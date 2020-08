Neymars Gehalt in seiner Karriere: Wie viel Geld verdiente der PSG-Superstar bisher?

Der brasilianische Superstar Neymar Jr. gehört zu den reichsten Fußballspielern der Gegenwart. Wir verraten Euch, wie reich der PSG-Superstar ist, wie viel Geld Neymar verdient und im Laufe seiner Karriere schon verdient hat.

Neymars Vermögen: So reich ist der PSG-Superstar

Dass der 28 Jahre alte Brasilianer schwerreich ist, ist natürlich kein Geheimnis. Exakte Angaben über seinen Kontostand gibt es allerdings nicht. Im Internet geistern Zahlen von knapp über 100 Millionen bis hin zu knapp 200 Millionen Euro umher. Es könnte aber auch noch deutlich mehr sein (siehe unten).

Zu erklären ist Neymars Reichtum natürlich einerseits mit seinem hohen Gehalt als Fußballer, aber auch als Werbepartner ist der Superstar heiß begehrt: In den sozialen Medien folgen ihm schließlich knapp 250 Millionen Menschen.

Neymars Gehalt bei Barca

Zu Zeiten beim FC Barcelona (2013 - 2017) soll Neymar 16,2 Millionen Euro netto verdient haben. Damit lag er natürlich hinter dem Top-Verdiener der Katalanen: Lionel Messi. Vater Neymar Senior soll als Berater für den Wechsel von Santos zu Barca übrigens die fürstliche Summe von 40 Millionen Euro eingestrichen haben.

Neymars Leistungsdaten in der Saison 2019/2020

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Champions League 6 3 4 Coupe de France 2 2 0 Ligue 1 15 13 6

Neymars Gehalt bei Paris Saint-Germain

Zum Saisonstart 2017/18 gelang PSG dann ein echter Coup: Für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro verpflichtete man Neymar und gab ihm in Paris einen Vertrag bis 2022.

Natürlich stieg auch sein Gehalt in der französischen Hauptstadt noch einmal deutlich an. Laut Football Leaks verdient Neymar bei PSG pro Jahr knapp 37 Millionen Euro an Gehalt.

Forbes beziffert Neymars Jahresgehalt sogar noch höher: Fast 300 Millionen Euro soll er in seinen fünf Jahren dort verdienen, das wären knapp 60 Millionen Euro pro Jahr. Die französische Sportzeitschrift L'Equipe spricht dagegen von 36 Millionen Euro Grundgehalt pro Jahr (inklusive Boni rund 40 Millionen).

So viel verdiente Neymar bisher in seiner Karriere

Geht man von rund 16 Millionen Euro jährlich beim FC Barcelona und 40 Millionen Euro jährlich bei PSG aus, hätte Neymar allein seit 2013 insgesamt 184 Millionen Euro als Fußballer verdient - und dabei sind sein Gehalt beim FC Santos in Brasilien und seine zwei noch ausstehenden Jahre in Paris nicht eingerechnet.

Neymars Einnahmen: Reich durch Fußball und Sponsoren

Natürlich verdient Neymar auch abseits des Rasens Millionen von Euro: Bei Sponsoren ist der Brasilianer enorm beliebt, natürlich auch in seiner Heimat. Zu seinen Werbepartnern gehören unter anderem Nike, Gilette, L'Oreal, Panasonic und Beats by Dre. Schon 2018 soll ein Neymar-Post in den sozialen Medien für seine Werbepartner einen Wert von fast einer halben Million Euro gehabt haben - diese Summe dürfte sich mittlerweile noch einmal gesteigert haben.

Das US-Magazin Forbes gibt eine jährliche Liste mit den bestverdienenden Sportlern der Welt heraus. Die Summe der (geschätzten) Einnahmen ergibt sich dabei aus Gehalt/Preisgeld und Werbeeinnahmen. Natürlich ist Neymar seit Jahren mit vorn dabei.

