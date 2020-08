RB Leipzig gegen PSG: TV, Termin, Datum

Im ersten der beiden Halbfinals in der Champions League 2020 trifft RB Leipzig auf Paris Saint-Germain. Wir verraten, wann das Spiel stattfindet und wo Ihr es im TV oder Livestream verfolgen könnt.

RB Leipzig vs. PSG: Termin, Datum, Ort

Die Begegnung zwischen leipzig und Paris findet am Dienstag, dem 18.8.2020, um 21 Uhr statt. Wie alle Champions-League-Runden, die nach der Coronapause durchgeführt werden, wird auch dieses Halbfinale nicht durch Hin- und Rückspiel entschieden werden, es findet also nur eine Partie zwischen RB und PSG statt. Die Begegnung kann somit theoretisch in der Verlängerung oder sogar im Elfmeterschießen entschieden werden.

Die beiden Halbfinals werden - wie zuvor alle vier Viertelfinals - in der portugiesischen Stadt Lissabon ausgetragen. Austragungsort der Partie zwischen Leipzig und Paris ist dann das Estadio da Luz. Die Heimspielstätte von Benfica Lissabon bietet normalerweise bis zu 65.647 Zuschauern Platz, natürlich wird auch dieses Spiel jedoch wieder vor leeren Rängen stattfinden müssen, Zuschauer sind bei dem Halbfinal-Spiel nicht zugelassen.

RB Leipzig gegen PSG: TV-Übertragung und Livestream

Beide Halbfinal-Spiele der Champions-League-Saison 2019/2020 werden live bei DAZN übertragen, auch das Finale wird bei dem Streamingdienst gezeigt. Somit ist also auch das Spiel von RB gegen PSG live und in voller Länge bei DAZN zu sehen. Folgendes Team wird die Partie begleiten:

Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Per Mertesacker

Per Mertesacker Moderator: Alex Schlüter

DAZN kostet 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr, Neukunden können einen kostenlosen Probemonat beim "Netflix des Sports" abschließen. Neben der Champions League hat DAZN auch die Europa League sowie Top-Events aus der NBA, der NFL, der NHL, der MLB, der UFC und der WWE im Programm.

Neben DAZN überträgt auch Sky alle verbliebenen Spiele aus der Champions League, der Pay-TV-Sender überträgt also auch das Halbfinale zwischen Leipzig und Paris. Um die Partie dort verfolgen zu können, benötigt man allerdings ein kostenpflichtiges Abo. Im Free-TV wird die Begegnung nicht gezeigt.

RB Leipzig - PSG: Die Partie im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, um das Match zwischen den Teams von Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel zu verfolgen, ist der Liveticker. Dort verpasst ihr keines der Highlights der Begegnung und werdet stets über Tore, Auswechslungen, Karten und vieles mehr auf dem Laufenden gehalten.

Den Liveticker des Spiels Leipzig gegen PSG könnt Ihr hier aufrufen, zu unserer Liveticker-Übersicht gelangt Ihr hier.

Champions League, Halbfinale: Die Ergebnisse aus dem Viertelfinale

RB Leipzig qualifizierte sich durch einen 2:1-Erfolg gegen Atletico Madrid für die Runde der letzten Vier, PSG wiederum setzte sich gegen Atalanta Bergamo durch - ebenfalls mit 2:1. Die anderen beiden Halbfinalisten sind der FC Bayern und Olympique Lyon. Die Münchner setzten sich gegen den FC Barcelona eindrucksvoll mit 8:2 durch, Lyon schlug überraschend das von Pep Guardiola trainierte Manchester City mit 3:1.