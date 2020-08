RB-Coach Julian Nagelsmann exklusiv: "PSG hat sehr viel Tempo, das taktisch irgendwann nicht mehr aufzuhalten ist"

RB-Coach Julian Nagelsmann spricht vor dem Halbfinal-Auftritt der Leipziger in der Champions League gegen PSG (Dienstag, 21 Uhr live auf DAZN) im Interview mit DAZN und SPOX über den Matchplan gegen die Elf von Thomas Tuchel und gibt seine Einschätzung zu Bayerns Kantersieg gegen Barca ab. Hier nochmal die Highlights vom RB-Sieg gegen Atletico im Video anschauen!

Außerdem äußert sich Nagelsmann zur Kritik an Pep Guardiola nach dem Aus von Manchester City und verrät, warum er sich ein deutsch-deutsches Finale wünschen würde.

Julian Nagelsmann über ...

... das Gefühl, im Viertelfinale zu stehen: "Das haben wir relativ schnell realisiert. Im Fußball ist es doch so, dass das Ergebnis von gestern heute nicht mehr zählt. Du willst immer mehr erreichen, in unserem Fall ins Finale kommen. Deshalb geht die Arbeit weiter. Du bereitest das nächste Spiel vor, denn du willst den Jungs ja auch einen guten Matchplan präsentieren, der nicht zu kompliziert ist, aber auch Veränderungen zulässt."

... die Aussagen von Atletico-Trainer Diego Simeone, RB habe ein perfektes Spiel gezeigt: "Ein perfektes Fußballspiel gibt es nicht. Aber wenn man das ganze Drumherum und die Drucksituation sieht, muss man zumindest sagen, dass meine Mannschaft eine perfekte Einstellung an den Tag gelegt hat. Die Jungs waren nicht nervös, sondern total befreit, gierig und emsig. Dass spielerisch nicht alles hundertprozentig funktioniert, ist auch klar. Deshalb habe ich den Jungs auch im Vorfeld nicht gesagt, dass ich erwarte, dass alles perfekt läuft."

... die Entstehung des Siegtreffers von Tyler Adams: "Du bereitest Situationen vor, bei denen du das Gefühl hast, die könnten öfter vorkommen. Und wenn sie dann so umgesetzt werden wie bei unserem zweiten Tor, ist schon ein wenig Genugtuung dabei. Nicht nur für mich, sondern für die ganzen Analysten. Das ist ein kollektiver Verdienst."

... Glückwünsche aus der Bundesliga: "Ein, zwei Kollegen aus der Bundesliga haben sich nach dem Spiel gemeldet und gesagt, dass es ein interessantes Spiel war und unsere Herangehensweise gut war. Darüber habe ich mich natürlich gefreut, wie auch über alle anderen Glückwünsche."

Julian Nagelsmann: "Barca war richtig schlecht"

... Atalanta vs. PSG: "Atalanta hatte eine sehr gute Phase in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit waren sie schon recht müde und standen sehr tief und teilweise weit vom Gegner weg. Am Ende hat sich die Qualität dann schon durchgesetzt. Es ist auch nicht so gewesen, dass PSG Tore aus 40 Metern geschossen hat. Die haben sich das erarbeitet. So, wie sie es beim zweiten Tor gespielt haben, haben sie es etwa schon häufiger gespielt. Am Ende sind sie verdient weitergekommen."

... den Matchplan gegen PSG: "Es ist wichtig, im Kollektiv zu arbeiten. Wir müssen in erster Linie schauen, dass wir die Bälle in die Tiefe verhindern. Sie haben genaue Zielräume, in die sie vor die gegnerische Abwehrkette spielen wollen, um anschließend in die Tiefe zu gelangen. Wir haben schon eine Idee entwickelt, wie wir diese Räume schließen. Es geht darum, wahrzunehmen, wie viel Druck der Ballführer hat. Trotzdem hat der Gegner eine unglaubliche individuelle Qualität, vor allem sehr viel Tempo, das taktisch irgendwann nicht mehr aufzuhalten ist und physisch sowieso nicht, denn wenn ein Mbappe einen Km/h schneller ist als du, dann ist er das halt und du kannst nichts dagegen machen. Ich glaube, dass wir dem Gegner mehr wehtun können, wenn wir selbst viel den Ball haben und Chancen kreieren wollen."

