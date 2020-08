Wer zeigt / überträgt das Finale der UEFA Champions League heute live im TV und Livestream

Heute Abend ist es soweit! Der FC Bayern marschierte bisher durch die K.o-Phase der Champions League und trifft im Endspiel des Champions-League-Finalturniers auf PSG! Hier erfahrt Ihr, wer das Finale der UEFA Champions League heute live im TV und Livestream überträgt.

FC Bayern gegen Paris Saint-Germain: Anpfiff, Stadion und Schiedsrichter

Genau wie die beiden Partien im Halbfinale wird das Endspiel zwischen dem FC Bayern und PSG um 21 Uhr deutscher Zeit starten. Schiedsrichter Daniele Orsato leitet das Duell im Stadion da Luz in Lissabon. Aufgrund der Coronapandemie wird keiner der über 50.000 Plätze für Zuschauer durch Fans besetzt werden.

Champions League: Wer zeigt FCB-PSG heute live im TV und Livestream?

Das heutige Endspiel verspricht ein wahres Fußballfest zu werden, und ganz Deutschland kann daran teilnehmen. Denn die Partie wird heute live im Free-TV vom ZDF übertragen. Die Berichterstattung beginnt um 20.15 Uhr mit Moderator Jochen Breyer und Sandro Wagner, der aus seiner Zeit in der deutschen Nationalmannschaft und beim FC Bayern einige der Finalteilnehmer gut kennt. Ab 21 Uhr beginnt ZDF-Livereporter Bela Rethy das Spiel live aus Lissabon. Das öffentlich-rechtliche Angebot könnt ihr auch in der ZDF-Mediathek per Livestream wahrnehmen.

Auch der Streamingdienst DAZN und der Bezahlsender Sky zeigen das heutige Finale live und in voller Länge. Sky beginnt die Vorberichterstattung auf Sky Sport 1 & HD sogar schon um 19 Uhr deutscher Zeit mit Moderator Sebastian Hellmann und dem Experten-Duo Lothar Matthäus und Erik Meijer. Kurz vor Spielbeginn steigt dann Kommentator Wolff Fuss ein. Die Sky-Übertragung kann mithilfe der "Sky Go"-App oder des Sky Tickets auch über mobile Geräte abgerufen werden.

Diese Besetzung erwartet euch ab 20:30 Uhr bei DAZN:

Moderator Alex Schlüter

Kommentator Jan Platte

Experte Per Mertesacker



Dort habt ihr die Möglichkeit, das Spiel mit eingespielter Fanatmosphäre zu verfolgen.

Champions League: FC Bayern vs. PSG heute live im Liveticker

Eine weitere Alternative zu den Livebildern bietet der SPOX-Liveticker. Der Ticker informiert euch im Minutentakt mit den wichtigsten Details zum Geschehen aus dem Stadion da Luz.

Champions League: Die Torschützenliste der Saison 2019/20

Robert Lewandowski hat aktuell nur zwei Treffer weniger als Cristiano Ronaldo (17) in seiner Rekordsaison 2013/14. Nicht vergessen: Ronaldo hat aber auch im Viertelfinale und Halbfinale jeweils ein Rückspiel gespielt, was Lewandowski in dieser besonderen Saison fehlt.