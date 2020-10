Champions League: Borussia Mönchengladbach gibt Sieg bei Inter Mailand aus der Hand

Borussia Mönchengladbach hat in der Fußball-Oper San Siro ein echtes Drama erlebt: Bei ihrem Champions-League-Comeback nach vier Jahren drehte die Fohlenelf gegen Inter Mailand zunächst einen Rückstand in eine 2:1-Führung, musste sich durch einen Treffer von Romelu Lukaku in der 90. Minute aber mit einem 2:2 (0:0) begnügen (die Highlights im Video).

Ramy Bensebaini per Foulelfmeter (63.) und Jonas Hofmann (84.) brachten vor 1000 Zuschauern zunächst die lange harmlosen, aber eiskalten eiskalten Gladbacher in Führung. Lukaku (49.) hatte Inter zunächst nach vorn gebracht. Immerhin: Im dritten Anlauf startete die Borussia erstmals mit einem Punktgewinn in die Königsklasse und darf trotz der kommenden Gegner Real Madrid und Schachtjor Donezk leise von der K.o.-Phase träumen.

"Frech und unangenehm" sollte sein junges Team in der Fußball-Oper San Siro auftreten, hatte Trainer Marco Rose vor Anpfiff gefordert. Eine Marschroute, die sein Team zu Beginn mit viel Aufwand umsetzte. Mit fünf Champions-League-Debütanten in der Startelf bot die Borussia dem Favoriten kämpferisch die Stirn, spielerisch hatte Inter aber Vorteile. Vor allem Abwehrchef Matthias Ginter stemmte sich mit Erfolg gegen die Angriffswellen.

Eigene Akzente setzte die Borussia vor 1000 Zuschauern kaum, weil die Bälle in der gegnerischen Hälfte viel zu schnell verloren gingen. Der frisch gebackene Vater Alassane Plea, der Kapitän Lars Stindl aus der Startelf verdrängte, hing in der Sturmspitze völlig in der Luft. Dabei hatte Rose dem Franzosen mit Marcus Thuram, Neu-Nationalspieler Jonas Hofmann und Breel Embolo gleich drei reine Offensiv-Kräfte zur Seite gestellt.

Den Ton gab aber Inter an. Die Nerazzurri, die vor rund zwei Monaten noch im Finale der Europa League standen, suchten immer wieder Lukaku. Der Starstürmer war aber bei Nico Elvedi noch gut aufgehoben. Mehr Gefahr ging von Christian Eriksen aus, der auch die erste gute Chance hatte. Christoph Kramer (21.) rettete mit der Fußspitze.

