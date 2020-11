Bayern München ohne Neuer, Goretzka und Lewandowski bei Atletico Madrid

Der FC Bayern München wird am 5. Spieltag der Champions League bei Atletico Madrid ohne Kapitän Manuel Neuer und Stürmer Robert Lewandowski antreten. Dies bestätigte Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz am Montagmittag.

"Alle drei bleiben hier. Leon und Lewy sind angeschlagen. Wenn jemand nicht bei 100 Prozent ist, bringt es der Mannschaft nicht so viel. Auch für Coco Tolisso hat es nicht gereicht", sagte Flick am Montag. Bei Weltmeister Tolisso hoffe er, "dass die Verletzung nicht so schwerwiegend ist. Wir hoffen, dass er am Samstag gegen Leipzig wieder dabei sein kann", so Flick, der das Spiel aber dennoch nicht einfach so abschenken will.

"Nein. Wir vertrauen dem ganzen Kader. Wir freuen uns auf das Spiel. Sie haben die beste Defensive, die zweitbeste Offensive. Dazu einen Trainer, der die letzten Jahre herausragend gearbeitet hat. Der das Team immer wieder auf eine andere Ebene hebt. Es ist eine große Freude, dort zu spielen."

Bayern steht nach vier Siegen in den ersten vier Spielen bereits als Sieger der Gruppe A fest und ist für das Achtelfinale der Königsklasse gesetzt. Zuletzt gewannen die Bayern 15 Spiele in der Champions League in Folge.

FC Bayern: Alaba-Rückkehr auf Lieblingsposition?

Gegen die Rojiblancos wird es jedoch besonders im Mittelfeldzentrum nun personell ganz eng. Neben Goretzka und Tolisso fehlt auch Joshua Kimmich nach wie vor aufgrund einer Meniskus-OP. Zudem ist Neuzugang Tanguy Nianzou nicht spielberechtigt und Marc Roca nach seinem Platzverweis gegen Salzburg gesperrt.

Es läuft daher wohl beim deutschen Rekordmeister auf eine Doppelsechs mit Javi Martinez und David Alaba hinaus. Der Abwehrchef könnte also auf seine Lieblingsposition im defensiven Mittelfeld vorrücken, während Jerome Boateng und Niklas Süle die Innenverteidigung bilden. Links wird wahrscheinlich Lucas Hernandez verteidigen.

Für Ersatztorhüter Alexander Nübel wird das Spiel in Madrid hingegen die erste echte Bewährungschance sein. Der 24 Jahre alte Schlussmann war bis dato lediglich im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren zum Einsatz gekommen, in der Sturmspitze wird Eric Maxim Choupo-Moting wohl beginnen und Robert Lewandowski ersetzen.