... Bayern vs. Barca: "Bayern war unglaublich gut, alle Spieler waren gierig und haben eine hohe Intensität an den Tag gelegt. Barcelona war ehrlich gesagt aber auch richtig schlecht. Die Mannschaft wirkte überhaupt nicht frei, sehr beschäftigt im Kopf und langsam in ihren Aktionen. Nach dem 1:1 hatten sie ein, zwei gute Aktionen, aber danach kam nichts mehr. Dass sie am Ende acht Gegentore kriegen, ist dann fast schon eine Spur zu viel. Das darf nicht passieren auf diesem Niveau. Ich war schon auch verwundert, ein wenig erschrocken, weil es überhaupt nicht ausgeglichen war. Ich will die Leistung der Bayern natürlich nicht schmälern, das war außergewöhnlich stark. Aber der Gegner war nicht in der Lage, dagegenzuhalten."

RB Leipzig - Atletico Madrid: Noten und Einzelkritik der RB-Spieler © imago images / Peter Schatz 1/16 RB Leipzig hat das Halbfinale der Champions League nach einem knappen 2:1-Sieg gegen Atletico Madrid erreicht. Dort treffen die Roten Bullen auf PSG. Besonders die Defensive um Upamecano überzeugte. Die Noten und Einzelkritiken der RB-Spieler. © imago images / Peter Schatz / Pool 2/16 PETER GULACSI: Parierte einen Carrasco-Schuss erst gut und hatte anschließend Glück, dass es keinen Elfmeter gab, als er Saul Niguez ins Straucheln brachte (14.). Beim Elfmeter von Felix ohne Chance. Sonst erlebte der Ungar einen ruhigen Abend. Note: 3. © imago images / PanoramiC 3/16 LUKAS KLOSTERMANN: Senste Felix ungestüm um und verursachte so den Elfmeter zum Ausgleich. Zuvor hatte der Nationalspieler viel Ruhe ausgestrahlt und mit einem guten Stellungsspiel bei gegnerischen Flanken brilliert. Note: 3. © imago images / Picture Point 4/16 DAYOT UPAMECANO: Im Defensiv- und auch im Offensivspiel mit einer starken Leistung. Er gewann knapp 82 Prozent seiner Zweikämpfe, Gegenspieler Diego Costa biss sich an ihm die Zähne aus. Auch im Aufbauspiel fehlerfrei. Note: 1,5. © imago images / Peter Schatz 5/16 MARCEL HALSTENBERG: War nur selten defensiv gefordert, brachte aber viel Ruhe in die Defensive. Seine Passquote von 94,7 Prozent kann sich zudem sehen lassen. Ebenso seine Rettungstat kurz vor Schluss gegen Morata. Note: 2,5. © imago images / PanoramiC 6/16 KONRAD LAIMER: Geringfügig unauffälliger als sein Pendant auf der linken Außenbahn. Der Österreicher war aber mehr in der Defensive gegen Carrasco gefordert als Angelino und lief enorm viel. Oft mit zu ungenauen Flanken. Note: 3. © imago images / Picture Point 7/16 MARCEL SABITZER: Glänzte mit einigen wichtigen Balleroberungen und mit vielen geführten Zweikämpfen (12). Er legte den Führungstreffer vor und leitete das Siegtor mit einem zauberhaften Außenristpass ein. Note: 2,5. © imago images / Picture Point 8/16 KEVIN KAMPL: Noch etwas umtriebiger als Nebenmann Sabitzer. Er forderte viele Bälle und bewegte sich oft zwischen den zwei hinteren Reihen, um das Leipziger Spiel anzukurbeln. Auch in der Offensive immer wieder zu sehen. Note 2,5. © imago images / VI Images 9/16 ANGELINO: Offensiv wie gewohnt enorm aktiv. In der Rückwärtsbewegung ließ er sich nichts zu Schulden kommen und hatte Koke über weite Strecken im Griff. Legte den 2:1-Siegtreffer mit einem schönen Pass in den Rückraum vor. Note: 2,5. © imago images / Picture Point 10/16 DANI OLMO: In der ersten Hälfte etwas blass. Seine schnellen Pässe sorgten zwar häufig für Unruhe, verliefen aber oft im Sand. Die Hereingabe von Sabitzer verwertete der Kroate mustergültig per Kopf (50.). Note: 2,5. © imago images / Peter Schatz / Pool 11/16 CHRISTOPHER NKUNKU: Tauchte weitestgehend ab. Wenn er mal den Ball hatte, versiebte er die Angriffe mit einigen ungenauen Pässen. Seine Standards landeten meist im Nichts. Ein gebrauchter Abend. Note: 4,5. © imago images / Picture Point 12/16 YOUSSUF POULSEN: Der dienstälteste Leipziger war gleichzeitig der schwächste. Lediglich bei hohen Bällen bekam Atleticos Abwehr ein wenig Probleme mit dem großgewachsenen Stürmer. Ansonsten hatte er kaum gelungene Aktionen. Note: 4,5. © imago images / Peter Schatz / Pool 13/16 TYLER ADAMS: Kam in der 72. Minute für den ausgepumpten Laimer, um nach dem Ausgleich für mehr Stabilität im Mittelfeld zu sorgen. Das gelang durchaus und kurz vor Schluss avancierte er mit seinem Treffer zum Matchwinner. Note: Ohne Bewertung. © imago images /Poolfoto 14/16 PATRIK SCHICK: Wurde nach 83 Minuten für Olmo eingewechselt. Der Stürmer hatte keine nennenswerte Chance mehr. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Picture Point 15/16 AMADOU HAIDARA: In der 83. Minute für den blassen Nkunku gekommen. Er hatte keinen großen Einfluss auf das Spiel. Note: Ohne Bewertung. © imago images / VI Images 16/16 NORDI MUKIELE: Kam in der Nachspielzeit für Sabitzer, um hinten abzusichern und den Sieg über die Zeit zu retten. Note: Ohne Bewertung.

