PSG: News und Gerüchte vor dem Champions-League-Finale gegen den FC Bayern

Vor dem Champions-League-Finale gegen den FC Bayern München (ab 20.30 Uhr live auf DAZN) schwärmt PSG-Legende Safet Susic von Neymar. Der Superstar sieht sich zudem selbst aktuell in seiner besten Form. Hier gibt es aktuelle News und Gerüchte zu Paris Saint-Germain.

PSG-Legende Safet Susic: "Ohne Neymar hätten wir keine Chance"

Der ehemalige PSG-Spieler Safet Susic (65) hat von Neymar (28) geschwärmt. "Ich liebe ihn, ich liebe ihn sehr. So wie ich Ronaldinho auch geliebt habe", sagte der Bosnier, der zwischen 1982 und 1991 für PSG spielte, gegenüber So Foot in Frankreich.

"Neymar ist ein Ausnahmespieler. Außerdem ist er im Moment in bester Verfassung. Zu Beginn der Saison, als über eine mögliche Rückkehr nach Barcelona gesprochen wurde, sagte ich einigen Freunden und Journalisten, dass wir alles tun müssten, um ihn zu halten. Dass wir mit Neymar die Champions League gewinnen könnten, aber ohne ihn keine Chance hätten", sagte Susic.

In der Saison 2019/20 absolvierte Neymar bisher 26 Spiele. Der Brasilianer traf dabei 19-mal und bereitete zwölf Treffer vor.

Individuelle gegen kollektive Weltklasse - Die Analyse vor dem CL-Finale mit Jonas Hummels.

Neymar: "Ich spiele aktuell meinen besten Fußball"

PSG-Superstar Neymar glaubt an einen Sieg gegen den FC Bayern, auch weil er sich aktuell in absoluter Top-Form sieht. "Bayern wird eine große Herausforderung, aber wir werden bereit sein. Sie haben viele gute Spieler, aber wir spielen auch auf einem hohen Level - und ich habe das Gefühl, dass ich aktuell meinen besten Fußball spiele, seitdem ich in Paris bin", sagte der Brasilianer im Interview mit dem Daily Star.

Neymar, der bereits 2015 mit dem FC Barcelona die Champions League gewann, will nun mit PSG Geschichte schreiben. "Die Klub-Eigentümer haben [2011] ein großes Projekt gestartet und Teil dieses Projekts ist es, die Besten in Europa zu sein. Wir waren nie näher dran als jetzt - also müssen wir fokussiert bleiben", sagte Neymar.

