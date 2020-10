Schachtjor Donezk gegen Inter Mailand heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppe B der UEFA Champions League steht der 2. Spieltag an. Schachtjor Donezk empfängt Inter Mailand am Dienstagabend. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Partie - und wir verraten Euch, wie Ihr das Spiel heute live sehen könnt.

Du willst fast alle Spiel der UEFA Champions League live und exklusiv sehen? Dann sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat!

Die Gruppe B in der diesjährigen Champions League gilt ohne Zweifel als Todesgruppe: Mit Inter Mailand und Real Madrid sind gleich zwei internationale Schwergewichte vertreten. Doch auch Gladbach und Donezk sind nicht zu unterschätzen.

Am heutigen Dienstag reist der FC Internazionale zu Schachtjor Donezk nach Kiew. Das Aufeinandertreffen wird richtungsweisend in der Gruppe sein, da beide Teams bislang ungeschlagen sind und nichts anderes als die K.o.-Runde im Blick haben.

Besonders die Mailänder sind heiß auf einen Sieg, nachdem für das Team von Antonio Conte im vergangenen Jahr nur der dritte Platz in der Gruppenphase heraussprang.

Die personelle Situation könnte bei Inter besser sein: Trainer Conte stehen in Milan Skriniar, Ashley Young und Roberto Gagliardini gleich drei Stammspieler nicht zur Verfügung. Besonders Skriniars Ausfall schadet den Schwarz-Blauen mächtig, ohne ihn rückten die gelernten Außenverteidiger Aleksander Kolarov und Danilo D'Ambrosio im Mailänder-Derby in die Dreierkette - mit mäßigem Erfolg.

Schachtjor Donezk gegen Inter Mailand heute live: Alle Infos zur Partie

Hier seht Ihr alle wichtigen Infos zur Partie:

Datum: 25.10.2020

25.10.2020 Anstoß: 18.55 Uhr

18.55 Uhr Stadion: NSK Olimpijskyj, Kiew

NSK Olimpijskyj, Kiew Übertragung: DAZN

Kommentator: Max Siebald

Schachtjor Donezk gegen Inter Mailand heute live im TV und Livestream

Das richtungsweisende Spiel wird heute exklusiv auf DAZN zu sehen sein. Die Übertragung startet ca. zehn Minuten vor Beginn der Partie.

In Sachen Fußball seid Ihr beim "Netflix des Sports" an der richtigen Adresse: Champions League, Europa League, dazu 40 Spiele der Bundesliga exklusiv und alle Spiele aus La Liga, Serie A und Ligue 1. Damit nicht genug: Ihr bekommt auf DAZN auch den besten US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), die WWE, spektakuläre Box- und UFC-Events, Tennis und vieles mehr. Und zusätzlich gibt es noch Eurosport 1 und Eurosport 2 obendrauf.

Hier kommt Ihr zum kostenlosen Probemonat!

Schachtjor Donezk gegen Inter Mailand heute im Liveticker

Wenn Ihr das Spiel nicht live sehen könnt, dann solltet Ihr zum Liveticker von SPOX greifen. SPOX hat zu allen Spielen der Königsklasse einen Liveticker parat, mit dem Ihr nichts Wichtiges verpasst. Hier geht es zur Übersicht.

Und hier ist der Liveticker zu Donezk - Inter.

Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid heute live: Die Tabelle von Gruppe B