FC Bayern nach dreckigem Sieg bei Lokomotive Moskau: Auch müde Beine können kicken

Siegeszug fortgesetzt: Triple-Gewinner Bayern München hat mit einem 2:1 bei Lokomotive Moskau (Hier gibt es die Video-Highlights) in der Champions League schon früh die Weichen auf Achtelfinale gestellt - dabei aber einige Schwächen gezeigt.

Mit kleinen Augen und müden Beinen schlichen die Bayern-Stars zu nachtschlafender Zeit zum Coronatest. Erst als die Profis um Anführer Joshua Kimmich nach 3 Uhr an der Säbener Straße die letzte Pflicht einer strapaziösen Risikoreise nach Russland erfüllt hatten, durften sie endlich nach Hause ins Bett. Zur besseren Erholung gab Hansi Flick seinem Team am Mittwoch frei.

Während seine geschlauchten Spieler ausschlafen durften, war der Erfolgscoach nach dem wenig berauschenden 2:1 (1:0) bei Lokomotive Moskau mit seinen Gedanken schon wieder bei den nächsten Aufgaben.

"Das war ein Arbeitssieg, den kann man auch dreckig nennen. Abhaken, jetzt bereiten wir uns auf Köln vor", sagte Flick lapidar.

Für den Triple-Gewinner, der in der russischen Hauptstadt seine beeindruckende Rekord-Siegesserie in der Champions League auf 13 Spiele ausbaute, stehen drei weitere kräftezehrende Auswärtsduelle an: Nach der Partie am Samstag (15.30 Uhr) beim FC geht es am kommenden Dienstag in der Königsklasse bei RB Salzburg schon wieder weiter, ehe es am 7. November zum Bundesliga-Gipfel bei Borussia Dortmund kommt.

Flick: Es gibt "keinen Grund zum Jammern"

Entsprechend muss Flick die hohe Belastung steuern. Auch in Moskau, von wo die Bayern direkt nach dem Spiel mit Sondergenehmigung nach Hause geflogen waren, nahm er einige Wechsel vor. Es gebe "keinen Grund zum Jammern", betont er zudem immer wieder: "Man kann auch mit müden Beinen gut Fußball spielen."

Gut war es gegen Lokomotive nach den jüngsten Gala-Auftritten gegen Frankfurt (5:0) und Atletico (4:0) nicht, aber dafür effektiv. Nach der Führung durch Leon Goretzka (13.) und dem Ausgleich von Anton Mirantschuk (70.) hatten die Bayern durch Kimmich (79.) eiskalt zurückgeschlagen.

"Das zeigt den Spirit der Mannschaft. Das ist diese individuelle Klasse und dieser unbedingte Wille", lobte Kapitän Manuel Neuer bei Sky. Auch Flick hob die "tolle Moral" hervor.