Was haben die heutigen Bayern-Stars beim Triple 2013 gemacht? © imago images / Poolfoto 1/19 Am 25. Mai 2013 krönte sich der FC Bayern zuletzt zum Champions-League-Sieger. Insgesamt fünf Spieler, die gegen PSG wohl von Anfang an auflaufen werden (So., 21 Uhr auf DAZN), standen auch damals in der Startelf. © imago images 2/19 Was haben die anderen Bayern-Spieler, die während des Finalturniers in Lissabon zum Einsatz kamen, während der letzten Triple-Saison gemacht? Ein Überblick. © imago images / DeFodi 3/19 MANUEL NEUER (heute 34 Jahre): Holte das Triple. Der Nationaltorhüter musste nur in der 68. Minute nach einem Foulelfmeter von Ilkay Gündogan hinter sich greifen. Überzeugte mit mehreren Glanzparaden. © imago images / PanoramiC 4/19 BENJAMIN PAVARD (24): Spielte noch in der Jugend des französischen Erstligisten OSC Lille. Sein Profi-Debüt feierte er erst knapp anderthalb Jahre später. © imago images / DeFodi 5/19 JEROME BOATENG (31): Holte das Triple. Spielte in der Innenverteidigung gemeinsam mit Dante, der das Elfmeterfoul beging, durch. Boateng leitete mit einem weiten Freistoß den späten Siegtreffer ein. © imago images / DeFodi 6/19 DAVID ALABA (28): Holte das Triple. Spielte damals Linksverteidiger hinter Franck Ribery und war mit 20 Jahren der Jungspund auf dem Platz. © imago images / Zuma Press 7/19 ALPHONSO DAVIES (19): Wird nun sogar mit 19 Jahren in einem Königsklassen-Finale auflaufen. Damals spielte er noch in Kanada im Jugendbereich bei den Edmonton Internationals und den Edmonton Strikers. © imago images / Eibner 8/19 LEON GORETZKA (25): Spielte in seiner Heimat für den VfL Bochum in der 2. Bundesliga und machte erstmals auf sich aufmerksam. Wechselte kurz danach im Alter von 18 Jahren zu Schalke 04 in die höchste Spielklasse. © imago images / VI Images 9/19 JOSHUA KIMMICH (25): Machte knapp zwei Wochen zuvor sein letztes Spiel für die A-Jugend des VfB Stuttgart, erzielte beim 9:1 gegen den FSV Frankfurt einen Treffer und wechselte danach zu RB Leipzig in die 3. Liga. © imago images / Colorsport 10/19 SERGE GNABRY (25): Spielte noch in der U23 des FC Arsenal in London. Feierte aber schon knapp ein halbes Jahr zuvor als 17-Jähriger mit jeweils zwei Kurzeinsätzen sein Debüt in der Premier League sowie Champions League. © imago images / Plusphoto 11/19 THOMAS MÜLLER (30): Holte das Triple. Agierte wie heute im zentral offensiven Mittelfeld, damals hinter Stürmer Mario Mandzukic, zwischen Arjen Robben und Franck Ribery. © imago images / Eibner 12/19 IVAN PERISIC (31): Wechselte schon im Januar 2013 für acht Millionen Euro vom BVB zum VfL Wolfsburg. War deshalb nicht in Wembley dabei. Erzielte beim 3:3 gegen die Dortmunder knapp zwei Wochen vor dem Finale einen Doppelpack innerhalb von neun Minuten. © imago images / Colorsport 13/19 ROBERT LEWANDOWSKI (32): Stürmte auf der Gegenseite für den BVB. Erzielte ein Traumtor aus knapp 40 Metern, das aber zurecht wegen Handspiels zuvor abgepfiffen wurde. Wartet noch immer auf seinen ersten Henkelpott. © imago images / Cordon Press 14/19 THIAGO: Spielte noch für den FC Barcelona. Da er nicht 50 Prozent der Spiele machte, konnte der Spanier im Sommer für 25 Millionen Euro nach München wechseln. Thiago oder nix! © imago images / HochZwei 15/19 COUTINHO: Seit Januar lief er für den FC Liverpool auf. Zuvor spielte Coutinho für Inter Mailand, wo er aber nur unregelmäßig zum Einsatz kam. © imago images / Jan Huebner 16/19 NIKLAS SÜLE: Gab wenige Tage vor dem CL-Finale sein Profidebüt für die TSG Hoffenheim. Bis 2020 war er mit 17 Jahren der jüngste TSG-Profi, der jemals in der Bundesliga spielte. © imago images / Schwörter Pressefoto 17/19 KINGSLEY COMAN: Spielte mit 16 Jahren im Dress des diesjährigen Finalgegner PSG. Viele Gelegenheiten erhielt er in deren ersten Mannschaft aber nicht. © imago images / Globallmagens 18/19 CORENTIN TOLISSO: War bei Olympique Lyon noch Jugendspieler. Erst in der darauffolgenden Saison erhielt er einen Profivertrag und durfte in der ersten Mannschaft spielen. © imago images / Marca 19/19 LUCAS HERNANDEZ: Spielte damals noch in der A-Jugend von Atletico Madrid. Erst ein Jahr später stand er mehrfach im Kader und erhielt Einsätze bei den Profis.

Ex-PSG-Star Javier Pastore: "PSG hat weiteren Schritt nach vorn gemacht"

Javier Pastore (31) sieht den Champions-League-Finaleinzug von PSG bereits als Erfolg. "Mit diesem Finale hat PSG einen weiteren Schritt nach vorn gemacht", sagte der langjährige PSG-Profi. Pastore kam 2011 nach Paris und war der erste Stareinkauf der neuen Ära unter Nasser Al-Khelaifi.

Bereits in den ersten zehn Jahren nach der Übernahme des Klubs durch Qatar Sports Investments im Finale der Champions League zu stehen, sei "großartig", meint Pastore. Gleichzeitig sieht der Argentinier den Finaleinzug als Beginn einer neuen Zeitrechnung bei PSG: "Paris wird die nächsten Jahre auf eine andere Art und Weise angehen. Man hat nun das höchste Niveau erreicht."

PSG-Ultras schmücken sämtliche Denkmäler in Paris

Die Pariser Ultra-Gruppierung Collectif Ultras Paris hat die französische Hauptstadt in die Vereinsfarben Blau und Rot gehüllt. Vor sämtlichen Denkmälern der Stadt wie etwa der Kathedrale Notre-Dame prangen riesige Fan-Banner. Vor dem Eiffelturm liest man zum Beispiel: "Der Eiffelturm erleuchtet Paris, PSG erleuchtet Europa."