Mit diesem Kader spielte Borussia Mönchengladbach zuletzt in der Champions League © imago images / Revierfoto 1/24 Borussia Mönchengladbach ist zurück in der Champions League. Nach dreijähriger Abstinenz haben die Fohlen eine Hammergruppe mit Real Madrid, Schachtor Donezk und Inter bekommen. Zum Auftakt geht es nach Mailand (ab 21 Uhr live auf DAZN). © imago images / Revierfoto 2/24 Zuletzt scheiterte die Borussia in der Saison 2016/17 in der Gruppenphase an Manchester City, dem FC Barcelona und Celtic Glasgow. Am Ende landete man auf Rang 4. Wir blicken zurück und zeigen Euch, wer damals im Kader stand. © imago images / Alterphotos 3/24 YANN SOMMER: Der Keeper bestritt alle sechs Spiele über die volle Spielzeit und kassierte dabei zwölf Gegentore. Der 31-Jährige ist auch weiterhin die Nummer eins von Borussia Mönchengladbach und der Schweizer Nationalmannschaft. © imago images / Jan Huebner 4/24 TOBIAS SIPPEL: Stand sechsmal im Kader, musste aber immer 90 Minuten lang von der Bank zusehen. Wartet daher noch auf seinen ersten Einsatz in der Champions League. Die Chancen dazu stehen jedoch schlecht, ist weiterhin klarer Ersatzkeeper hinter Sommer. © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 5/24 ANDREAS CHRISTENSEN: Der Däne war insgesamt für zwei Spielzeiten vom FC Chelsea ausgeliehen. Der Innenverteidiger kehrte 2017 zurück zu den Blues. Dort zunächst Stamm- , dann Ergänzungsspieler. Aktuell unter Lampard wieder gesetzt. © imago images / Jan Huebner 6/24 TONY JANTSCHKE: Der Ur-Gladbacher ist bereits seit 2007 im Verein. Jantschke absolvierte 2016/17 insgesamt vier Partien. In den vergangenen Jahren rutschte er ins zweite Glied. In dieser Saison bislang erst mit 14 Bundesliga-Minuten. © imago images / Jan Huebner 7/24 JANNIK VESTERGAARD: Der Abwehrhüne fehlte nur in den beiden Partien gegen Manchester City (0:4, 1:1). Nach einer weiteren Bundesliga-Saison wechselte der Däne für 25 Mio. Euro zu Southampton. Unter Trainer Ralph Hasenhüttl gesetzt. © imago images / VI Images 8/24 NICO ELVEDI: Der Schweizer wurde auf allen Positionen der Abwehrkette eingesetzt. Nach den Abgängen von Christensen und Vestergaard wurde er zum unumstrittenen Stammspieler in der BMG-Innenverteidigung. © imago images / Pro Shots 9/24 JULIAN KORB: Verschuldete gegen Celtic den Elfmeter zum 1:1 und flog nach einer Notbremse vom Platz. Nach der Saison kehrte er den Fohlen den Rücken und schloss sich Hannover 96 an. Dort lief sein Vertrag nach drei Jahren aus. Derzeit vereinlos. © imago images / Eibner 10/24 OSCAR WENDT: Musste das 0:4 zum Abschluss gegen Barca von der Bank aus verfolgen, ansonsten immer über 90 Minuten mit dabei. Auch im Alter von 34 Jahren immer noch eine wichtige Stütze, aktuell hat aber Remy Bensebaini hinten links die Nase vorne. © imago images / MIS 11/24 NICO SCHULZ: Lediglich zweimal wurde er eingewechselt. Der Linksverteidiger zog danach zur TSG weiter, wo Dortmund auf ihn aufmerksam wurde. Konnte bislang aber die 25-Millionen-Euro-Ablöse auch wegen vieler Verletzungen nicht rechtfertigen. © imago images / Jan Huebner 12/24 MAHMOUD DAHOUD: Schaffte im Jahr davor den Durchbruch und schnupperte erstmals Luft auf dem internationalen Parkett. Der BVB zahlte nach der Saison zwölf Millionen Euro für ihn. Dort meist nur Ergänzungsspieler, zuletzt erstmals für das DFB-Team berufen. © imago images / AFLOSPORT 13/24 TOBIAS STROBL: Kam im Sommer 2016 ablösefrei von Hoffenheim und fehlte nur bei einem Spiel verletzt. Verließ die Borussia im vergangenen Sommer ablösefrei. Der 30-Jährige unterschrieb beim FC Augsburg einen Vertrag bis 2023. © imago images / AFLOSPORT 14/24 CHRISTOPHER KRAMER: Kehrte vor der Saison von Leverkusen zurück. Machte fünf CL-Spiele, war nur gegen ManCity gelbgesperrt. In dieser Saison unter Trainer Rose unumstrittener Stammspieler, verpasste bislang keine einzige Pflichtspielminute. © imago images / Norbert Schmidt 15/24 DJIBRIL SOW: Der damals 19-Jährige kam damals zu keinem Einsatz. Insgesamt durfte er nur dreimal in der Spielzeit 2016/17 ran. Ging danach zu den Young Boys Bern und reifte dort zum Führungsspieler. 2019 schnappte sich Eintracht Frankfurt den Sechser. © imago images / Pro Shots 16/24 RAFFAEL: Spielte in dieser Saison zumeist als Zehner hinter den Spitzen. Brachte die Fohlen zuhause beim 1:1 gegen ManCity mit 1:0 in Führung. In den vergangenen Jahren wurde seine Rolle immer kleiner. Der Publikumsliebling wurde im Sommer ausgemustert. © imago images / Jan Huebner 17/24 FABIAN JOHNSON: Kam in der Gruppenphase auf fünf Einsätze. Richtig festspielen konnte er sich in den vergangenen Jahren nicht mehr. Auch deshalb wurde sein Kontrakt in diesem Sommer nicht verlängert. Aktuell auf Vereinssuche. © imago images / MIS 18/24 THORGAN HAZARD: Ein weiterer Ex-Gladbacher, der mittlerweile für den BVB kickt. Wurde 2019 nach überzeugenden Spielzeiten für BMG für 25,5 Mio. Euro abgegeben. Brachte die Borussia 2016 zuhause gegen Barca mit 1:0 in Führung. © imago images / MIS 19/24 ANDRE HAHN: Hatte beim 2:0 gegen Celtic einen überragenden Auftritt, als er ein Tor vorbereitete und das zweite selbst erzielte. Sein Wechsel zum HSV ein Jahr später entpuppte sich als Reinfall. Ist seit 2018 wieder zurück beim FC Augsburg. © imago images / Jan Huebner 20/24 JONAS HOFMANN: Spielte sich erst gegen Ende seiner ersten Saison in der BMG-Startelf fest, kam daher in der Königsklasse nur auf zwei Einsätze. Nicht mehr wegzudenken bei den Fohlen. Durfte sich zuletzt über eine DFB-Nominierung freuen. © imago images / DeFodi 21/24 LARS STINDL: Der Kapitän war mit zwei Toren bester Torschütze der Gladbacher. Flog gegen Manchester City mit Gelb-Rot vom Platz und verpasste die 0:4-Pleite gegen Barca. Heute immer noch absoluter Führungsspieler im Team. © imago images / DeFodi 22/24 IBRAHIMA TRAORE: Der quirlige Rechtsaußen kam damals immerhin auf vier Einsätze, ehe er lange ausfiel. Seit Jahren werfen ihn Verletzungen immer wieder zurück. In dieser Saison hat er erst 35 Minuten auf dem Konto. © imago images / Claus Bergmann 23/24 PATRICK HERRMANN: 2016/17 überwiegend Einwechselspieler. Seither geht es für ihn immer in die andere Richtung. Knackt Anfang des Jahres den Bundesliga-Rekord für die meisten Auswechslungen. In dieser Saison kommt er dagegen wieder von der Bank. © imago images / MIS 24/24 ANDRE SCHUBERT: Der Coach führte das Team in die Königsklasse und musste nur wenige Wochen nach dem Ausscheiden seinen Stuhl räumen. Nach einem Intermezzo bei Eintracht Braunschweig übernahm er Holstein Kiel. Wurde dort nach nur sieben Partien entlassen.

