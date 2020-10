Immobile nach Lazio-Sieg gegen BVB: "Ein perfektes Spiel"

Nach dem 3:1-Erfolg von Lazio Rom zum Auftakt der Champions League gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund geriet Ciro Immobile ins Schwärmen.

"Das waren unglaubliche Emotionen, den Klub und dieses Trikot zurück in die Champions League zu bringen. Und wir sind sehr zufrieden, weil es ein perfektes Spiel war", sagte der Stürmer, der die Pleite des BVB mit seinem Treffer in der sechsten Minute eingeleitet hatte.

Immobile war in der Spielzeit 2014/2015 in Dortmund als Transferflop krachend gescheitert. Nach seiner Rückkehr nach Italien aber blühte er wieder auf und wurde dreimal Torschützenkönig der Serie A. In der vergangenen Saison holte er sich mit 36 Saisontreffern sogar den Goldenen Schuh für den erfolgreichsten Schützen des Kontinents.