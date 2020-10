Spanische Pressestimmen zu Borussia Mönchengladbach vs. Real Madrid: "Am Rand eines Desasters"

Die spanischen Medien sahen Real Madrid angesichts des 0:2-Rückstandes bis zur 87. Minute in Mönchengladbach im Champions-League-Gruppenspiel am "Rand eines Desasters" (AS). Am Ende spielten die Königlichen aber noch 2:2 bei der Borussia (Hier gibt es die Video-Highlights). "Real war schon in der Notaufnahme, hatte am Ende viel Glück", urteilte Sport. Die spanischen Pressestimmen im Überblick:

Marca: "Erstes Gebot von Real Madrid: NIEMALS AUFGEBEN. Wieder ein Wunder in der Champions League. Zum x-ten Mal erleben wir eine Wiederauferstehung. Real war schon k.o., mit einem Fuß in der Europa League. Real Madrid muss nun den Taschenrechner benutzen. Was für ein Hammertor von Thurams Sohn! Die Fohlen entpuppten sich als der erwartet schwere Gegner, der auf schnelle Konter setzte."

AS: "Gladbach brachte Real an den Rand eines Desasters. Ein goldener Punkt für Madrid. Die Bundesliga-Teams laufen ohne Leine durch Europa herum, deswegen muss man sie ernst nehmen. Mönchengladbach ist ein Team, das lieber abwartet, statt den Gegner zu überrennen. Der Fußball honorierte die Geduld der Gladbacher. Die beiden Wunder von Casemiro retten Real vor dem Ruin."

Sport: "Thuram lässt mit zwei Toren Reals Abwehr schlecht aussehen. Real war schon in der Notaufnahme, hatte am Ende viel Glück. Gladbach zeigte, dass sie eine sehr effektive Mannschaft sind. Plea und Stindl waren dem 3:0 ganz nahe. Die Borussia vergeigt schon wieder den Sieg in letzter Sekunde. Real zieht gerade noch den Kopf aus der Schlinge."

El Mundo Deportivo: "Zwei Ohrfeigen von Thuram an Real. Madrid stand am Rande des K.o. Real war kurz davor, in Deutschland unterzugehen. Der Ausgleichstreffer verhindert eine weiße Tragödie in Europa. Real muss gegen Inter Mailand einen Zahn zulegen. Das Konterspiel Gladbachs wirkte recht gefällig."