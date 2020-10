Champions League: Manchester United gegen RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Duell mit Manchester United will RB Leipzig am zweiten Spieltag der Champions League die Tabellenführung in der Gruppe H verteidigen. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und Livestream.

Manchester United gegen RB Leipzig: Wann und wo findet die Partie statt?

Anstoß für die Begegnung Manchester United gegen RB Leipzig ist am heutigen Mittwoch, 28. Oktober, um 21 Uhr. Gespielt wird im legendären Old Trafford in Manchester.

Die Partie steht unter der Leitung des Slowenen Matej Jug, der von Tomaz Klancnik, Grega Kordez, Asmir Sagrkovic und Videoschiedsrichter Jose Maria Sanchez Martinez unterstützt wird.

Champions League: ManUnited vs. RB heute live im TV und Livestream

Das Spiel von RB Leipzig bei Manchester United ist nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Stattdessen teilen sich DAZN und Sky die Übertragungsrechte für die Partien der aktuellen Champions-League-Saison.

Während Sky an jedem Spieltag eine Partie exklusiv übertragen darf - dies ist heute das Parallelspiel von Borussia Dortmund -, zeigt ausschließlich der Streamingdienst den Auftritt der Leipziger live und in voller Länge. Beim Pay-TV-Sender ist die Begegnung lediglich im Rahmen einer Konferenzschaltung zu sehen.

DAZN geht um 20.45 Uhr mit Moderator Daniel Herzog, Kommentator Uli Hebel und Experte Sebastian Kneißl auf Sendung, neben der regulären Übertragung steht auch eine zweite Tonspur mit Fanatmosphäre bereit.

Champions League: Alle Spiele des Tages im SPOX-Liveticker verfolgen

Auch ohne DAZN- oder Sky-Abo müsst Ihr nicht auf die Königsklasse verzichten. SPOX begleitet alle Spiele des Tages in ausführlichen Livetickern.

Hier findet Ihr den Liveticker zur Partie United gegen RB.

Hier geht's zum heutigen Konferenz-Liveticker mit den späten Spielen des Tages.

Manchester United gegen RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die Roten Bullen müssen unter anderem auf Klostermann, Haidara, Mukiele und Laimer verzichten. Auch die Einsätze von Adams und Kampl sind noch fraglich.

United: de Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Alex Telles - Bruno Fernandes - McTominay, Pogba - Greenwood, Martial - Rashford

de Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Alex Telles - Bruno Fernandes - McTominay, Pogba - Greenwood, Martial - Rashford RB: Gulacsi - Orban, Upamecano, Halstenberg - Henrichs, T. Adams, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Nkunku - Poulsen

Champions League: Die Spiele des Tages im Überblick

Das Parallelspiel der Gruppe zwischen Basaksehir und Paris findet zur frühen Anstoßzeit statt. Aus deutscher Sicht ist außerdem der BVB im Einsatz, der gegen Zenit zum Siegen verdammt ist.

Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 18:55 Uhr Basaksehir PSG DAZN 18:55 Uhr Krasnodar Chelsea DAZN 21:00 Uhr Juventus Turin FC Barcelona DAZN 21:00 Uhr Manchester United RB Leipzig DAZN 21:00 Uhr Ferencvaros Dynamo Kiew DAZN 21:00 Uhr Borussia Dortmund Zenit Sky 21:00 Uhr FC Sevilla Stade Rennes DAZN 21:00 Uhr FC Brügge Lazio Rom DAZN

Champions League: Die Gruppe von RB Leipzig nach einem Spiel

Durch einen Doppelpack von Angelino besiegte RB am 1. Spieltag Basaksehir Istanbul. Die Red Devils setzten sich kurz vor Schluss gegen Vorjahresfinalist PSG durch.