Champions League: Lukaku rettet Inter

Gladbach fand nun offensiv wenig bis gar nicht statt. Wie befürchtet machte sich die mangelnde Erfahrung bemerkbar: Roses Startelf kam in der Summe auf 81 Champions-League-Spiele, Inter dagegen auf 315. Kurz vor der Pause fassten die auch in der Bundesliga zuletzt noch etwas lahmen Fohlen immerhin mehr Mut. Es waren zarte Versuche, die schnell verpufften. Stattdessen zielte Lukaku auf der Gegenseite nach einem Tänzchen Zentimeter am Pfosten vorbei (41.).

Nach der Pause ging es dann hoch her: Erst herrschte im Gladbacher Strafraum Chaos, Kramer fälschte den Ball unglücklich in Richtung Lukaku ab - und der Belgier staubte aus der Drehung zum 1:0 ab. Lukaku traf damit auch im neunten Europapokalspiel in Folge.

Gladbach schien nun geschlagen, kam aber etwas überraschend zurück: Schiedsrichter Björn Kuipers (Niederlande) entschied nach einem Foul von Arturo Vidal an Thuram nach Ansicht der TV-Bilder zurecht auf Strafstoß. Bensebaini ließ sich die Chance nicht nehmen.

In der Schlussphase hatte die Borussia zunächst Glück: Lautaro Martinez traf den Pfosten (82.), doch nur zwei Minuten später schlug Hofmann zu. Der Sieg war nah, dann war Lukaku erneut zur Stelle.