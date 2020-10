Champions League mit FC Bayern und Real Madrid heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nur eine Woche nach dem 1. folgt in der Champions League schon der 2. Spieltag der Königsklasse. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Spiele des heutigen Dienstags live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Champions League heute live: Diese Spiele finden statt

Am 2. Spieltag nimmt die Königsklasse so richtig Fahrt auf: Am heutigen Dienstag sind dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach auch zwei deutsche Teams gefragt. Die Bayern reisen in die Hauptstadt Moskaus, zu Lokomotive, während Gladbach die Königlichen aus Madrid sind im Borussia-Park empfängt. Hier seht Ihr alle Begegnungen im Überblick.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Dienstag, 27.10 18:55 Uhr Lokomotive Moskau FC Bayern Dienstag, 27.10 18:55 Uhr Shakthar Donetsk Inter Mailand Dienstag, 27.10 21:00 Uhr Atletico Madrid RB Salzburg Dienstag, 27.10 21:00 Uhr Gladbach Real Madrid Dienstag, 27.10 21:00 Uhr FC Porto Olympiakos Piräus Dienstag, 27.10 21:00 Uhr Olympique Marseille Manchester City Dienstag, 27.10 21:00 Uhr Atalanta Bergamo Ajax Amsterdam Dienstag, 27.10 21:00 Uhr FC Liverpool FC Midtjylland

Champions League heute im TV und Livestream

Auch in dieser Saison wird es im Free-TV nur im Falle einer deutschen Finalbeteiligung eine Übertragung geben. Ansonsten teilen sich die kostenpflichtigen Anbieter Sky und DAZN die TV-Rechte.

Bis auf das Kracherspiel zwischen Gladbach und Real Madrid werden am heutigen Dienstag alle Partien UEFA Champions League beim Streaminganbieter DAZN zu sehen sein. Auch das Spiel des Titelverteidigers, FC Bayern München wird live ab 18:55 Uhr bei DAZN gezeigt.

Zum Spiel zwischen Real und Gladbach, das um 21 Uhr beginnt, bietet Sky seinen Kunden einen Livestream via Sky Go an, außerdem zeigt der Pay-TV-Sender alle parallel stattfindenden Spiele in seinem klassischen Konferenz-Format.

Champions League heute live: Gladbach und Bayern im TV und Livestream

Datum Uhrzeit Heim Auswärts TV-Übertragung Dienstag, 27.10 18:55 Uhr Lokomotive Moskau FC Bayern DAZN /Sky-Konferenz Dienstag, 27.10 21 Uhr Borussia Mönchengladbach Real Madrid Sky /Sky-Konferenz

Champions League: Gladbach gegen Real im Scheinwerferlicht

Für Borussia Mönchengladbach steht am 2. Spieltag der nächste Kracher an: Am Dienstagabend gastiert Real Madrid im Borussia-Park und ist nach der peinlichen Pleite zum Auftakt gegen Donezk schon unter Druck. Immerhin: Die Blancos kommen mit etwas Rückenwind in die Partie, nachdem am Wochenende der "Krisen-Clasico" gegen den FC Barcelona mit 3:1 auswärts gewonnen wurde.

DUnd Gladbach? Die Elf von Marco Rose hatte Inter Mailand zum CL-Auftakt am Rande einer Niederlage, kassierte jedoch spät den 2:2-Ausgleich. Am Wochenende schlug BMG Mainz 05 in einem hektischen Spiel mit 3:2. Los geht´s aus dem Borussia Park wie gewohnt um 21.00 Uhr.

Champions League heute live: FC Bayern zu ungewohnter Zeit

Weil der FC Bayern München am 2. Spieltag in Moskau gastiert, spielt der deutsche Rekordmeister zur ungewohnten Zeit um 18.55 Uhr. Mit dabei wird auch Serge Gnabry sein, der nach einer Reihe von negativen Corona-Tests, die den positiven Befund vom vergangenen Dienstag widerlegten, die Quarantäne verlassen durfte.

Champions League: FC Bayern und Gladbach im Liveticker

Selbst wenn Ihr keine Möglichkeit habt, die heutigen Spiele der Champions League live zu sehen, mit dem Liveticker von SPOX bleibt Ihr immer up to date.