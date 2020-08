Wird das Finale der UEFA Champions League im Free-TV übertragen?

Die Champions League wird normalerweise vom Streamingdienst DAZN und dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Doch für das Finale könnte es einen Sonderfall geben, sodass das Spiel im Free-TV zu sehen sein könnte. SPOX klärt Euch auf.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und schau das Champions-League-Finale umsonst!

Champions League: Wird das Finale im Free-TV übertragen?

Sollte der FC Bayern München das Finale erreichen, würde ein Sonderfall eintreten. Unter dieser Voraussetzung würde das ZDF das Champions-League-Finale im Free-TV übertragen. Nach dem Rundfunkstaatsvertrag müssen nämlich Ereignisse, die "von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung" sind, für jeden empfangbar sein.

Sollte der FC Bayern nicht das Finale erreichen, würde die Partie nur vom Streamingdienst DAZN und dem Pay-TV-Sender Sky übertragen werden. Beide Sender teilen sich die Übertragungsrechte an der Champions League in Deutschland und Österreich. In der kommenden Saison wird dies auch noch der Fall sein.

Erst ab der Saison 2021/22 wird es Veränderungen hinsichtlich der Übertragung der Champions League geben. DAZN wird bis auf das Topspiel am Dienstag alle Spiele der Champions League zeigen, auch eine Konferenzschaltung wird beim Streamingdienst zu sehen sein. Amazon Prime wird das Topspiel am Dienstag übertragen, das ZDF darf ebenfalls wenige Spiele zeigen.

© imago images / Poolfoto

Champions League: Wann findet das Finale statt?

Das Finale findet am Sonntag, 23. August, um 21 Uhr in Lissabon statt. Austragungsort hierfür ist das Estadio da Luz, die Heimstätte von Benfica Lissabon.

Champions League: Wo kann ich die Highlights sehen?

Kurz nach Abpfiff könnt Ihr die Highlights beim Streamingdienst DAZN sehen. Auch der Pay-TV-Sender Sky zeigt kurz nach Abpfiff die Zusammenfassungen des Spiels.

Hier bei SPOX habt Ihr die Möglichkeit, die Highlights ab 23 Uhr for free zu sehen.

Champions League, Finale: Was ist DAZN?

DAZN ist nicht nur die Heimat der Champions League, sondern auch der Europa League. Für die Europa League hat sich DAZN umfangreiche Rechte gesichert. So könnt Ihr neben jedem Einzelspiel auch alle anderen Spiele in einer Konferenzschaltung, der sogenannten GoalZone, verfolgen.

Neben den zwei größten Cup-Wettbewerben Europas hat DAZN noch europäischen Spitzenfußball aus der LaLiga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und weiteren Ligen im Programm. Dazu gibt es aber auch noch weitere Ligen außerhalb der EU im Programm. Ob USA, Australien oder China: Auf DAZN seht Ihr fast alles!

Dazu zeigt der Streamingdienst reichlich Basketball (NBA), American Football (NFL), Baseball (MLB), Eishockey (NHL), Boxen (unter anderem alle Kämpfe von Anthony Joshua, Canelo Alvarez und GGG), Mixed Martial Arts (jedes UFC-Event), Darts (unter anderem die Weltmeisterschaft und alle Major-Turniere) und andere Sportarten.

Durch eine Kooperation mit Eurosport habt Ihr zudem die Möglichkeit, die Olympischen Spiele, die Tour de France und Grand-Slam-Tennis (Australian Open, French Open und US Open) im Eurosport-Channel auf DAZN zu sehen.

Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats müsst Ihr lediglich 11,99 Euro für das Monatsabo bezahlen. Zudem habt Ihr die Möglichkeit, ein Jahresabo für 119,99 Euro abzuschließen und somit Geld zu sparen (umgerechnet 9,99 Euro pro Monat).

Champions League: Das Halbfinale im Überblick