im Rahmen der Sky-Konferenz in Teilen gezeigt, der Pay-TV-Sender überträgt jeweils eine Partie pro Spieltag in voller Länge und hat sich heute für die Begegnung RB Salzburg - FC Bayern entschieden.

Donezk gegen Mönchengladbach: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Während Denis Zakaria aufgrund von Trainingsrückstand weiter ausfällt, steht der Einsatz von Innenverteidiger Nico Elvedi noch auf der Kippe: "Es gibt grundsätzlich Entwarnung. Bei Nico entscheidet jede Stunde, ob er gegen Donezk auflaufen kann", sagte Trainer Marco Rose.

Donezk: Trubin - Dodo, Bondar, Matviienko, Korniyenko - Stepanenko - Tete, Marcos Antonio, Marlos, Solomon - Junior Moraes

Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Plea

Champions League: Die Spiele am Dienstag im Überblick

Im Parallelspiel treffen Lokomotive Moskau und Atletico Madrid aufeinander. Später am Abend ist Titelverteidiger Bayern München bei RB Salzburg gefordert und will den dritten Sieg im dritten CL-Spiel einfahren.