Julian Nagelsmann: "Deutsch-deutsches Finale wäre schön"

... die Form der Bayern: "Sie machen es sehr, sehr gut und sind aktuell die stabilste Mannschaft in Europa, was sie auch in der Bundesliga gezeigt haben. Lyon ist aber auch nicht so schlecht. Es ist gar nicht so einfach, gegen diese Mannschaft zu gewinnen. Wir haben in der Gruppenphase einmal Unentschieden gegen sie gespielt und einmal verloren. Sie haben viele junge hungrige Spieler, sind körperlich stark und haben mit Rudi Garcia einen Trainer, der sie immer top einstellt - ein ekliger Gegner. Gegen City hatten sie aber auch den Spielverlauf ein wenig auf ihrer Seite."

... Hansi Flick, den er aus Hoffenheim gut kennt: "Er hat mir nach unserem Sieg gegen Atletico gratuliert, ich habe ihm nach ihrem Sieg gegen Barcelona gratuliert. Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander. Hansi ist ein total offener, unglaublich herzlicher Mensch, den ich immer anschreiben oder anrufen kann und er sich dann bei mir zurückmeldet. Ich gönne ihm den Erfolg absolut."

... den Vorwurf an Pep Guardiola, zu verkopft an die großen Spiele heranzugehen: "Das kann ich bei Pep nicht bewerten, weil ich nicht weiß, wie oft sie vorher schon Dreierkette trainiert haben. Die Idee, die er grundsätzlich hatte, war für das Format seiner Spieler sicherlich nicht zu kompliziert. Ob 3-4-3 oder 4-3-3, ich glaube nicht, dass das ganz so entscheidend für einen Kevin de Bruyne ist. Am Ende sind es einzelne Situationen und nicht die Grundordnung. In meinen Augen ist es ohnehin ein bisschen zu leicht und zu plakativ, immer die Grundordnung für so etwas verantwortlich zu machen. Wenn er gewonnen hätte, hätten alle gesagt: 'Weltklasse-Taktik! Jetzt hat er alle überrascht.' Es ist eine Gratwanderung. Du musst in einem K.o.-Spiel ja auch oft taktische Anpassungen vornehmen, die du im Ligabetrieb vielleicht nicht machst. Da nimmst du zur Not auch mal einen Punkt mit. Das geht in der Champions League nicht. Jeder Trainer muss da seinen eigenen Weg finden."

... seine Wunschkonstellation für das Finale: "Wir in Deutschland haben in den vergangenen Jahren ja oft einen auf den Deckel bekommen, weil wir international nicht immer gut abgeschnitten haben. Von daher wäre ein deutsch-deutsches Finale für die Bundesliga schön."