Champions League: FC Bayern gegen Atletico Madrid heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern hat den ersten Härtetest direkt am Eröffnungs-Spieltag der Champions League vor sich: Atletico Madrid ist zu Gast und will die ersten Punkte in Gruppe A holen. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit DAZN seht ihr fast alle Spiele der Champions League live und exklusiv in voller Länge sowie alle Highlights der Königsklasse! Kostenlosen Probemonat hier sichern.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

FC Bayern gegen Atletico Madrid: Alle wichtigen Informationen

Datum: Mittwoch, 21. Oktober

Anpfiff: 21 Uhr

Stadion: Allianz Arena

Zum Champions-League-Duell zwischen dem FC Bayern und Atletico Madrid sind nach Rücksprache mit dem Münchner Gesundheitsamt keine Zuschauer zugelassen.

Champions League: Gegner des FCB in Gruppe A

Der FC Bayern und Atletico Madrid sind die klaren Favoriten für Platz 1 und 2 in Gruppe A.

Verein Jüngste CL-Teilnahme FC Bayern Finalsieg (2019/20) Atletico Madrid Viertelfinale (19/20) RB Salzburg Gruppenphase (2019/20) Lokomotive Moskau Gruppenphase (2018/19)

FC Bayern gegen Atletico Madrid: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die beiden Teams heute loslegen:

FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski.

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski. Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi - Koke, Saul - Llorente, Carrasco - Luis Suarez, Joao Felix.

Champions League: FCB gegen Atletico heute live im TV und Livestream sehen

FC Bayern gegen Atletico Madrid läuft heute nicht im Free-TV.

Sky zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport 2 UDH. Kommentator Wolff Fuss empfängt euch dort um 20.50 Uhr. Als Kunden des Pay-TV-Senders könnt Ihr die Partie auch im Livestream mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App sehen.

Auf DAZN sind die Highlights des Spiels ab etwa 23 Uhr auf Abruf verfügbar - sichert euch hier den kostenlosen Probemonat!

Champions League: FCB gegen Atletico heute im Liveticker

Falls Ihr das Spiel auch ohne Abonnement live verfolgen wollt, seid Ihr bei den SPOX-Livetickern perfekt. Dort werdet Ihr im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen versorgt.

Hier zum Liveticker FCB - Atletico.

© imago images / Sven Simon

FC Bayern: Der Zeitplan der kommenden Wochen

Der FC Bayern spielt ab heute drei englische Wochen hintereinander.

Auch in der anstehenden Bundesligapartie gegen Eintracht Frankfurt am 24. Oktober (Samstag) werden keine Zuschauer in der Allianz Arena zugelassen sein. Wie es zum nächsten Heimspiel der Münchner mit Fans aussieht, steht noch nicht fest.