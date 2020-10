BVB in der Champions League: Gruppe, Gegner und Termine von Borussia Dortmund

Am vergangenen Donnerstag wurde die Gruppenphase in der Champions League ausgelost. Wir zeigen Euch die Gegner von Borussia Dortmund und den Terminplan in der Königsklasse.

BVB in der Champions League: Die Gegner von Borussia Dortmund

Für die Schwarz-Gelben soll es in der kommenden Champions-League-Saison weiter gehen als noch 2019/2020, als gegen PSG bereits im Achtelfinale Endstation war. Damals spielte man im Parc des Princes das erste Geisterspiel der Champions-League-Geschichte.

Die Gruppenphase in der Champions League beginnt in diesem Jahr so spät wie nie. Aus bekannten Gründen wird das erste Mal am 20. Oktober der Ball rollen, schon am 8. Dezember sollen die Kandidaten für die K.o.-Runde feststehen.

Für die Borussen geht es in der Gruppe F gegen St. Petersburg, Lazio Rom und Club Brügge. Alles machbare Aufgaben für den deutschen Vizemeister. Für den Tross aus Dortmund geht es am 20. Oktober zum Auftakt nach Rom. Danach empfängt der BVB zuhause Zenit St. Petersburg.

Champions League - BVB: Alle Termine im Überblick

Hier seht Ihr alle Termine des BVB in der Champions League.

Datum Uhrzeit Gegner Dienstag, 20. Oktober 21.00 Lazio Rom (A) Mittwoch, 28. Oktober 21.00 St. Petersburg (H) Mittwoch, 04. November 21.00 Club Brügge (A) Dienstag, 24. November 21.00 Club Brügge (H) Mittwoch, 02. Dezember 21.00 Lazio Rom (H) Dienstag, 08. Dezember 21.00 St. Petersburg (A)

Champions League - BVB: Das sagen Watzke und Reus zur Auslosung

Hans-Joachim Watzke: "Vier starke Teams, eine interessante Gruppe. Das Wiedersehen mit Ciro Immobile, auf das wir uns sehr freuen, gibt dem Los Lazio Rom eine besondere Würze. Und in St. Petersburg sowie FC Brügge treffen wir alte Bekannte."

Marco Reus : "Klar hätten wir uns vielleicht gerne einen richtig großen Gegner gewünscht, auch ich persönlich. Es ist eine Gruppe, die sehr ausgeglichen scheint, wo wir aber schon weiterkommen wollen und auch müssen."