Lokomotive Moskau - FC Bayern München: Die FCB-Spieler in der Einzelkritik © getty 1/15 Der FC Bayern hat mit Mühe den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel der Champions League geholt. Beim 2:1-Erfolg bei Lokomotive Moskau zeigte sich vor allem die Bayern-Defensive anfällig. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/15 Manuel Neuer: Musste kurz nach Anpfiff erstmals gegen Smolov zupacken. Danach ein ruhiger Abend, ehe nach einer Stunde Lok-Angriff um Lok-Angriff auf ihn zurollte. Beim Gegentreffer ohne Chance. Note: 3,5. © imago images / ITAR-TASS 3/15 Benjamin Pavard: Frönte lange seiner Leidenschaft als Teilzeit-Offensivkraft und beeindruckte mit sehenswerten Volley-Hereingaben. Eine dieser Flanken fand den Kopf Goretzkas zum 1:0. Note: 3. © imago images / Poolfoto UCL 4/15 Niklas Süle: Ließ bis auf einen Smolov-Kopfball im ersten Durchgang nichts zu, in Halbzeit zwei aber teilweise zu häufig falsch postiert. Lief mehrfach nur hinterher, verhinderte aber mit seiner Grätsche immerhin das 1:2 (78.). Note: 4. © Maxim Shemetov - Pool/Getty Images 5/15 David Alaba: Wirkte über weite Strecken unkonzentriert, einige ungewohnte Flüchtigkeitsfehler. Beim Ausgleich ließ er (gemeinsam mit Hernandez) Flankengeber Ze Luis gewähren. Note: 4,5. © imago images / ITAR-TASS 6/15 Lucas Hernandez: Die Russen versteiften sich einigermaßen auf seine Seite. Einmal auch mit Erfolg, Ze Luis entwischte Hernandez und bediente den mitgelaufenen Miranchuk. Note: 4. © imago images / ITAR-TASS 7/15 Joshua Kimmich: Musste eigentlich auf 2:0 stellen und machte schon bessere Spiele im Mittelfeld. Allerdings: Kimmich wurde seinem Anspruch als Führungsspieler gerecht, indem er in herausragender Manier das 2:1 erzielte. Note: 2,5. © imago images / Anton Novoderezhkin/TASS 8/15 Corentin Tolisso: Vor allem in der ersten halben Stunde Bayerns Schaltzentrale und unheimlich präsent. Immer wieder sehenswerte Spielverlagerungen, sein punktgenauer Diagonalball auf Pavard (13.) leitete das 1:0 ein. Note: 2,5. © imago images / ITAR-TASS 9/15 Thomas Müller: Musste auf seiner missliebigen Position rechts außen ran. Lief wieder enorm viel, über ihn lief jedoch nur wenig. Gewann keinen Zweikampf und wich in der Pause für Gnabry. Note: 4. © imago images / ITAR-TASS 10/15 Leon Goretzka: Führte in Halbzeit eins die meisten Zweikämpfe (55,6 Prozent gewonnen) und kam auf insgesamt vier Balleroberungen. Noch viel wichtiger war allerdings sein platzierter Kopfball zum 1:0. Note: 2,5. © MAXIM SHEMETOV/POOL/AFP via Getty Images 11/15 Kingsley Coman: Sehr engagiert und aktiv. Coman wurde regelmäßig auf links in Szene gesetzt, vermochte es jedoch nicht, seine zahlreichen Flanken an den Mann zu bringen. Einmal im Pfostenpech (25.). Note: 3,5. © imago images / ITAR-TASS 12/15 Robert Lewandowski: Wurde insgesamt gut von der Lok-Abwehr markiert. Holte via Solo einen Elfer raus, den der VAR jedoch wegen vorheriger Abseitsstellung einkassierte. Note: 3,5. © Sascha Steinbach-Pool/Getty Images 13/15 Javi Martinez: Kam für Goretzka und fungierte als Sechser. Der Routinier trug aber nicht zur Stabilisierung bei. Keine gute Abstimmung mit der Innenverteidigung, dafür aber mit Kimmich, dessen Tor Martinez vorbereitete. Note: 4. © WOLFGANG RATTAY/POOL/AFP via Getty Images 14/15 Serge Gnabry: Nach seinem Falsch-Positiv-Test wieder im Kader. Ersetzte Müller, kam aber nur selten in gefährliche Aktionen. Guter Pass auf Kimmich, der das 2:0 jedoch verpasste. Note: 3,5. © imago images / Philippe Ruiz 15/15 Douglas Costa: Brachte nach seiner Einwechslung keine bahnbrechenden Impulse. Note: 3,5.

Flick und Kimmich nennen Kritikpunkte

Und sonst? "Wir haben uns in der Abwehr nicht gut angestellt. Das haben wir im Verbund nicht gut gemacht", monierte Matchwinner Kimmich die oft nachlässige Defensivarbeit der wackligen Münchner Viererkette um den diesmal wenig souveränen Abwehrchef David Alaba bei DAZN. Man habe nur "Glück gehabt", ergänzte der Nationalspieler kritisch, "dass Moskau das schlecht ausgespielt hat".

Auch Flick mahnte vor den stressigen nächsten Wochen an, "dass wir nicht ganz so Druck auf den Ball bekommen haben, einige Dinge müssen wir besser machen". Zu allem Überfluss habe sein Team in Moskau "unnötige Meter laufen" müssen.

Kleinere Sorgen bereitet auch sein Personal. Thomas Müller, der sein 545. (!) Pflichtspiel für die Bayern absolvierte, und Goretzka waren zur Pause leicht angeschlagen ausgewechselt worden.

Müller habe schon die ganze Woche "über muskuläre Probleme geklagt. Das konnte nicht genau definiert werden, deshalb hat er auch gespielt. Leon hatte Probleme in der Wade. Man muss mal gucken, ob das eine schlimmere Verletzung ist", sagte Flick, sprach aber gleichzeitig von einer "Vorsichtsmaßnahme".