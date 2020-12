Am heutigen Dienstag steht in den Gruppen A bis D der vorletzte Spieltag der Gruppenphase in der UEFA Champions League an. Wir zeigen Euch, welche Spiele Sky heute live zeigt.

Champions League: Diese Spiele zeigt Sky heute live

Der Kampf um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League geht in die heiße Phase. Heute steht der 5. Spieltag auf der Tagesordnung. Mit von der Partie ist der FC Bayern.

Das Spiel der Münchner im Metropolitano in Madrid wird in Deutschland exklusiv bei Sky zu sehen sein. Der Kommentator der Partie ist Wolff Fuss und das Spiel wird auf dem Sender Sky Sport 1 HD übertragen. Das frühere Abendspiel zwischen den Salzburgern und Lokomotiv Moskau gibt es auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Hier übernimmt Martin Konrad das Mikrofon und führt durch die Partie aus der Mozartstadt. Los gehts um 18:30 Uhr mit der Übertragung. Außerdem können alle anderen Partien des Spieltags in der Konferenz angesehen werden.

Die restlichen Partien des Tages gibt es ausschließlich bei DAZN. Der Streaminganbieter hatte 14 von 16 Partien pro Spieltag im Programm.

Champions League - Diese Spiele zeigt Sky heute live: Der Überblick

Uhrzeit Team 1 Team 2 Stadion Gruppe 18.55 Uhr FC Salzburg Lokomotiv Moskau Stadion Salzburg A 21.00 Uhr Atletico Madrid FC Bayern Metropolitano A

Champions League heute im LIVETICKER

Alle Champions League Fans, die den Knaller-Spieltag heute nicht live mitverfolgen können, sollten den SPOX Liveticker zur Champions League aufrufen. Hier verpasst Ihr keine Szene des Spiels und könnt mit anderen Usern über die Taktik oder Spielentwicklungen diskutieren.

Champions League Highlights Dienstag bei DAZN

Die Highlights der hochkarätigen Partien bekommt Ihr zügig nach Abpfiff der genannten Partien geliefert. Wer nicht nur auf Highlights steht, sondern die Begegnungen auch live verfolgen möchte, dem sei ein Abonnement beim Streamingdienst DAZN ans Herz gelegt. Hier könnt Ihr die meisten Champions League live und exklusiv ansehen und das auch noch von eurem Smartphone, Tablet oder Smart-TV.

Auf DAZN findet Ihr jede Menge Spitzenfußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Primera Division, etc), aber auch US-Sport (MLB, NFL, NHL), Boxen, WWE, UFC, Tennis - und natürlich auch die Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2.

