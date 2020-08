Kylian Mbappe: Geschwindigkeit, Tempo, Sprint - Rekorde

Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain ist einer der schnellsten Spieler auf dem Planeten. Wie schnell ist er wirklich? Wir verraten Euch, welches Tempo er bei seinen Sprints erreicht und welche Rekorde er in seiner Karriere schon aufgestellt hat.

Kylian Mbappe: Geschwindigkeit als Vorteil

Als Stürmer hat man in der heutigen Zeit nahezu immer den Vorteil, wenn man über einen schnellen Antritt und Sprint verfügt. Man kann Innenverteidiger überlaufen, in Räume stechen oder schnelle Dribblings für sich entscheiden.

Kylian Mbappe ist einer der schnellsten Spieler der Welt. Der 21-Jährige erzielt viele seiner Tore aus dem Sprint heraus und ist mit Ball schneller als viele Gegenspieler ohne Ball

Der Mittelstürmer erzielte in seiner gesamten Spielerkarriere schon 117 Tore - dabei steht er noch am Anfang seiner Laufbahn.

Kylian Mbappes Höchstgeschwindigkeit: Schneller als Usian Bolt?

Laut einer TV-Analyse sprintete der Mittelstürmer im April 2019 gegen den AS Monaco mit unglaublichen 38 km/h in Richtung Tor. Der Sprint des Rechtsfußes startete ab der Mittellinie und ging circa 30 Meter in Richtung des gegnerischen Tors.

Diese Geschwindigkeit ist unglaublich, sogar wenn man sie mit dem Speed von Über-Sprinter Usain Bolt vergleicht. Der Jamaikaner lief 2009 im Rahmen der Leichtathletik-WM bei seinem Weltrekord über 100 Meter im Schnitt 37,58 km/h.

In Sachen Höchstgeschwindigkeit kommt jedoch niemand an den Rekord-Olympioniken heran: Bolt erreichte bei seinem Weltrekord in Berlin ein Tempo von 44,72 km/h.

Kylian Mbappe im Champions League Finale gegen den FC Bayern

